Infiniti QX55 2022 года: его главное достоинство — эстетика

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Автопроизводители любят называть их "купе", но поскольку они имеют четыре двери, это все еще сложно для нашего словаря. Поэтому давайте пока остановимся на внедорожнике с фастбэком и скажем, что Infiniti QX55 2022 года — один из самых красивых примеров из растущей плеяды.

Фото: www.ivanglazunov.rul

Даже если Infiniti изначально не собиралась отрезать заднюю часть своего компактного кроссовера QX50, проект по превращению его в QX55 оказался удачным. Припарковавшись рядом с BMW X4 или Audi Q5 Sportback, мы знаем, что QX55 лучше всего украсит подъездную дорожку.

Он имеет хорошие пропорции и со вкусом выполненные детали, а в задней части лишь намек на вечно крутой внедорожник FX от Infiniti. Интерьер также интересен на вид и приятен на ощупь.

К сожалению, эстетика QX55 — это его главное достоинство. Вождение этого автомобиля — настоящее разочарование, поскольку его неудовлетворительная управляемость и высасывающая душу бесступенчатая трансмиссия просто не соответствуют уровню люксовой модели.

QX55 вызывает ощущение, что вы управляете Nissan Altima. И даже если вас меньше волнует динамика автомобиля, странный и устаревший технологический интерфейс QX55 наверняка оттолкнет вас после того, как вы увидите, что предлагают BMW, Audi и Mercedes. Конечно, все это можно сказать и о QX50. По крайней мере, эстетика на стороне QX55.

Каковы интерьер и автомобильные технологии QX55?

Интерьер QX55 — это изюминка. Он позаимствован у QX50, и это хорошо. Он такой же плавный, как и экстерьер, а в нашем тестовом автомобиле в комплектации Sensory он был отделан роскошной красной и черной кожей почти на всех поверхностях, плюс отделка из натурального дерева на приборной панели и дверях.

Модели в более низкой комплектации не такие броские, но все равно имеют такой же привлекательный дизайн. Все это вполне соответствует уровню роскошного автомобиля.

С другой стороны, двухэкранная информационно-развлекательная система в лучшем случае странная, а в худшем — устаревшая. Доступ к большинству информационно-развлекательных функций и управление ими осуществляется с помощью сенсорного экрана, расположенного в нижней части панели. Благодаря такому расположению его легко достать, но трудно увидеть.

Верхний экран управляет навигационной системой и интеграцией Apple/Android, имеет заметно меньшее разрешение и управляется либо прикосновением, либо с помощью колеса управления на центральной консоли рядом с переключателем передач. По сути, Infiniti поместила свои информационно-развлекательные системы текущего и предыдущего поколений в один автомобиль, и это странно. Плюс в том, что с Apple CarPlay и Android Auto, управляемыми сверху, нижний экран можно использовать для радио, а не ходить туда-сюда с одним экраном.

Насколько велик QX55?

Более изящный QX55 может иметь на 0,1 дюйма меньше пространства для головы спереди и на 1,5 дюйма сзади, чем QX50, оснащенный люком, но пассажиры от этого не страдают. Они даже получат больше пространства, чем в довольно тесных салонах многих обычных компактных кроссоверов класса люкс. Водитель ростом 6 футов смог комфортно расположиться позади себя с большим пространством для коленей и головы.

Ситуация с грузом хуже, если сравнивать с обычными кроссоверами, включая QX50. При поднятом заднем сиденье вмещается 26,9 кубических футов против 31,1 в QX50. Этот показатель лучше, чем у конкурентов из Audi, BMW и Mercedes, но мы обнаружили, что объем значительно уменьшается из-за формы задней двери. Было очень трудно уместить все сумки из нашего стандартного багажного теста внутри, хотя в итоге они все же поместились.

Каковы характеристики производительности QX55?

У QX55 есть только один двигатель: 2,0-литровая рядная четверка с турбонаддувом, которая передает 268 лошадиных сил и 280 фунт-фут крутящего момента на все четыре колеса через бесступенчатую трансмиссию.

Каково управлять QX55?

Нормально. Однако, когда вы выкладываете такую сумму, вам следует искать нечто большее, чем просто хорошее. Безразличное рулевое управление и мягкая подвеска QX55 не обеспечивают связи и не вызывают особого восторга. Опция Infiniti "Direct Adaptive" — система рулевого управления по проводам — еще хуже: легкая, абсолютно лишенная обратной связи и временами совершенно причудливая. По крайней мере, ехать комфортно.

Однако самым страшным преступником является обязательный CVT. Хотя QX55 имеет одну из самых высоких мощностей в сегменте благодаря своему действительно инновационному двигателю VC-Turbo, она совершенно не используется трансмиссией, которая просто монотонно разгоняет вас до скорости.

Если вы только что отъездили пять лет на Nissan Rogue, вам покажется, что это совершенно нормально и что он действительно стал лучше благодаря добавлению всей этой восхитительной дополнительной мощности.

Однако если вы только что водили любой другой роскошный внедорожник, ориентированный на производительность или нет, трансмиссия QX55 покажется вам нерафинированной.