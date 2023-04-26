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Даниил Полоников

Land Rover Defender 2022 года: сохраняет всё самое лучшее и добавляет V8

6:37
Авто

Land Rover Defender 2022 года — это доказательство того, что вы можете иметь сверхмощный внедорожник для поездок по трассам, не получая при этом побоев во время утренней поездки. Всё, что для этого нужно, — деньги. И хотя цена на Defender выше, чем на Wrangler, Bronco и 4Runner, все эти модели могут забраться на территорию Land Rover с помощью опций.

Land Rover Defender 2022 года: сохраняет всё самое лучшее и добавляет V8

Однако ни одна из них не обладает такими же изысканными манерами на дороге, как Land Rover. Вы платите больше, но получаете более комфортную езду, гораздо более тихий салон и превосходную управляемость на дороге. 

Вы можете приобрести его в различных конфигурациях, будь то двухдверный Defender 90 или четырехдверный Defender 110. Land Rover предлагает множество вариантов двигателей, включая базовый четырехцилиндровый турбомотор, гибридную рядную шестерку и новый для 2022 года V8 с наддувом.

Вы можете выбрать уникальную компоновку сидений, например, причудливое, но забавное переднее сиденье "три креста" или почти бесполезный третий ряд. Кроме того, возможность дооснащения в соответствии с вашими потребностями практически ограничивается только вашим воображением.

Каковы интерьер и автомобильные технологии Defender?

Благодаря смелым горизонтальным линиям, металлической отделке, резиновому полу, многочисленным ручкам для хватания и множеству корзин, салон Defender обладает неоспоримо грубой и функциональной атмосферой. Безусловно, больше, чем у любого другого современного Land Rover. Однако, может быть, он и выглядит грубовато, но материалы, из которых он сделан, как правило, первоклассные, достойные своей первоклассной цены. Топовые уровни отделки также могут быть дополнены отделкой из дерева с открытыми порами и фантастическими вариантами двухцветной кожи.

В стандартную комплектацию каждого Defender входит 10-дюймовый сенсорный экран Pivi Pro от Land Rover (вверху посередине), но в 2022 году в качестве опции предлагается более высокий 11,4-дюймовый сенсорный экран (вверху слева). Стандартный экран Land Rover красиво вмонтирован между выдающимися горизонтальными поперечинами приборной панели, что выглядит почти как крутая ретроактивная модификация. 

Насколько велики Defender 90 и Defender 110?

Ответ во многом зависит от модели Defender. Колесная база модели 90 на 10 дюймов короче, а общая длина на 17 дюймов короче, чем у модели 110 — это существенно. В результате автомобиль становится значительно более маневренным на бездорожье и имеет значительно меньший объем грузового отсека. Пространство для ног на заднем сиденье на самом деле в порядке, так как его 36,6 дюйма — это всего на 1,8 меньше, чем в довольно просторном 110-м. Грузовое пространство — это совсем другое дело. 

В Defender 110, который имеет большой, вместительный грузовой отсек, мы обнаружили, что он вмещает даже больше, чем 35,4 кубических фута. Здесь также есть множество продуманных решений для хранения, а также легко настраиваемые рейлинги на крыше. Максимальная вместимость составляет 70,4 кубических фута, а грузовой пол Defender складывается.

Каковы характеристики экономии топлива и производительности Defender?

Стандартный двигатель Defender — это 2,0-литровая рядная четверка с турбонаддувом, которая производит 296 лошадиных сил и 295 фунт-фут крутящего момента.

На борту восьмиступенчатый автомат и система постоянного полного привода. Экономия топлива составляет 17 mpg по городу, 20 mpg по шоссе и 18 mpg в комбинированном режиме для модели 110 (для модели 90 — 18/21/19), и Land Rover утверждает, что модель 110 разгоняется от 0 до 60 миль/ч за 7,7 секунды. Оба показателя не впечатляют для роскошного внедорожника такого размера (вспомните BMW X5), но и не плохи для тяжелого внедорожника.

Новый вариант V8 — это 5,0-литровый V8 с наддувом, который производит мощные 518 лошадиных сил и 461 фунт-фут крутящего момента. Он получает индивидуальные настройки трансмиссии от восьмиступенчатого автомата и способен разогнать Defender 90 от 0 до 60 миль/ч всего за 4,9 секунды.

Каков Defender в управлении?

Пневматическая подвеска Defender, как и у других Land Rover, обеспечивает контролируемую, маслянисто-гладкую езду, которая лучше, чем у подавляющего большинства других внедорожников, не говоря уже о таких прочных внедорожниках, как Wrangler, Bronco и 4Runner. Короткая колесная база 90-й модели обеспечивает более жесткую реакцию на выбоины, как у грузовиков, но она все равно более комфортна, чем у конкурентов.

Его рулевое управление медленное и требует много поворотов в соответствии с нормами внедорожной езды, но оно также невероятно точное и обеспечивает впечатляющую обратную связь для машины, способной карабкаться по скалам.

На бездорожье он оказался не менее впечатляющим благодаря жесткому цельноалюминиевому кузову D7x, лучшим в своем классе углам въезда и съезда, опциональной регулируемой пневмоподвеске, новой системе Terrain Response с экраном, двухступенчатой раздаточной коробке, а с 3,0-литровым двигателем — стандартному блокируемому межосевому дифференциалу и опциональному активному заднему блокируемому дифференциалу.

К ним добавляются системы, которые по вашему выбору устраняют все догадки при движении на четырех колесах, включая датчик глубины воды вброд и камеру, которая, по сути, заставляет капот исчезнуть. 

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Новый Defender. Такого дилер не расскажет.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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