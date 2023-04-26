Land Rover Defender 2022 года: сохраняет всё самое лучшее и добавляет V8

Land Rover Defender 2022 года — это доказательство того, что вы можете иметь сверхмощный внедорожник для поездок по трассам, не получая при этом побоев во время утренней поездки. Всё, что для этого нужно, — деньги. И хотя цена на Defender выше, чем на Wrangler, Bronco и 4Runner, все эти модели могут забраться на территорию Land Rover с помощью опций.
Однако ни одна из них не обладает такими же изысканными манерами на дороге, как Land Rover. Вы платите больше, но получаете более комфортную езду, гораздо более тихий салон и превосходную управляемость на дороге.
Вы можете приобрести его в различных конфигурациях, будь то двухдверный Defender 90 или четырехдверный Defender 110. Land Rover предлагает множество вариантов двигателей, включая базовый четырехцилиндровый турбомотор, гибридную рядную шестерку и новый для 2022 года V8 с наддувом.
Вы можете выбрать уникальную компоновку сидений, например, причудливое, но забавное переднее сиденье "три креста" или почти бесполезный третий ряд. Кроме того, возможность дооснащения в соответствии с вашими потребностями практически ограничивается только вашим воображением.
Благодаря смелым горизонтальным линиям, металлической отделке, резиновому полу, многочисленным ручкам для хватания и множеству корзин, салон Defender обладает неоспоримо грубой и функциональной атмосферой. Безусловно, больше, чем у любого другого современного Land Rover. Однако, может быть, он и выглядит грубовато, но материалы, из которых он сделан, как правило, первоклассные, достойные своей первоклассной цены. Топовые уровни отделки также могут быть дополнены отделкой из дерева с открытыми порами и фантастическими вариантами двухцветной кожи.
В стандартную комплектацию каждого Defender входит 10-дюймовый сенсорный экран Pivi Pro от Land Rover (вверху посередине), но в 2022 году в качестве опции предлагается более высокий 11,4-дюймовый сенсорный экран (вверху слева). Стандартный экран Land Rover красиво вмонтирован между выдающимися горизонтальными поперечинами приборной панели, что выглядит почти как крутая ретроактивная модификация.
Ответ во многом зависит от модели Defender. Колесная база модели 90 на 10 дюймов короче, а общая длина на 17 дюймов короче, чем у модели 110 — это существенно. В результате автомобиль становится значительно более маневренным на бездорожье и имеет значительно меньший объем грузового отсека. Пространство для ног на заднем сиденье на самом деле в порядке, так как его 36,6 дюйма — это всего на 1,8 меньше, чем в довольно просторном 110-м. Грузовое пространство — это совсем другое дело.
В Defender 110, который имеет большой, вместительный грузовой отсек, мы обнаружили, что он вмещает даже больше, чем 35,4 кубических фута. Здесь также есть множество продуманных решений для хранения, а также легко настраиваемые рейлинги на крыше. Максимальная вместимость составляет 70,4 кубических фута, а грузовой пол Defender складывается.
Стандартный двигатель Defender — это 2,0-литровая рядная четверка с турбонаддувом, которая производит 296 лошадиных сил и 295 фунт-фут крутящего момента.
На борту восьмиступенчатый автомат и система постоянного полного привода. Экономия топлива составляет 17 mpg по городу, 20 mpg по шоссе и 18 mpg в комбинированном режиме для модели 110 (для модели 90 — 18/21/19), и Land Rover утверждает, что модель 110 разгоняется от 0 до 60 миль/ч за 7,7 секунды. Оба показателя не впечатляют для роскошного внедорожника такого размера (вспомните BMW X5), но и не плохи для тяжелого внедорожника.
Новый вариант V8 — это 5,0-литровый V8 с наддувом, который производит мощные 518 лошадиных сил и 461 фунт-фут крутящего момента. Он получает индивидуальные настройки трансмиссии от восьмиступенчатого автомата и способен разогнать Defender 90 от 0 до 60 миль/ч всего за 4,9 секунды.
Пневматическая подвеска Defender, как и у других Land Rover, обеспечивает контролируемую, маслянисто-гладкую езду, которая лучше, чем у подавляющего большинства других внедорожников, не говоря уже о таких прочных внедорожниках, как Wrangler, Bronco и 4Runner. Короткая колесная база 90-й модели обеспечивает более жесткую реакцию на выбоины, как у грузовиков, но она все равно более комфортна, чем у конкурентов.
Его рулевое управление медленное и требует много поворотов в соответствии с нормами внедорожной езды, но оно также невероятно точное и обеспечивает впечатляющую обратную связь для машины, способной карабкаться по скалам.
На бездорожье он оказался не менее впечатляющим благодаря жесткому цельноалюминиевому кузову D7x, лучшим в своем классе углам въезда и съезда, опциональной регулируемой пневмоподвеске, новой системе Terrain Response с экраном, двухступенчатой раздаточной коробке, а с 3,0-литровым двигателем — стандартному блокируемому межосевому дифференциалу и опциональному активному заднему блокируемому дифференциалу.
К ним добавляются системы, которые по вашему выбору устраняют все догадки при движении на четырех колесах, включая датчик глубины воды вброд и камеру, которая, по сути, заставляет капот исчезнуть.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...