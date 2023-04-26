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Даниил Полоников

Honda Accord 2022 года делает всё, что ожидается от семейного седана

6:35
Авто

Очень жаль, что большинство покупателей семейных автомобилей в наши дни предпочитают внедорожники, ведь они упускают нечто особенное в Honda Accord 2022 года. По сути, он делает всё, что ожидается от семейного седана, и даже превосходит по практичности некоторые из этих внедорожников. Серьезно, его заднее сиденье и багажник просто гигантские по любым стандартам.

Honda Accord 2022 года делает всё, что ожидается от семейного седана

Accord также выделяется превосходной управляемостью и сбалансированной ездой, хорошо сделанным и очень функциональным салоном, а также сверхэффективной линейкой силовых агрегатов. В частности, Accord Hybrid — наш выбор, поскольку он может похвастаться экономичностью 47 миль в час и более чем достаточной производительностью. Вы даже можете получить его в популярной комплектации Sport для 2022 года, доказывая, что "спортивный" и "гибридный" больше не являются оксюморонными терминами.

Каковы интерьер и автомобильные технологии Accord?

Салон Accord предлагает отличную отделку и отделку, а также материалы, которые являются одними из лучших в сегменте. Ручки климат-контроля даже щелкают, как у Audi.

Дизайн не поразит вас, но он аккуратный и, в верхних комплектациях, достаточно возвышенный (хотя отделка "под дерево" никого не обманет). Что еще более важно, интерьер, пожалуй, самый функциональный среди всех семейных седанов среднего размера. Корзина под подлокотниками гигантская, большие квадратные подстаканники могут вместить сосуды всех форм и размеров (хорошая новость для любителей воды в коробках), а корзина перед переключателем передач имеет два USB-порта, беспроводное зарядное устройство (в верхних комплектациях) и достаточно велика, чтобы вместить телефон любого размера.

В стандартную комплектацию каждого Accord входит 8-дюймовый сенсорный экран с четкой графикой, разумной структурой меню и физическими кнопками меню рядом с ним (включая регуляторы громкости и настройки). Последние делают его гораздо более удобным в использовании, чем аналогичные системы, установленные в Honda Pilot, Passport и CR-V.

Насколько велик Accord?

Accord гигантский. Несмотря на то что он конкурирует с рядом среднеразмерных седанов, которые сами по себе являются просторными (Toyota Camry, Hyundai Sonata, Subaru Legacy), Accord все же превосходит их по вместительности для пассажиров и грузов. Между рядами сидений так много места, даже если впереди сидят высокие водители, что немногие автомобили (или внедорожники) предоставляют столько места для установки детского кресла, расположенного сзади. Пространство для головы достаточно среднее для данного сегмента, но исключительная круговая обзорность Accord делает поездку сзади более приятной.

Каковы характеристики топливной экономичности и производительности Accord?

Accord предлагается с тремя вариантами силовых агрегатов, включая Honda Accord Hybrid 2022 года. В отличие от Toyota Camry и Subaru legacy, Accord не предлагается с полным приводом.

Стандартный двигатель всех бензиновых Accord — это 1,5-литровая рядная четверка с турбонаддувом, развивающая 192 лошадиные силы и 192 фунт-фут крутящего момента.

Это делает его одним из самых мощных базовых двигателей в сегменте. В стандартную комплектацию входит бесступенчатая автоматическая трансмиссия (CVT). Оценки экономии топлива EPA составляют 30 миль в час по городу, 38 миль по шоссе и 33 миль в час в сочетании, или 29/35/32 для комплектаций Sport и Touring.

Стандартный для Touring и опциональный для Sport 2,0-литровый турбированный рядный двигатель мощностью 252 л. с. и 273 фунт-фут крутящего момента. Его ускорение просто поразительно для семейного седана: многие издания считают, что он разгоняется до 60 миль в час за 5 секунд.

В стандартную комплектацию входит только 10-ступенчатая автоматическая коробка передач (шестиступенчатая механическая была снята с производства). Экономия топлива составляет 26/32/26, что, очевидно, является значительным снижением по сравнению с базовым двигателем.

Гибридный силовой агрегат состоит из той же отличительной системы, которая используется в Honda CR-V Hybrid. В большинстве ситуаций мощность поступает от электромотора, а 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с естественным всасыванием в основном служит генератором для питания аккумуляторной батареи.

Именно поэтому двигатель может работать на более высоких оборотах, чем это следует из нажатия на педаль газа, что может показаться странным (это особенно заметно в холодные дни, когда двигатель необходим для прогрева автомобиля, но не для его движения вперед).

Каков Accord в управлении?

Нынешнее поколение Accord может быть самым большим, но оно вновь обрело ту динамику, которую утратило в предыдущих двух поколениях. Если вы решите промчаться на нем по извилистой дороге, то почувствуете легкость на ногах, и хотя усилие на рулевом колесе немного слишком легкое, мы полагаем, что большинство людей не сочтут это недостатком. Если это так, то мы рекомендуем Mazda 6.

Качество езды превосходно в комплектациях с 17-дюймовыми колесами, но те, у кого 19-дюймовые колеса, могут быть чувствительны к резким ударам на больших неровностях. Это может быть даже в паре с адаптивной подвеской уровня Touring, которая постоянно регулирует демпфирование в зависимости от дорожных условий.

Все Hybrid, кроме Touring, оснащаются 17-дюймовыми колесами, что хорошо для езды, но управляемость также остается превосходной. На самом деле, она может быть лучше, чем у версии, работающей только на бензине, поскольку размещение батареи низко в шасси между осями обеспечивает лучшую балансировку.

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Honda Accord 10 - ну не будь Тойотой!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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