Audi Q5 2022 года: хороший выбор благодаря комфорту, спортивному стилю и динамике вождения

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Audi Q5 2022 года выпуска продолжает свой второй модельный год после обновления в середине цикла, которое включало добавление версий Sportback для Q5 и SQ5. Как мы и предсказывали в прошлом году, Q5 остается самым продаваемым автомобилем марки.

Продажи Q5 в прошлом году выросли на 20%, так как покупатели продолжают отдавать предпочтение формату SUV, а эта конкретная модель попала в точку, став компактным кроссовером марки, с хорошим сочетанием роскоши, управляемости и простора. Нам особенно нравится плагин-гибрид Q5 55 TSFI e, с его впечатляющим ускорением, хорошей экономией топлива и доступной федеральной налоговой льготой на электромобиль в размере 7500 долларов.

В силу своего позиционирования Q5 сталкивается с жесткой конкуренцией в своем сегменте. По сравнению с конкурентами, Audi испытывает недостаток в качестве интерьера и пространстве.

Тем не менее это неплохой выбор благодаря комфорту, спортивному стилю и динамике вождения, которые чувствуют себя как дома и в городском трафике, и на извилистых сельских дорогах, и на открытом шоссе. Вам стоит взглянуть на конкурентов, включая Volvo XC60, BMW X3, Porsche Macan или Genesis GV70. Возможно, вы остановитесь на Audi, но существует огромный дикий мир привлекательных роскошных компактных внедорожников.

Каковы интерьер и автомобильные технологии Q5?

Интерьер Q5 и Q5 Sportback выполнен со вкусом, дизайн не отвлекает и не отталкивает. Кожаные спортивные сиденья упругие, но удобные, обеспечивают хорошую поддержку под ногами. Материалы кажутся высококачественными, но если присмотреться, многие пластмассы в нижней части салона оказываются разочаровывающе дешевыми.

Его функциональность также разочаровывает — центральная консоль усеяна маленькими ящичками сомнительной ценности. Также приходится выбирать между использованием подстаканников и хранением вещей в подлокотнике из-за сдвигающейся крышки, которая служит в качестве беспроводного зарядного устройства.

Подстаканник может опционально охлаждаться и подогреваться, что является отличной функцией, позволяющей утолить жажду холодным глотком воды или горячим кофе во время длительных поездок.

Насколько велик Q5?

Q5 — один из самых маленьких компактных кроссоверов класса люкс, особенно с точки зрения грузоподъемности. Его 25,9 кубических фута пространства за задним сиденьем находятся в самом низу сегмента, а в ходе нашего тестирования он показался еще меньше — в нашем тесте на багаж он не дотянул до такого же маленького Mercedes-Benz GLC.

Q5 обеспечивает большую гибкость, чем большинство других моделей благодаря сдвижному заднему сиденью, которое увеличивает вместимость багажного отделения. Это, безусловно, хорошо, но при этом уменьшается пространство для пассажиров.

Конечно, в модели Sportback этот объем уменьшается, но, возможно, не так сильно, как вы думаете. Он варьируется от 24,7 до 51,9 кубических фута в зависимости от того, складываете вы задние сиденья или нет, что представляет собой меньшую жертву стилю, чем у других кроссоверов-купе.

Каковы характеристики экономии топлива и производительности Q5?

Q5 45 TFSI Quattro оснащен 2,0-литровой рядной "четверкой" с турбонаддувом и гибридной системой mild-hybrid, которая питает системы автомобиля и эффективно сглаживает работу системы автоматической остановки/старта, а не увеличивает ускорение. Семиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением входит в стандартную комплектацию. Мощность составляет конкурентоспособные 261 лошадиную силу и 273 фунт-фут крутящего момента, а разгон 0-100 км/ч составляет также конкурентоспособные 5,7 секунды.

Подключаемый гибрид, или официально "Q5 55 TFSI e quattro", добавляет электромотор и аккумулятор емкостью 17,9 кВт/ч к версии 2,0-литрового турбодвигателя. Общая мощность составляет 362 л. с. и 369 фунт-фут крутящего момента, а время 0-60 снижается до 5,0 секунд.

EPA утверждает, что на одной зарядке он проедет 23 мили, что немного лучше, чем у модели 2021 года, и достаточно полезно, чтобы ограничить использование бензина для многих поездок на работу.

На другом конце спектра находится модель SQ5 (и SQ5 Sportback), оснащенная 3,0-литровым турбомотором V6 мощностью 349 л. с. и 369 фунт-фут крутящего момента. Она оснащена традиционным восьмиступенчатым автоматом (и отличным автоматом) и спортивной версией Quattro (без Ultra), которая также передает крутящий момент между осями, но по умолчанию имеет заднее смещение.

Audi также планирует запустить новый силовой агрегат начального уровня для Q5. На момент написания этой статьи Q5 40 TFSI еще не был выпущен.

Модель 40 использует версию турбированного 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 201 лошадиная сила и 236 фунт-фут крутящего момента, передаваемого на все четыре колеса через семиступенчатую автоматическую коробку передач Audi S-Tronic с двойным сцеплением.

Разгон от 0 до 100 км/ч составляет все еще достойные 6,8 секунды. Несмотря на значительное снижение мощности, экономия топлива практически такая же, как и у 45 TFSI, и составляет 23/29/25 mpg.

Каково управлять Q5?

Q5 ощущается за рулем меньше, чем большинство конкурентов, проходя повороты с уверенностью благодаря хорошо сбалансированному шасси и интеллектуальному полному приводу Quattro.

Посадка на дороге сдержанная и утонченная, достигая потрясающего баланса между ездой и управлением без модных адаптивных амортизаторов.

Однако рулевое управление довольно тупое, а настройка усилия Dynamic больше похожа на универсальную настройку Ауди предыдущего поколения. К счастью, режим Individual позволяет получить более мощное рулевое управление без настроек силового агрегата Dynamic.

Доступные 2,0-литровые турбодвигатели, которые в конечном итоге получит большинство покупателей, являются сильными двигателями, подкрепленными одной из самых интеллектуальных и хорошо реализованных систем полного привода.

Семиступенчатая автоматическая коробка передач с двумя сцеплениями не совсем плавная, как традиционный автомат, но многие, скорее всего, этого не заметят.