Kia Sportage 2023 года: когда надо хорошо и надолго

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Старейшая марка Kia превращается из одного из самых маленьких компактных внедорожников в один из самых больших, расширяясь в каждом измерении, чтобы стать более дружелюбным к семье. Теперь она предлагает два гибридных варианта:

один — это исключительный обычный гибрид с турбонаддувом, который выполняет двойную функцию: экономит топливо и повышает производительность;

другой — подключаемый гибрид, который должен предложить около 32 миль пробега только на электротяге.

Между тем интерьер стал лучше выглядеть, лучше сделан и наполнен новейшими превосходными технологиями Kia.

Обретенная практичность Sportage делает его убедительным ответом таким моделям, как Honda CR-V, Toyota RAV4 и Subaru Forester 2023 года, в то время как он продолжает обеспечивать отличительный стиль и стоимость выше среднего. Есть даже квазивнедорожная модель в новых комплектациях X-Line и X Pro, хотя они не дотягивают по прочности до Forester Wilderness и TRD Off-Road.

Новая Mazda CX-50 вполне сопоставима с новым Sportage, но она не предлагает гибрид. Для этого вы можете обратиться к родственному по механике Sportage гибридному Hyundai Tucson Hybrid.

Если все это сложить, то получится новый представитель ультраконкурентного сегмента компактных внедорожников, который обязательно нужно увидеть. Однако мы бы посоветовали вам выбрать Sportage Hybrid, поскольку его ценовая премия незначительна, преимущества велики, а базовый двигатель разочаровывающе медленный.



Каковы интерьер и автомобильные технологии Sportage?

Интерьер нового Sportage представляет собой еще одно преимущество перед бестселлерами сегмента. Короче говоря, он классный. Здесь есть чувство стиля, которое вы не найдете в RAV4 или Forester.

Помимо дизайна, в зависимости от уровня отделки и трансмиссии, доступны красный, темно-синий и шалфейно-зеленый цвета интерьера, причем даже гибридная комплектация EX Hybrid может быть выбрана в особенно крутом сочетании Misty Gray и Triton Navy. Экспертам очень нравится, что Kia включает такие эстетические опции наряду с обычным для Kia щедрым набором функций на более низких уровнях отделки, а не оставляет их только для дорогих.

Еще одним примером этого является главная достопримечательность салона: гигантская изогнутая панель, на которой размещены два 12,3-дюймовых дисплея, общие с EV6.

Она установлена на всех комплектациях, кроме LX, и привлекает внимание не только своим изогнутым дизайном и красивой графикой, но и тем, что, как и в других Kias, сенсорный экран информационно-развлекательной системы прост в использовании. В EV6 к нему добавился уникальный ряд сенсорных "кнопок", которые выполняют двойную функцию — управления климат-контролем и быстрого доступа к меню информационно-развлекательной системы.

Насколько велик Sportage?

Sportage — это практически самый большой компактный внедорожник. Он на 7,1 дюйма длиннее своего предшественника с дополнительной колесной базой в 3,4 дюйма. Грузовой объем, которым раньше жертвовали ради удивительно просторного пространства для ног сзади, теперь составляет лучшие в сегменте 39,6 кубических футов.

Это лучше, чем даже у механически родственного Hyundai Tucson, который прошел наш тест на багаж и обошел Toyota RAV4 и Honda CR-V предыдущего поколения. Правда, у нас не возникло никаких проблем с размещением всех шести сумок в нашем багажном тесте, и при этом осталось много свободного места. Кстати, о запасном пространстве, у Sportage Hybrid оно по-прежнему есть. CR-V и Tucson лишились их, чтобы освободить место для своих батарей.

Пространство для ног на заднем сиденье также лидирует в классе — 41,3 дюйма. Оно действительно настолько велико, как показывает спецификация и фото ниже. Мы без проблем разместились с комфортом перед детским креслом, установленным на заднем сиденье, а также оценили достаточный уровень наклона заднего сиденья.

Каковы характеристики экономии топлива и производительности Sportage?

Базовый двигатель является фактически средним для сегмента: 2,5-литровая рядная четверка мощностью 187 лошадиных сил и 178 фунт-фут крутящего момента.

Он агрегатируется с восьмиступенчатым автоматом (у многих конкурентов менее предпочтительный CVT), и на выбор предлагается передний или полный привод.

Экономия топлива по оценкам EPA составляет 25 миль в час по городу, 32 миль по шоссе и 28 миль в час в сочетании с FWD и 23/28/25 с AWD. Последнее число является крайне неутешительным, так как большинство конкурентов работают значительно лучше (CR-V AWD получает 29 mpg в сочетании).

Поэтому мы настоятельно рекомендуем Sportage Hybrid. Эта уникальная комбинация 1,6-литровой турбированной рядной четверки, электромотора и шестиступенчатого автомата работает в паре с передним или полным приводом. Вместе они производят 227 л. с. и 258 фунт-фут крутящего момента, что значительно больше, чем у других гибридов, и соответствует турбированным, только газовым двигателям конкурирующих внедорожников.

Расход составляет 42 мпг по городу, 44 мпг по шоссе и 43 мпг в сочетании с FWD и 38/38/38 с AWD. Теоретически это позволит вам экономить сотни долларов на бензине каждый год, но за несколько сотен миль смешанной езды нам удалось добиться только 32 mpg в сочетании с AWD EX.

Sportage Plug-In Hybrid построен на базе обычного гибрида с гораздо более мощной батареей. Он производит 261 л. с. и 258 фунт-фут. При подключении к сети и наполнении электронами он должен обеспечивать запас хода около 32 миль, хотя официальных данных EPA на момент написания статьи не было.

Каков Sportage в управлении?

В то время как большинство конкурентов предлагают на выбор либо гибридную силовую установку, либо более мощный двигатель, Sportage предлагает и то, и другое: гибридную установку, изображенную слева вверху. Учитывая, что он стоит всего на 1000 долларов дороже базового двигателя, это делает ваше решение еще проще.

Помимо того что гибрид превосходит конкурентов по мощности, традиционная трансмиссия и турбированный двигатель Sportage Hybrid обеспечивают гораздо более нормальные и тихие ощущения от вождения.

И по сравнению с беспонтовым базовым 2,5-литровым двигателем, который, к сожалению, является единственным способом получить уровень отделки X-Pro, комбинация турбо-плюс-электродвигатель делает его заметно более резвым в городе и при прохождении поворотов, и, несмотря на небольшой объем двигателя, он тише, когда вы нажимаете на педаль газа.

Если говорить о двигателях, то управление Sportage типично для Kia: компетентное, без недостатков и в значительной степени забываемое. Он достаточно хорошо управляется, а езда достаточно комфортна. Хотите чего-то более резкого? Попробуйте Mazda CX-50 или Toyota RAV4 Hybrid SE.

Хотите что-то более прочное? Что ж, у Sportage есть ответ и на это.

Есть комплектация X-Line, которая на самом деле является просто пакетом внешнего вида. Он доступен с базовым двигателем или подключаемым гибридом. Пакет X-Pro дополнен шинами B. F. Goodrich для вседорожников, 17-дюймовыми матово-черными колесами и перекалиброванными настройками режима движения для условий пониженной тяги. И черная крыша.

Сделали ВСЁ, чтобы стать лучше Кодиака и Тигуана, но получили по морде от Китая. KIA Sportage 2022