Cadillac Escalade-2023: двигатель изысканный, эффективный и тихий

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Cadillac Escalade 2023 года — один из лучших роскошных внедорожников, которые вы можете купить. Он охватывает все варианты использования, которые вы только можете придумать. Cadillac предлагает первоклассный интерьер, который не играет второстепенной роли в сравнении со своими также роскошными конкурентами. В стандартной и расширенной версии Escalade ESV очень много места.

При использовании пневматической подвески в сочетании с магнитными амортизаторами ход автомобиля просто превосходный. А в 2023 году вы можете получить даже вариант с улучшенными характеристиками Escalade-V.

Автомобили этого сегмента могут быть изначально неэффективными, но у Escalade есть более эффективный вариант с дизельным двигателем Duramax. Он работает плавно и удивительно тихо, что вполне соответствует характеру Escalade.

Внутри Escalade нет недостатка в технологиях, поскольку он оснащен тройными OLED-экранами и простой в использовании информационно-развлекательной системой. Кроме того, вы можете получить его с лучшей системой помощи водителю без использования рук — Super Cruise.

Navigator может быть более роскошным с его отличительными опциями интерьера, а немецкие трехрядные внедорожники предлагают совершенно иной взгляд на идею ультрароскошного внедорожника, но в качестве общего пакета Escalade трудно превзойти.

Что нового в 2023 году?

Главным событием 2023 года станет добавление модели Escalade-V. Он оснащается двигателем V8 с наддувом мощностью 682 лошадиные силы и стоит 149 990 долларов. Этот мощный вариант Escalade имеет ряд других изменений, чтобы сделать его экстрапикантным семейным автомобилем, который разгоняется от 0 до 60 миль/ч всего за 4,4 секунды и управляется лучше, чем стандартный Escalade.

Помимо модели V, Cadillac внес незначительные изменения в модельный ряд Escalade. Он добавил цифровое руководство владельца в информационно-развлекательную систему. Кроме того, появились три новых цвета: Dark Emerald Metallic, Radiant Red Tintcoat и Argent Silver Metallic.

Каковы интерьер и автомобильные технологии Escalade?

Escalade не достигает такого же возвышенного пика моды, как Lincoln в модели Navigator, но, тем не менее, он делает заявление своим передовым техническим подходом к роскоши.

Изогнутые OLED-экраны диагональю 38 дюймов, о которых мы рассказывали в нашем обзоре информационно-развлекательной системы Escalade, доминируют на приборной панели, нагло демонстрируя роскошь. Большие полосы деревянной отделки тянутся по всей приборной панели по горизонтали, а также украшают значительную часть центральной консоли.

Всего здесь три экрана: 16,9-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, 14,2-дюймовый экран панели приборов и 7,2-дюймовый сенсорный экран слева от панели. Все три — великолепные OLED-дисплеи.

Ничто не скрыто за экраном. Все просто и понятно. Есть физические кнопки и элементы управления для таких вещей, как регулятор громкости и часто используемые приложения, например, навигация или мультимедиа. Кроме того, колесо прокрутки на центральной консоли обеспечивает второй способ навигации.

Насколько велик Escalade?

Огромный. Например, он не поместится во многих обычных гаражах, особенно если вы приобретете удлиненный Escalade ESV, общая длина которого составляет более 6 метров.

До появления Jeep Wagoneer L он был самым длинным в классе полноразмерных внедорожников, и хотя он по-прежнему превосходит Jeep, но лишь на 0,2 дюйма. Концепция ESV такая же, как и всегда. Это Suburban-ized Escalade, в то время как обычный Escalade эквивалентен Tahoe. Однако даже маленький он не маленький.

Как и его собратья от Chevy и GMC, нынешнее поколение Escalade имеет независимую заднюю подвеску, что значительно увеличивает грузовой объем по сравнению с предшественником, снижает высоту подъема и обеспечивает значительно более просторный третий ряд.

Пространство третьего ряда не так хорошо, как в Navigator или Grand Wagoneer, но мы говорим о разной степени удивительной просторности. Полноразмерные взрослые могут вполне комфортно разместиться сзади.

ESV не предлагает дополнительного места для сидения (что свидетельствует об увеличении размеров обычного Escalade), но значительно повышает грузоподъемность. Каждая конфигурация предлагает значительно больше места, чем не ESV, причем самая поразительная разница — это место за третьим рядом; оно резко увеличилось с 25,5 до 42,3 кубов.

Таким образом, ESV становится выше минивэна. Вы можете получить представление о том, сколько места для груза есть у обычного Escalade за третьим рядом, посмотрев наш тест багажного отделения Tahoe.

Каковы характеристики топливной экономичности и производительности Escalade?

Базовым двигателем Escalade является 6,2-литровый малолитражный V8, который используется для модернизации Tahoe и Yukon. Он развивает 420 лошадиных сил и 460 фунт-фут крутящего момента, а затем передает эту мощность через 10-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Доступны версии с задним или полным приводом. На момент написания статьи данные об экономичности этого двигателя не были доступны, но в 2022 году они составляли 15 mpg по городу, 20 mpg по шоссе и 17 mpg в сочетании с задним приводом. Если выбрать полный привод, то каждый из этих показателей снизится на один миг до 14/19/16 миг.

Также доступен 3,0-литровый турбодизель GM с рядной шестеркой. Он выдает очень похожие на дизельные 277 лошадиных сил и 460 фунт-фут крутящего момента в сочетании с 10-ступенчатым автоматом. Топливная экономичность значительно улучшена до 21 миль в час по городу, 27 миль в час по шоссе и 23 миль в час в сочетании с задним приводом.

Аналогичное снижение на 1 миль в час во всех категориях ощущается при использовании полного привода. За последний год цены на дизельное топливо резко выросли, но, по оценкам EPA, выбрав дизельный двигатель, вы сможете сэкономить около $1 000 в год на расходах на топливо.

Каков "Эскалейд" в управлении?

Стандартный 6,2-литровый V8 — это великолепный двигатель. Он мощный и гибкий, а 10-ступенчатая коробка передач отлично использует его сильные стороны. Некоторые звуки V8 доносятся в салон, когда вы нажимаете на педаль газа, но по большей части они остаются незаметными.

Он также не такой плавный и легкий в своей подаче мощности, как турбированный V6 Navigator или модернизированные двигатели различных высококлассных европейских внедорожников. С учетом вышесказанного, мы считаем, что лучшим вариантом двигателя для Escalade является его уникальное предложение — дизельный двигатель Duramax.

Неповоротливый дизельный двигатель вряд ли подходит для флагманского роскошного внедорожника Cadillac, но из салона вы даже не узнаете, что этот Escalade работает на дизельном топливе. На самом деле, вы и снаружи-то почти ничего не заметите. Этот двигатель изысканный, эффективный, тихий и идеально подходит для такого большого и тяжелого внедорожника, как Escalade.

В конечном счете, ни один из вариантов силового агрегата стандартного Escalade не является изюминкой: эта честь достается подвеске. Все модели Escalade, кроме базовой, могут быть оснащены системой Magnetic Ride Control четвертого поколения от Cadillac.

Пневматическая подвеска требует наличия модели Platinum (будь то версии Sport или Premium Luxury; выбирайте сами). Комбинация этих двух систем восхитительна, и только на особенно плохом дорожном покрытии 22-дюймовые колеса и конструкция кузова на раме напоминают о том, что независимая задняя подвеска сама по себе не является панацеей от недостатков шасси грузовика.

Наконец, есть новый Escalade-V 2023 года, который оснащен вариацией V8 с наддувом от Cadillac CT5 Blackwing. Рычание зажигания настолько громкое, поразительное, а некоторые сказали бы абсурдное, что вы наверняка наживете себе врагов среди соседей и членов семьи. Это гораздо более быстрый и громкий Escalade, и, конечно, более отзывчивый в управлении, но это все еще настоящий Escalade.

Горный АЛТАЙ на новом CADILLAC ESCALADE 5 gen