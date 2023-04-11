Hyundai Tucson 2023 года: отличный гибрид, дикий стиль, большое пространство

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Надо отдать должное дизайнерам Hyundai Tucson 2023 года: они действительно постарались. В сегменте, давно известном своей безвкусной анонимностью, Tucson — это взрыв резких складок, странных выпуклостей и улыбающейся решетки радиатора, которая светится по краям, как шатер в Вегасе.

Колесные арки скорее угловатые, чем настоящие, в заднем бампере выбиты ромбы, а задние светодиодные фонари свисают с полосы света во всю ширину автомобиля, как клыки Дракулы. Здесь много чего происходит. Может быть, даже слишком много, но все же лучше, чем скучно.

И, что важно, все вышеперечисленное украшает солидный представитель ультраконкурентного сегмента компактных внедорожников. Во-первых, он действительно большой, превосходя по грузоподъемности Toyota RAV4 и CR-V последнего поколения и предлагая аналогичные возможности по перевозке пассажиров.

Что нового в 2023 году?

Система предупреждения переднего столкновения и адаптивный круиз-контроль с функцией остановки и движения теперь входят в стандартную комплектацию каждого уровня отделки, а все комплектации, кроме базовой, оснащаются подъемной дверью с функцией hands-free и беспроводной зарядкой устройств.

Это также первый полный модельный год для подключаемого гибрида, более спортивного Tucson N Line и более прочного Tucson XRT.

Интерьер Tucson и автомобильные технологии

В сегменте, где многие конкуренты придерживаются более функциональной эстетики, Hyundai Tucson более стильный, ориентированный на технологии и более премиальный. Нам особенно нравятся вентиляционные отверстия по ширине приборной панели и тканевая отделка.

Пластик и переключатели также отличаются высоким качеством. Однако есть некоторые ключевые различия в зависимости от уровня отделки.

Помимо обивки и выбора цвета, различаются элементы управления центральной панели. SE и SEL оснащаются 8-дюймовым сенсорным экраном, а 10,25-дюймовый широкоформатный экран является стандартным для всех остальных комплектаций (плюс пакет Convenience для SEL). Их базовый пользовательский интерфейс схож, но больший экран увеличивает функциональность.

В любом случае Hyundai отказался от традиционного регулятора громкости и других физических элементов управления, что является ухудшением.

Восьмидюймовый экран оснащен колесиками прокрутки для регулировки громкости и настройки (слева внизу), что технически лучше, чем касания, которые приходится делать с сенсорными элементами управления в паре с 10,25-дюймовым устройством (справа внизу), но они все равно странные.

Сенсорные элементы управления также исторически было трудно найти и успешно нажать во время вождения, и эти элементы ничем не отличаются. Вся эта рояльно-черная отделка также означает много-много отпечатков пальцев.

В остальном передние сиденья удобные и поддерживающие, с отличной регулировкой в более высоких комплектациях (базовые модели имеют только шестипозиционную ручную регулировку). Наклон задних сидений и дистанционное складывание входят в стандартную комплектацию, а подогрев задней скамьи доступен в топовой модели Limited.

Насколько велик Tucson?

Для того что называют "компактным внедорожником", ответ — "очень большой". С небольшой помощью новой, более крупной платформы, Tucson значительно вырос внутри в 2022 модельном году. Теперь он почти такого же размера, как Toyota RAV4, Honda CR-V и его механически родственный кузен Kia Sportage, что делает его одним из самых больших в сегменте.

Помимо того, что в салоне достаточно места для взрослых, мы с легкостью поместили детское кресло, установленное сзади, сохранив при этом достаточно пространства спереди для водителя и пассажира.

За поднятым задним сиденьем Hyundai теперь заявляет о 38,7 кубических футах заднего грузового пространства, что ставит его прямо между Honda CR-V и Toyota RAV4.

По крайней мере, на бумаге. Как мы обнаружили в ходе нашего теста багажа Tucson, новый Tucson на самом деле может вместить немного больше, чем они, когда дело доходит до реальных вещей.

Однако здесь есть оговорка. Хотя на бумаге Tucson Hybrid имеет ту же грузоподъемность, что и бензиновая версия, у него нет запасного колеса (как у CR-V Hybrid, но в отличие от RAV4 Hybrid). Таким образом, вы что-то теряете, добавляя батареи — это просто не очевидно в спецификации или при загрузке сумок.

Показатели экономии топлива и производительности Tucson

В стандартной комплектации Tucson оснащается 2,5-литровой рядной четверкой, которая выдает адекватные, но не впечатляющие 187 лошадиных сил и 178 фунт-фут крутящего момента. Тесты ускорения, проведенные различными изданиями, показали, что "спринт" 0-60 занимает более 9 секунд, что делает его одним из самых медленных автомобилей в сегменте.

Оценки экономии топлива EPA на 2023 год для Tucson не были доступны на момент написания этой статьи, но маловероятно, что они существенно изменятся по сравнению с окончательными оценками 2022 года. Они составляли 26 mpg по городу, 33 mpg по шоссе и 29 mpg в сочетании со стандартным передним приводом и 24/29/26 mpg с опциональным полным приводом.

Hyundai Tucson Hybrid 2023 года является значительно лучшим выбором, чем базовый двигатель, так как он представляет собой как экономию топлива, так и улучшение характеристик.

Его комбинация 1,6-литровой рядной четверки с турбонаддувом, электромотора и шестиступенчатой автоматической коробки передач обеспечивает общую мощность 226 л. с. и 258 фунт-фут крутящего момента. Это огромный скачок, который вы заметите за рулем.

Полный привод входит в стандартную комплектацию, и в отличие от Toyota RAV4, это настоящая механическая система AWD, а не система "сквозного движения", которая использует дополнительный электромотор для привода задних колес. Прошлогодние оценки экономии топлива составляли 37 миль в час по городу, 36 миль по шоссе и 37 миль в час в сочетании или 38/38/38 для базовой комплектации Tucson Hybrid Blue.

Tucson Plug-In Hybrid в основном добавляет к силовому агрегату Tucson Hybrid значительно больший блок батарей и более мощный электродвигатель. В результате мощность увеличивается до 261 л. с. и крутящий момент составляет те же 258 фунт-фут, но при этом обеспечивается запас хода на электротяге в 33 мили и рейтинг 80 MPG-e от EPA.

Каков Tucson в управлении

Выше мы описали базовый двигатель как "адекватный, но не вдохновляющий", что, вероятно, несколько щедро. Его вялый отклик на нажатие педали газа и зависимость от переключения на пониженную передачу для поддержания скорости делает его разочаровывающим при движении в пробках, пока восьмиступенчатый автомат ищет передачи.

Короче говоря, он просто медленный, даже для сегмента, где не ожидается быстрого ускорения. К сожалению, две наиболее отличительные комплектации Tucson, спортивная N Line и внедорожная XRT, поставляются только с базовым двигателем.

Поэтому эксперты настоятельно рекомендуем Tucson Hybrid. Он не только имеет лучшую трансмиссию, чем базовый двигатель, но и является одним из лучших вариантов во всем сегменте.

Его традиционная трансмиссия и двигатель с турбонаддувом обеспечивают более тихую и нормальную езду, чем у других гибридных внедорожников, а комбинация турбо- плюс электромотор делает его заметно более резвым в городе и при выезде на шоссе.

Tucson PHEV тем временем эффективно добавляет еще больше плавной, не требующей усилий электрической мощности к ощущениям от вождения гибрида наряду с полным запасом хода на электротяге.

Что касается опыта вождения, помимо двигателей, ну… он не особенно запоминающийся. Движения кузова хорошо контролируются, рулевое управление достаточно точное, и хотя для некоторых поездка может оказаться слишком жесткой, она не переходит в разряд некомфортных.

Честно говоря, это вполне обычное явление для Hyundais. В принципе, вы не собираетесь покупать Tucson за то, как он ездит (ладно, за исключением милой гибридной силовой установки с турбонаддувом), но это также не оттолкнет вас, если только вы действительно не хотите чего-то яркого.

В этом случае хорошим выбором будет одна из комплектаций SE Toyota RAV4, включая Prime, а также Mazda CX-50.

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