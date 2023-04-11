Mazda3 2023 года: производительность и роскошь по бюджетной цене

11:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Mazda 3 2023 года — один из наших любимых компактных автомобилей. Ей удается сочетать высококлассный интерьер с превосходной динамикой движения по цене, которая остается весьма конкурентоспособной по сравнению с такими современниками, как Honda Civic и Toyota Corolla.

Особенно когда вы переходите к более высоким уровням отделки Mazda 3 и опциям Turbo, она предстает как законная альтернатива роскошному автомобилю начального уровня. Спросите нас, что бы мы предпочли — Mazda 3 Turbo с полной загрузкой или базовый Mercedes-Benz CLA, и ответ будет всегда Mazda 3.

Любители вождения найдут много интересного в Mazda 3, поскольку Mazda по-прежнему предлагает хорошую шестиступенчатую механическую коробку передач на модели хэтчбек.

Ни эта модель, ни Turbo и близко не подходят к возрождению Mazdaspeed, но они по-прежнему являются действительно интересными автомобилями для вождения прямо из коробки. Если вам нужна тяга в любую погоду, у Mazda есть ответ — редкий для данного сегмента вариант полного привода. Что касается минусов, то все они связаны с пространством и практичностью.

И седан, и хэтчбек имеют маленькие для сегмента задние сиденья, и, несмотря на то, что хэтчбек имеет форму, обеспечивающую больше места для хранения, грузовой отсек небольшой (седан может вместить больше). Конечно, в хэтчбеке можно сложить сиденья и получить гораздо больше полезности, но это менее чем идеальный автомобиль для поездки с багажом на четырех человек.

Несмотря на некоторые из этих недостатков, мы все равно очень рекомендуем Mazda 3 всем, кто спросит. Возможно, дизайну уже пять лет, но это по-прежнему самый красивый компактный автомобиль, который вы можете купить, а дизайн интерьера остается непревзойденным в этой ценовой категории. Если вы еще не догадались, нам очень нравится Mazda 3.

Что нового в 2023 году?

В 2023 году Mazda откажется от базового 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя, но обновит стандартный 2,5-литровый двигатель с естественным всасыванием, чтобы увеличить мощность. Увеличение мощности на 5 лошадиных сил означает увеличение мощности до 191 лошадиной силы, а крутящий момент остался прежним — 186 фунт-фут.

Кроме того, в 2023 году Mazda вновь вводит систему деактивации цилиндров (первоначально она была доступна, но затем была отменена), что приводит к увеличению экономии топлива по сравнению с прошлым годом.

Интерьер и автомобильные технологии Mazda 3

Интерьер просто заставляет вас сказать: "Вау!" Toyota Corolla или Hyundai Elantra, которые на самом деле довольно хороши, выглядят и ощущаются так, как будто они должны стоить значительно дешевле — особенно при сравнении верхних уровней отделки.

Однако, какой бы уровень отделки Mazda 3 вы ни рассматривали, ключ к ее "вау-фактору" — это то, как дизайн Mazda устраняет визуальный беспорядок, уменьшая количество переключателей и эффективно скрывая вентиляционные отверстия и дверные ручки. Она просто выглядит по-особенному. Honda приблизилась к этому с новым Civic, но интерьер Mazda 3 все равно приятнее.

Он также функционален. Рулевое колесо, которое выглядит сенсационно, держать в руках — одно удовольствие. На центральной консоли много места, а технический интерфейс Mazda, который отставал от конкурентов из-за ключевых проблем с удобством использования, был приведен в порядок.

Приборный экран большой и хорошо виден. Ручка управления им большая, не похожая на iDrive от BMW, и эргономично расположена на центральной консоли. Однако это не сенсорный экран, так как инженеры Mazda решили, что поиск иконок сенсорного управления может отвлекать.

Они не ошиблись, и расположенный выше экран, безусловно, легче читать с первого взгляда. Тем не менее есть много людей, которым не нравится такая установка, и они предпочитают сенсорный экран, как у всех конкурентов Mazda.

В частности, отсутствие сенсорного экрана может затруднить выбор иконок в Apple CarPlay и Android Auto, которые были разработаны для сенсорного управления. Не зря Mazda CX-50 теперь позволяет использовать сенсорное управление при использовании CarPlay и Android Auto, но это усовершенствование, к сожалению, еще не дошло до Mazda 3.

Насколько велика Mazda 3?

Mazda 3 имеет средние внешние размеры. Она похожа на Honda Civic, VW Jetta или Hyundai Elantra, но немного короче, чем Corolla.

Передние пассажиры получат пространство на уровне компактных конкурентов, а благодаря хорошим сиденьям и посадке в салоне будет достаточно комфортно. Заднее сиденье, напротив, имеет наименьшее пространство для ног в сегменте.

Конечно, так было бы 10 лет назад, но сегодня оно может показаться тесным по сравнению с огромным Civic. Авангардная линия крыши хэтчбека также делает заднее пространство для головы узким, а необычно толстые задние стойки создают ощущение подземелья. Конечно, некоторые могут счесть это приемлемой ценой за уникальный внешний вид хэтчбека 3.

Багажник седана полезен и смог вместить все шесть чемоданов в нашем багажном тесте, но надо сказать, что его 13,2 кубических фута пространства уступают удивительно вместительным багажникам Honda Civic и Hyundai Elantra. Грузовой отсек Mazda 3 Hatchback увеличивается до 20,1 кубических футов, но эта цифра обманчива, так как она включает в себя много места на крыше, которое не является особенно полезным.

Эксперты действительно обнаружили, что седан может вместить больше, чем хэтчбек, когда заднее сиденье поднято, так как оно длиннее. Но стоит сложить заднее сиденье, и хэтчбек, очевидно, предоставляет гораздо больше пространства и универсальности, чем седан. Кроме того, между хэтчбеком Mazda 3 и механически родственным ему маленьким внедорожником Mazda CX-30 не так уж много места.

Показатели топливной экономичности и производительности Mazda 3

Каждая Mazda 3 2023 года выпуска оснащается 2,5-литровой рядной "четверкой" с естественным впрыском топлива мощностью 191 лошадиная сила и 186 фунт-фут крутящего момента. Это делает его мощным и крутящим базовым двигателем для своего класса; некоторые модернизированные двигатели конкурентов даже не производят столько.

В стандартной комплектации все версии оснащаются шестиступенчатой автоматической коробкой передач, но топовая комплектация Premium Hatchback может быть оснащена шестиступенчатой механической коробкой передач (только с передним приводом), что будет выбором энтузиаста.

Передний привод входит в стандартную комплектацию с автоматом, а полный привод, что необычно для данного сегмента, является опцией.

Экономия топлива составляет 30 миль в час в сочетании для большинства версий с автоматом и передним приводом, но базовая модель достигает 31 миль в час. Даже базовая модель с AWD обеспечивает 30 mpg в сочетании, но в комплектации Premium этот показатель падает до 29 mpg.

Mazda 3 Turbo является уникальным представителем сегмента, поскольку она обеспечивает значительный прирост мощности без высокопроизводительной модернизации шасси, которую можно найти в Honda Civic Si или VW Jetta GLI. Он оснащен 2,5-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем Mazda, который используется в более крупных автомобилях, таких как внедорожники CX-9 и CX-50.

Он выдает 227 лошадиных сил и 310 фунт-фут крутящего момента на 87 октане, но при заправке 93 октаном эти показатели возрастают до 250 лошадиных сил и 320 фунт-фут крутящего момента. Турбо можно получить только с шестиступенчатым автоматом и полным приводом. Экономия топлива снижается до 27 или 26 mpg в сочетании, в зависимости от того, какую комплектацию Turbo вы выберете.

Как ездит Mazda 3?

Mazda 3 — это очень весело. Мы уже говорили о сильном силовом агрегате Mazda, но ее езда и управляемость действительно делают ее чем-то особенным.

Вес рулевого управления находится практически посередине спектра от легкого до тяжелого. Он создает сопротивление естественным образом и даже обеспечивает некоторое чувство дороги, в то время как каждый ввод возвращает именно то количество рулевого управления, которое вы хотите.

Шасси следует этому, так как оно удивительно нейтрально и не имеет ни малейшего намека на недостаточную поворачиваемость.

Крен кузова очень сдержанный. На неровностях автомобиль не нервничает, что впечатляет, учитывая его заднюю часть с торсионной балкой. Это автомобиль, который так и просится на повороты. К счастью, качество езды Mazda не сильно страдает от ее управляемости.

Оно определенно жестковато, настолько, что некоторые люди, привыкшие к особенно мягким автомобилям, могут быть обескуражены. Но эта жесткость сочетается с отличным контролем над кузовом. На кочках он почти не смещается, и чувствуешь себя вполне по-европейски. Дорожный шум и шум двигателя также приглушены, что обеспечивает изысканный круизный опыт.

На бумаге Turbo может показаться производительной моделью, но это не возрождение Mazdaspeed3. Да, Turbo заметно быстрее на прямой и издает приятный рык, но двигатель ленивый.

Он отдает предпочтение толчкам на низких оборотах, а не спортивному бегу к вершине тахометра, а шестиступенчатый автомат не отличается быстротой переключения передач. Подвеска Turbo была изменена только для того, чтобы учесть дополнительный вес силового агрегата Turbo.

В итоге подвеска стала чуть более жесткой, а управляемость — чуть хуже, чем у автомобиля без Turbo, из-за небольшого ощущения тяжести спереди, которого нет у версии с естественным впрыском топлива. Тем не менее, Mazda 3 Turbo по-прежнему является отличным автомобилем с отличной управляемостью — просто не ожидайте от него чего-то серьезного, как от VW GTI или Golf R.

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