Toyota 4Runner 2023 года: внедорожник, неподвластный времени

11:33 Your browser does not support the audio element. Авто

Toyota 4Runner существует уже 40 лет. На протяжении большей части этого времени новые поколения появлялись каждые шесть лет, придавая среднеразмерному внедорожнику Toyota свежий дизайн и большую утонченность. Однако за последние 14 лет, включая Toyota 4Runner 2023 года, мы получили пятое поколение.

По сути, к этому времени должно было появиться уже два новых 4Runner, и, несмотря на необходимые обновления и долгожданные дополнения, это уже заметно.

Однако древность — это еще не все: у него такое же прочное шасси, как у грузовика, надежная подвеска, большой клиренс и пуленепробиваемая надежность, которые делают его любимцем среди любителей бездорожья (и поддерживают его остаточную стоимость на высоком уровне).

Обилие внутреннего пространства также позволило ему стать реальной альтернативой более семейным среднеразмерным кроссоверам. И, откровенно говоря, новые автомобили могут быть ужасно сложными. Более простой автомобиль будет привлекателен для многих людей.

С другой стороны, никуда не деться от разрушительного воздействия отцовского времени (и всех его конкурентов, которые были переделаны/представлены за последние несколько лет).

Его двигатель V6 имеет меньшую мощность, чем двигатель Camry, коробка передач имеет на пять (!) передач меньше, чем коробка передач Ford Bronco, экономия топлива в 17 миль в час в комбинированном режиме удручает даже по сравнению с Broncos и Wrangler, а назвать управление "неточным" было бы преуменьшением.

Интерьер, несмотря на все эти обновления и большое пространство, все еще остается пережитком другого времени. Таким образом, 4Runner будет интересен не всем, а появление Bronco (если вы действительно сможете его приобрести) означает, что у 4Runner появится еще один конкурент, который заставит его выглядеть старше своих лет.

Что нового в 2023 году?

Только один год (естественно) будет предлагаться 4Runner 40th Anniversary Edition. Он берет скромную комплектацию SR5 Premium и добавляет бронзовые 17-дюймовые колеса, решетку радиатора в стиле TRD TOYOTA, специальные шильдики и желто-оранжево-красные полосы на кузове на выбор: белый, черный или Barcelona Red. Будет доступно только 4 040 экземпляров. Аналогичная комплектация Trail Edition похоже, будет снята с производства вместе со специальными вариантами окраски Army Green и Cement до 2023 года.

Среди других обновлений — светодиодные фары, предупреждение о слепых зонах и заднем поперечном трафике, добавляемое ко всем уровням отделки. Также по ежегодной традиции появился новый, единственный в своем роде цвет TRD Pro: оранжевый Solar Octane заменил прошлогодний броский Lime Rush, который теперь является опцией для TRD Off-Road.

Интерьер 4Runner и автомобильные технологии

После значительной модернизации, проведенной три года назад, содержание функций и технологий в салоне 4Runner вполне соответствует тому, что вы можете найти в автомобилях, разработанных в этом десятилетии.

Тем не менее это по-прежнему устаревший интерьер с его блочным дизайном, который восходит к первому году правления Барака Обамы. Качество пластика также оставляет желать лучшего для автомобиля, цена которого легко переваливает за 40 000 долларов и может достигать 50 000 долларов — RAV4 в некоторых местах приятнее.

Различные маленькие корзины и ящички также слишком малы для современных устройств, они явно были разработаны, когда мы носили с собой флип-фоны и iPod. Здесь есть даже устаревшие переключатели, такие как роликовые регуляторы сидений с подогревом и указатели поворота с одной кнопкой. В SR5, TRD Sport и 40th Anniversary Edition даже нет автоматических фар или автоматического климат-контроля.

Тем не менее всё собрано достаточно хорошо, органы управления расположены логично, и, безусловно, есть что сказать о внедорожнике, который имеет прочный интерьер. Стандартный 8-дюймовый сенсорный экран также имеет типичный размер и приемлемое количество функций, со стандартной интеграцией Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa.

Простые задачи, такие как переключение радиостанций, в целом легко выполняются (в отличие от новой системы Toyota), но она медленно реагирует и имеет устаревший вид (в отличие от новой системы Toyota). Jeep Wrangler, и в меньшей степени Ford Bronco, ставят эту информационно-развлекательную систему на позор.

Насколько велик 4Runner?

Здесь есть область, где 4Runner вполне хорош в своем нынешнем виде. Пол грузового отсека довольно низкий для внедорожника на базе грузовика, а пространство за его пределами составляет 47,2 кубических фута. Даже если добавить новый выдвижной пол грузового отсека, который уменьшает вместимость, остается гигантское пространство.

Максимальная вместимость багажного отделения при опущенном заднем сиденье составляет 89,7 кубических футов, что конкурирует со многими трехрядными кроссоверами (у Highlander только 84,3) и превосходит различные двухрядные модели.

В грузовом отсеке также имеются продуманные функции. Опциональный выдвижной пол делает погрузку и разгрузку очень простой, а фирменное для 4Runner заднее стекло с электроприводом позволяет закрепить длинные предметы, такие как доски для серфинга или пиломатериалы, на заднем сиденье, оставляя при этом закрытой подъемную дверь.

Оно также обеспечивает более свободный поток воздуха в салоне, что, как правило, нравится и собакам (эта большая коробка вообще дружелюбна к собакам).

Пространство для ног человека очень хорошее. Стандартное водительское сиденье с электроприводом предлагает множество регулировок, а заднее сиденье установлено на хорошей высоте и откидывается почти до абсурдной степени.

При этом пространство для головы может быть немного тесным, если вы выберете люк в крыше. Имеется сиденье третьего ряда, но его пространство крайне ограничено, и оно уменьшает грузовое пространство. Действительно, если вам нужно сиденье третьего ряда, кроссоверы, такие как Kia Telluride или Jeep Grand Cherokee L, будут лучшим выбором для перевозки семьи.

Характеристики экономичности и производительности 4Runner

В то время как большая часть этого пятого поколения 4Runner была обновлена за многие годы, моторный отсек остался практически нетронутым.

И это не очень хорошо. 4Runner предлагается только с 4,0-литровым V6 мощностью 270 лошадиных сил и 278 фунт-фут крутящего момента. Это не так уж много, учитывая, сколько может весить 4Runner (особенно в комплектации TRD Pro) и тот факт, что более легкий Toyota Highlander выдает более 300 лошадиных сил.

Таким образом, 4Runner довольно медленный, и ему не помогает стандартная пятиступенчатая автоматическая коробка передач, которая не делает ему одолжений в плане экономии топлива. Автомат Bronco имеет на пять(!) передач больше (и есть опциональная механическая).

По данным EPA, 4Runner расходует 16 mpg по городу, 19 mpg по шоссе и 17 mpg в сочетании независимо от трансмиссии, что довольно плохо, учитывая его слабую мощность.

Дальше — хуже.

Внедорожные шины TRD Pro, более тяжелый вес и худшая аэродинамика привели к тому, что за 250 миль езды по шоссе на TRD Pro мы получили в среднем только 17 mpg. В городе мы видели низкие показатели в десятки. В отличие от этого, в Trail Edition мы получали 18-19 миль в час по шоссе, что может показаться не очень большой разницей, но это так.

Опциональная система полного привода обеспечивает высокий и низкий диапазон. В моделях TRD она выбирается традиционным механическим переключателем, а в моделях SR5, TRD Sport и Trail Edition используется ручка, которая включает ту же раздаточную коробку с сервоприводом.

В принципе, она проще в использовании и, следовательно, более дружелюбна для менее подготовленных к бездорожью владельцев, которые, скорее всего, приобретут эти уровни отделки. В комплектации Limited также есть ручка, но она управляет системой полного привода, включающей блокируемый межосевой дифференциал.

Несмотря на прочную конструкцию кузова на раме, буксировочная способность каждого 4Runner составляет всего 5 000 фунтов.

Каков 4Runner в управлении?

Ужасно. Но и потрясающе. Это зависит от того, как на него смотреть.

Если вы сравните 4Runner с другим среднеразмерным внедорожником, таким как Honda Passport, вы обнаружите, что эта прочная Toyota медленная и шумная, с задумчивым управлением, которое становится еще хуже, когда вы выбираете модель, ориентированную на бездорожье (шины повышенной проходимости делают рулевое управление особенно небрежным и расплывчатым).

С другой стороны, если сравнивать его с Jeep Wrangler или Ford Bronco, то 4Runner будет более комфортным, значительно тише и в целом более цивилизованным. В то же время он намного медленнее обоих, с трансмиссией, которая не делает одолжений двигателю из-за недостаточного количества передач.

На бездорожье 4Runner — это монстр, и вам не обязательно приобретать топовый TRD Pro, чтобы реализовать его потенциал. Любая полноприводная версия отлично справится с этой задачей, хотя, конечно, лучшим вариантом будет TRD Off-Road, который идет дальше SR5 и Trail Edition и имеет блокируемый задний дифференциал, более широкие шины, систему Multi-Terrain Select от Toyota, Crawl Control (по сути, низкоскоростной круиз-контроль для выхода из особенно сложных ситуаций на бездорожье) и опциональные отключаемые стабилизаторы поперечной устойчивости KDSS, которые улучшают как артикуляцию колес на бездорожье, так и управляемость на дороге.

Последние фактически недоступны для TRD Pro, который лишь немного повышает уровень комфорта за счет модернизированных амортизаторов и шин. С другой стороны, и Trail Edition, и TRD Off-Road предлагают уникальные цвета и оборудование, что в конечном итоге может склонить выбор в их пользу.

Toyota 4Runner 40th Anniversary (2023) Внедорожник, неподвластный времени