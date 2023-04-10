Nissan Pathfinder 2023 года по духу более близок к своим предшественникам

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Nissan Pathfinder 2023 года может быть одним из самых старых названий внедорожников, но сам автомобиль за эти годы сильно колебался между кузовом на раме и кузовом уникум (кроссовер).

Он увеличивался в размерах и количестве мест. Это был автомобиль, действительно способный находить дорогу, и автомобиль, который лучше подходит для использования уже проложенных дорог. В последнем поколении, представленном в прошлом году, Pathfinder впервые сохраняет свою архитектуру и количество мест от одного поколения к другому.

Это по-прежнему семиместный кроссовер с хорошо утоптанной дорогой, но, по крайней мере, добавление Rock Creek Edition в 2023 году позволяет Pathfinder немного вернуться к своим корням.

Прошлогодний редизайн уже начал двигаться в этом направлении стилистически, благодаря более смелому и рельефному внешнему виду. В конечном счете, Pathfinder — это семейный автомобиль, и для этого он впечатляет современным интерьером, который может похвастаться качеством материалов выше среднего и простыми в использовании элементами управления.

Пространства в трехрядном кроссовере явно много, хотя оно и среднее для данного сегмента. Водительские ощущения также ничем не выделяются из общего ряда, но, по крайней мере, не отталкивают, как это было с предыдущим поколением.

В целом, Pathfinder 2023 года более близок по духу к своим предшественникам старой школы, при этом он еще более дружелюбен к семье, чем его непосредственный предшественник.

Новый Pathfinder Rock Creek Edition также добавляет некоторый характер и толику прочных возможностей, что, безусловно, должно приветствоваться. Pathfinder даже предлагает большую тяговую мощность, чем большинство трехрядных кроссоверов. Мы бы все же выбрали Kia Telluride, Hyundai Palisade, Toyota Highlander Hybrid или Jeep Grand Cherokee L, но среди второго эшелона альтернатив Pathfinder находится именно там.

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Что нового в 2023 году?

Pathfinder Rock Creek Edition возвращается в 2023 году, и мы рассматриваем его здесь. Это самый суровый вариант отделки Pathfinder со скромным 0,6-дюймовым клиренсом до 7,7 дюймов, подвеской, настроенной для бездорожья, 18-дюймовыми колесами, похожими на бусы, шинами Toyo Open Country, черной матовой облицовкой кузова и багажником на крыше в виде платформы.

И еще много-много значков Rock Creek. В других комплектациях SL получает стандартную беспроводную зарядку, а SL и Platinum — стандартное пассажирское сиденье с 10-позиционным электроприводом. Модель Platinum теперь предлагается с пакетом Platinum Captain's Chairs, который включает съемную консоль второго ряда между капитанскими креслами.

Интерьер и автомобильные технологии Pathfinder

Это, пожалуй, лучший атрибут Pathfinder. Хотя топовый уровень отделки Platinum, который вы видите наверху, является его лучшим атрибутом, дополненным красивой двухцветной кожей/кожей повсюду, даже более низкие уровни отделки выигрывают от того же красивого дизайна, продуманного хранения и удобных технологий. Общее качество материалов среднее для сегмента, что говорит о том, насколько хорош этот сегмент.

Центральная консоль оснащена большой площадкой для зарядки смартфона, проводной или беспроводной в верхних комплектациях, а также меньшей корзиной для хранения телефона.

Подстаканники большие и универсальные, подлокотники и дверные ящики вместительные, а под консолью есть дополнительное место для хранения. Вы также можете установить съемную центральную консоль между капитанскими креслами второго ряда.

Девятидюймовый сенсорный экран, показанный вверху слева внизу, является стандартным для комплектаций SL и Platinum и имеет пользовательский интерфейс, который действительно сочетает в себе эстетику и функциональность. Здесь есть жесткие кнопки и ручки, а также неподвижный ряд значков экранного меню, которые всегда ценятся.

Сам дисплей имеет высокое разрешение и яркие цвета с привлекательной, разборчивой графикой. Он не может быть сверхшироким (как в Palisade и Telluride) или высоким (Explorer), но он достаточно большой, легко различимый и хорошо работает. 8-дюймовый экран, устанавливаемый в комплектациях S, SV и Rock Creek (вверху внизу справа), имеет меньше функций для управления и, очевидно, меньше по размеру, но его функциональность практически такая же.

Насколько велик Pathfinder?

Внешне Pathfinder 2023 практически такого же размера, как Palisade, Telluride, Subaru Ascent и др. Однако внутри различия более заметны, особенно в третьем ряду, где сиденье расположено немного ближе к полу, чем в вышеупомянутых автомобилях, и поэтому там менее просторно и комфортно.

Однако Nissan предлагает лучшие, чем у других, средства для возвращения назад: второй ряд не только сдвигается вперед одним нажатием кнопки (что довольно часто встречается), но и делает это таким образом, что остается больше места для протискивания назад в третий ряд и позволяет устанавливать детские сиденья, расположенные лицом вперед. Для некоторых это может стать решающим фактором.

Объем багажного отделения за поднятым третьим рядом составляет 16,6 кубических футов. На бумаге это едва ли лучше, чем у разочаровывающего Toyota Highlander, но на практике коробчатая форма Pathfinder и полезные подпольные отделения помогают ему перевозить больше вещей, чем указано в спецификациях.

Объем багажника составляет 45 кубических футов с опущенным третьим рядом и 80,5 с обоими задними рядами, что достаточно много, чтобы различия с конкурентами не имели большого значения.

Каковы показатели экономии топлива и производительности Pathfinder?

Как и у других конкурентов, здесь предлагается только один двигатель: 3,5-литровый V6 мощностью 284 лошадиные силы и 259 фунт-фут крутящего момента. Он работает в паре с девятиступенчатым автоматом и либо стандартным передним приводом, либо опциональным полным приводом.

Экономия топлива составляет 20 мпг по городу, 27 мпг по шоссе и 23 мпг в сочетании с FWD. Удивительно, но экономичность AWD действительно лучше в городе, но фактически одинаковая: 21/27/23. В комплектации Platinum AWD экономичность снижается до 20/25/22, а в комплектации Rock Creek Edition с шинами для вседорожников — до 20/23/21. Все эти показатели типичны для данного сегмента.

С имеющимся тягово-сцепным устройством Pathfinder может буксировать 6 000 фунтов, что превышает норму сегмента в 5 000 фунтов.

Каков Pathfinder в управлении?

К счастью, экспертам больше не приходится жаловаться на то, что CVT мычит, когда Pathfinder едет по шоссе — новый девятиступенчатый автомат, добавленный с прошлогодней модернизацией, делает свою работу настолько хорошо, что мы его не заметили.

То же самое можно сказать и о 284-сильном V6, который достаточно силен для данного сегмента, но вряд ли можно назвать чем-то выдающимся в лучшую или худшую сторону.

Последний Pathfinder также заметно более скомпонован, чем его хлюпающий, покачивающийся предшественник, с более взвешенным рулевым управлением.

Тем не менее усилие и реакция рулевого управления никогда не ощущаются в должной мере — возможно, даже слишком медленно, учитывая количество усилий — а подвеска с доступными 20-дюймовыми колесами создает обычную езду, которая сочетает в себе твердую реакцию на более жесткие удары с расслабленной реакцией на большие неровности и волнистость.

Создается впечатление, что Nissan не знал, какую полосу выбрать, так сказать, при тюнинге Pathfinder. Его конкуренты более последовательны.

Rock Creek Edition не слишком страдает от своей внедорожной подвески и шин повышенной проходимости, когда вы твердо стоите на асфальте. Рокот шин ощущается сильнее, но он не такой значительный, как у некоторых других семейных автомобилей с повышенной проходимостью.

Вы также обнаружите, что он гораздо более цивилизован на дороге, чем, например, Toyota 4Runner. На бездорожье эта древняя Toyota будет насмехаться над своим конкурентом, который с тех пор превратился в трехрядный кроссовер. Обновления Rock Creek определенно улучшают то, что вы можете получить в других комплектациях Pathfinder, если вы часто посещаете кемпинги или другие места на природе.

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