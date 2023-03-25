Некогда популярная Lada — теперь редкость в Англии, но она имеет культовый статус

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В 1990-х годах, в те времена, когда Англия не смогла даже квалифицироваться на чемпионат мира по футболу (сейчас это кажется абсурдным), на британских дорогах было зарегистрировано около 130 000 "Лад" российской сборки. Сегодня их число сократилось на 99,9% — до 179.

Lada: падение с небес

В период с 1994 по 2005 год — чуть более 10 лет — количество лицензированных "Лад" сократилось с более чем 134 000 до менее чем 3 000, что является монументальным падением с небес. Спад продолжался, поэтому сейчас они встречаются редко, но есть признаки легкого возрождения.

Впервые Lada была построена в Советском Союзе в 1970 году российским автогигантом "АвтоВАЗ". Она породила тысячу шуток на детской площадке, но в итоге было продано более 20 миллионов автомобилей по всему миру.

Автомобиль ВАЗ-2101 был создан по образцу седана Fiat 124 1966 года и, несмотря на свой коробчатый вид и зачастую мрачные цвета, оказался чрезвычайно популярным. Почти две трети "Лад" были проданы за пределами России, а в Великобритании с 1977 по 1997 год было продано более 300 000 автомобилей.

Так куда же они все делись? Хотя "Лада" все еще достаточно распространена в России, на британских дорогах она уже практически исчезла. Продажи столкнулись с барьерами в Великобритании, когда ужесточение норм выбросов углекислого газа привело к тому, что многие Лады не соответствовали более строгим экологическим требованиям.

Статус классического автомобиля

Но утверждения о том, что "Лада" опустела", возможно, несколько преждевременны, поскольку эта часть автомобильной истории теперь приобрела статус классического автомобиля. И впервые после пика своей популярности в 1990-х годах количество лицензированных "Лад" на дорогах Великобритании начало расти, хотя и с очень низкой базы.

В начале 2017 года число лицензированных "Лад" на дорогах Великобритании составляло 165. К началу 2018 года оно увеличилось до 179. А поскольку 679 Лад зарегистрированы как "невыездные", похоже, что по крайней мере некоторые владельцы "Лад" хранят свои все более культовые модели под замком, надеясь увидеть бум стоимости, как это произошло со многими другими классическими автомобилями 1970-х, 1980-х и 1990-х годов.

Алекс Баттл, директор сайта сравнения покупок автомобилей, комментирует:

"Lada не совсем пуста, но с учетом того, что менее 200 автомобилей теперь могут ездить по дорогам Великобритании, она стала серьезной редкостью. А если учесть, что весь мир сейчас присматривается к России, то не пришло ли время Лады? Ностальгия по Ладам растет, а дефицит приведет к росту цен. Осторожным покупателям классических автомобилей стоит подумать о приобретении такой машины, пока еще есть такая возможность".