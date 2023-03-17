Обзор Mercedes-Benz Sprinter 2023: от 4WD к AWD

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С 1990-х годов автомобили Mercedes-Benz прошли долгий путь в плане дизайна, производительности и эргономики. За это же время фургон Sprinter, возможно, переместился на другую планету.

Mercedes-Benz Sprinter 2023

Как и все старые фургоны размером с квартиру, ранние Sprinter были похожи на грузовик, и управлять ими было не всегда легко. Нынешняя модель больше похожа на внедорожник, а замена системы частичного полного привода на постоянный полный привод смягчает даже самого жесткого представителя линейки.

Механическое перекрестное опыление

Новая для 2023 модельного года опциональная система полного привода Sprinter буквально похожа на автомобиль: это эволюция технологии полного привода 4Matic, знакомой нам по некоторым внедорожникам Mercedes-Benz.

"Это та же система, что и в GLE и GLS", — объясняет Флориан Хофманн, менеджер по технологическим коммуникациям Mercedes-Benz Vans. "Раздаточная коробка основана на раздаточной коробке GLE, но она адаптирована к условиям Sprinter. Сейчас мы используем детали Mercedes-Benz, потому что они лучше и дешевле. И не так часто можно получить лучшую систему по лучшей цене".

Начиная с колес, путь лошадиных сил ведет к раздаточной коробке с мультисцеплением и функцией "крутящий момент по требованию", девятиступенчатой автоматической коробке передач (Sprinter 2022 с двигателем V6 оснащался семиступенчатым агрегатом) и 2,0-литровому турбодизельному четырехцилиндровому двигателю OM654, который Mercedes предлагает за рубежом в нескольких моделях (включая C-Class, E-Class, GLC и GLE) с 2016 года.

В стандартной комплектации он развивает 170 лошадиных сил и 295 фунт-фут крутящего момента, но покупатели, которым нужно больше, могут заказать "High Output" эволюцию этого двигателя, которая увеличивает эти показатели до 211 и 332, соответственно. Важно отметить, что 2,0-литровый турбодизель заменит 3,0-литровый турбодизель V6, который в 2023 модельном году выдавал 188 лошадей и 325 фунт-фут крутящего момента под правой ногой водителя.

В своей самой мощной конфигурации Sprinter с турбодизелем предлагает грузоподъемность 6 812 фунтов; это вполне соответствует уровню тяжелых пикапов. Он также может буксировать до 7 500 фунтов.

Единственным бензиновым двигателем является 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью 188 л. с. и крутящим моментом 258 фунт-фут. Этот двигатель предлагается исключительно с задним приводом и девятиступенчатой автоматической коробкой передач и обеспечивает грузоподъемность Sprinter 4 453 фунта и способность буксировать до 5 000 фунтов.

Частично автомобиль, частично фургон

Поднимитесь — намного выше — в салон, и вас встретит целый ряд знакомых деталей. Mercedes не установил в Sprinter свой приборный экран Hyperscreen (по крайней мере, пока), но трехспицевые подрулевые лепестки и сенсорные кнопки, вентиляционные отверстия и многие переключатели взяты из автомобильного портфолио.

Интуитивно понятная информационно-развлекательная система MBUX с сенсорным экраном также перекочевала оттуда. Когда вы садитесь в водительское кресло (в моем экземпляре оно было с подогревом), вы понимаете, что вы определенно не в автомобиле: вы можете управлять грузовым судном, только вместо того, чтобы смотреть на бескрайнюю пустоту моря, вы видите огромное море кроссоверов последних моделей.

Компоненты системы полного привода находятся под кузовом, поэтому огромный грузовой объем Sprinter остается неизменным. В своей самой большой конфигурации панельный фургон предлагает до 533 кубических футов грузового пространства и 61-дюймовую погрузочную ширину. Другими словами, вы можете поместить классический Mini в заднюю часть фургона с запасом места.

Более простой способ покинуть асфальт

С точки зрения водителя, лучшим достоинством системы полного привода является ее простота. Она всегда включена, нет необходимости переходить на полный привод, когда становится трудно, и она тянет Sprinter по скользкой дороге, пока вы сосредоточены на том, чтобы передняя часть была направлена в нужную сторону.

На короткой внедорожной трассе на окраине Штутгарта полноприводный Sprinter без труда выполнил поворот почти на 360 градусов в яме, полной грязи, и имел достаточно тяги для движения задним ходом по крутому, грязному склону.

Хофманн сказал, что новая трансмиссия сделала ненужной пониженную передачу.

"Благодаря девятиступенчатой автоматической коробке передач нам больше не нужна пониженная передача. Первая передача примерно на 25% ниже, чем первая передача старой семиступенчатой коробки передач, а новый двигатель развивает больший крутящий момент", — сказал он.

Его заявление, несомненно, вызовет недоумение; многие любители бездорожья клянутся гусеничной передачей. Важно помнить, что Mercedes не разрабатывал Sprinter в качестве хардкорного внедорожника, способного не отстать от G-Class с тройной блокировкой на тропе в Моабе.

В данном случае полный привод в первую очередь гарантирует, что водитель не застрянет на заснеженном склоне или на грязной строительной площадке.

Пониженная передача и дополнительная порция крутящего момента турбодизеля с мягким маслом — это лишь часть истории. В то время как система полного привода направляет около 35% мощности двигателя на передние колеса и 65% на задние, система полного привода предлагает полностью изменяемое распределение крутящего момента.

В обычных условиях движения, например, по городу и шоссе, Sprinter является заднеприводным, но система перебрасывает крутящий момент с передних колес на задние и даже из стороны в сторону, когда обнаруживает, что одно из колес теряет сцепление с дорогой.

На асфальте удивительно легко забыть, что вы управляете автомобилем размером с комнату в общежитии колледжа. Эта машина огромна — огромна до такой степени, что в передний бампер встроена ступенька, чтобы помочь вашему местному механику добраться до моторного отсека — но обзорность вперед превосходна благодаря высокой посадке, массивному лобовому стеклу и относительно короткой передней части.

В 2023 модельном году Mercedes заменил гидравлический усилитель руля на электрический, медленный и легкий, что как раз то, что вам нужно в Sprinter. Поездка — ну… как в фургоне. Она не слишком жесткая, она мягче, чем у Ram ProMaster, но никто не подумает, что Mercedes-Maybach сыграл свою роль в настройке подвески.

Сочетание 2,0-литрового турбодизеля с девятиступенчатым автоматом делает эту громадину удивительно быстрой. Конечно, это не E63 S-быстро, но он набирает скорость быстрее, чем вы могли бы ожидать, благодаря низкой первой передаче. Две дополнительные передачи также обеспечивают работу двигателя вблизи пика крутящего момента как можно чаще, сохраняя низкие обороты на высоких скоростях, что, в свою очередь, улучшает экономию топлива.

Что заказывали покупатели фургонов

Дискуссия о полном приводе и полноприводной трансмиссии может разгореться в пабе на несколько вечеров вперед, и в конечном итоге не существует правильного или неправильного ответа. Все зависит от автомобиля и его эксплуатации. В случае со Sprinter полный привод имеет больше смысла: он проще и дешевле — два качества, которые ценят покупатели фургонов.

Тот факт, что эта система улучшает тягу, не жертвуя управляемостью на асфальте, является приятным бонусом. Когда вы увидите, как водитель FedEx разгоняется по заснеженной подъездной дорожке, чтобы доставить посылку к вашей двери, поблагодарите систему 4Matic. Во многих регионах страны полноприводный Sprinter будет встречен как хорошо набитая рождественская корзина.

Цены на Sprinter 2023 года начинаются с 45 795 долларов (включая 2 295 долларов за доставку) за грузовой фургон с бензиновым двигателем. Базовая цена грузового фургона с турбодизелем составляет $49 295 с задним приводом.

Добавление полного привода требует выбора модели 2500 и увеличивает базовую цену на $12 550, то есть самый дешевый вариант Sprinter с четырьмя ведущими колесами стоит $58 345 с учетом доставки. Это не дешево, но где еще вы сможете приобрести полноприводный складской автомобиль?