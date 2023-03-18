2023 Kia Sportage лидирует с ярким дизайном

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Учитывая оглушительный успех Kia Telluride, дизайнерам Kia, возможно, было бы разумно просто уменьшить квадратную форму этого трехрядного внедорожника, когда пришло время перепроектировать небольшие кроссоверы марки. Но последнее поколение среднеразмерного Sorento не придерживается этого шаблона, как и новый Sportage 2023 года, который привносит отличительный облик в компактный сегмент.

Будет ли вам нравиться дизайн Sportage — это уже другая история. Мы не назовем его уродливым, но его лицо несколько полярно. Передняя часть с акцентными фарами в форме бумеранга, низко расположенными фарами и широкоугольной решеткой радиатора делает сильное заявление. Что именно это за заявление, мы оставим на ваше усмотрение.

Задняя часть немного более цельная, с гладкими поверхностями и задними фонарями, которые напоминают нам красивые блоки на Kia EV6. Sportage точно не перепутают с его корпоративным братом, Hyundai Tucson, который также выглядит поразительно для основного кроссовера.

Однако Sportage — это не только форма. Значительно превосходя своего предшественника по длине, колесной базе и многим другим параметрам, новая модель находится на большом конце спектра компактных внедорожников. Она не предлагает третий ряд сидений, как Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Outlander, но увеличение колесной базы на 3,4 дюйма значительно расширяет пространство для задних сидений и груза.

Очень хорошо сдвигаются и откидываются задние сиденья, а 40 кубических футов грузового пространства Sportage за вторым рядом просто превосходит то, что предлагает Honda CR-V.

Внутреннее убранство этого Kia также приятнее, чем у Honda. Модели Sportage в верхней комплектации имеют два интегрированных 12,3-дюймовых экрана перед водителем: один для цифровой комбинации приборов, а другой — для информационно-развлекательной системы.

Оба экрана имеют яркую, четкую графику, а различные материалы приборной панели приятны на ощупь там, где это имеет значение (и по-прежнему приятно зернистый твердый пластик там, где это не так). Другой экран, расположенный ниже на центральной панели, находится по бокам от двух физических ручек, которые могут отображать либо тактильные кнопки климат-контроля, либо ряд элементов управления навигацией и аудиосистемой.

Функции этих двух ручек также могут меняться в зависимости от входа, что является интересной функцией, но не всегда удобной, когда вы тянетесь вниз, чтобы отрегулировать громкость и понимаете, что в данный момент ручка настроена на регулировку температуры.

На центральной консоли расположено еще больше ручек и кнопок для управления всем, начиная от опциональных сидений с подогревом и вентиляцией — на модели EX, которую мы возили, были явно пустые кнопки для вентилируемых сидений, которыми она не была оснащена, до различных режимов движения и внедорожных настроек, таких как управление спуском с горы и возможность блокировки системы полного привода.

Как и практически все другие производители кроссоверов в наши дни, Kia превозносит возможности своего автомобиля в грязи, и теперь предлагает Sportage в комплектации X-Pro с шинами повышенной проходимости и некоторыми визуальными изменениями. Хотя X-Pro хорошо показал себя на довольно агрессивной (подготовленной Kia) внедорожной трассе, все модели Sportage, оснащенные полным приводом, имеют приличный дорожный просвет в 8,3 дюйма.

На асфальте Sportage демонстрирует хороший баланс между ездой и управлением, но, что неудивительно для повседневного внедорожника, мы бы не назвали его увлекательным в управлении.

Во многом в этом виновато рулевое управление, лишенное обратной связи, педаль тормоза без особого начального нажатия и несколько вялая реакция дроссельной заслонки. Возможно, здесь нет ничего особенного для энтузиастов, но Sportage — вполне приятный автомобиль для повседневного управления, даже если он не поворачивает так же резко, как, скажем, Mazda CX-5.

Даже со своими вездеходными шинами BFGoodrich, Sportage X-Pro показал отличные результаты в наших трековых испытаниях, зафиксировав 0,84 g на треке и остановившись со скорости 70 миль в час за 180 футов.

К сожалению, в новой модели Kia отказалась от мощного 2,0-литрового турбодвигателя, который устанавливался на предыдущий Sportage. Вместо этого она сосредоточилась на гибридных вариантах для расширения модельного ряда.

Базовая 2,5-литровая рядная четверка с естественным впрыском топлива, работающая в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, выдает ничем не примечательные 187 лошадиных сил и кажется довольно неуклюжей на дороге. Он также может звучать гулко, когда вы нажимаете его выше 4000 оборотов в минуту или около того.

Лучшим вариантом является более тихая и изысканная гибридная установка с турбированной 1,6-литровой четверкой, двумя электромоторами, батареей емкостью 1,5 кВт/ч и шестиступенчатым автоматом.

Эта комбинация одновременно мощнее (совокупная мощность 227 лошадиных сил) и отзывчивее, чем базовый двигатель. Разгон до 60 миль/ч также более чем на секунду быстрее: в нашем тесте он достиг отметки за 7,4 секунды, на полсекунды быстрее, чем гибридный Honda CR-V.

Мы готовы простить гибриду иногда неровную передачу мощности, поскольку он обеспечивает экономию топлива: Его комбинированный показатель EPA — 43 мига в час с передним приводом и 38 мига в час с полным приводом — это огромный скачок по сравнению с негибридным показателем в 25-28 миг в час.

Однако гибридный Sportage показал разочаровывающую экономию топлива в реальном мире: 31 миль в час на нашем тесте экономии топлива на шоссе 75 миль в час, по сравнению с 38 миль в час. Тем не менее, это немного лучше, чем у механически аналогичного гибрида Tucson — 28 mpg в том же тесте, и такой же результат, как у гибрида CR-V. (261-сильный подключаемый гибрид Sportage также входит в модельный ряд).

Kia не устанавливает такие агрессивные цены на свои автомобили, как раньше, но начальные цены на новый Sportage — от $27 615 за базовую модель LX до $38 415 за X-Pro Prestige - попадают в конкурентный диапазон для компактных кроссоверов. Хорошо оснащенный гибридный EX в диапазоне средних 30 тысяч долларов кажется нам привлекательным предложением, отличительный стиль и все такое.