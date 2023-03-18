2024 Subaru Crosstrek утихнет и станет мягче

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Subaru Crosstrek выглядит так, будто не знает границ. Мощные черные шестиугольники выходят из центра решетки радиатора, а матовый пластик покрывает все резкие линии кузова крошечного внедорожника.

Внутри пятиместный автомобиль легко превращается в двухместный, а спинки задних сидений откидываются, чтобы разместить большинство популярного приключенческого реквизита. Все ваши байдарки и палатки, которые не помещаются сзади, можно разместить наверху.

Если бы Crosstrek мог говорить, он бы сказал: "Смело отправляйтесь в путь, не бойтесь медведей и каменных сколов!". Его уверенность очаровательна, хотя и амбициозна.

В 2024 году Crosstrek не стремится к радикальным изменениям, а лишь к небольшим, но необходимым улучшениям. Впервые он предлагает беспроводные Android Auto и Apple CarPlay. Новейшая версия системы безопасности EyeSight для водителя имеет более широкое поле зрения, чтобы быстрее предупредить о велосипедистах или пересекающих дорогу.

Приличная экономичность (по оценкам EPA, 26-27 миль в час по городу/33-34 по шоссе/29 в сочетании) осталась, а начальная цена в $26 290 не изменилась. Версия Premium, на которой мы ездили, с люком с электроприводом, системой обнаружения слепых зон и пакетом All-Weather все еще стоит менее $30 000, что является очень хорошим предчувствием за эти деньги.

Subaru совершенствует свой автомобиль, одетый как внедорожник, с тех пор, как впервые нанесла двухцветную краску на Impreza в 1996 году. Crosstrek 2024 года получил новые листы поверх более жесткого шасси, добавил немного набивки на сиденья и сделал салон тише, чтобы вы могли лучше слышать подкаст REI по дороге на работу.

От механической коробки передач отказались, но в остальном серьезных изменений в силовых агрегатах нет: базовая комплектация Crosstrek и комплектация Premium оснащаются той же 2,0-литровой "четверкой", что и раньше, а комплектации Sport и Limited получают 2,5-литровую версию с дополнительными 30 лошадиными силами.

На дороге Crosstrek входит в повороты и требует секунды для выхода из них. 2,0-литровый двигатель никогда не был звездой производительности, и без изменений в мощности и с небольшим увеличением веса, вряд ли новый Crosstrek значительно улучшит время в 9,2 секунды на 60 миль/ч, которое было зафиксировано на модели 2018 года.

Новый Crosstrek, однако, доберется туда с гораздо меньшей какофонией, чем раньше. Ранее мы уже сетовали на гул CVT Crosstrek и вой перегруженного двигателя boxer. Улучшения в 2024 году заметны. Переключения CVT стали мягче как физически, так и на слух, и хотя двигатель по-прежнему использует все свои 152 лошадиные силы и 145 фунт-фут крутящего момента для достижения скорости на шоссе, теперь можно разговаривать внутри салона, пока это происходит.

Более мягкая езда обусловлена несколькими изменениями. Во-первых, сами сиденья. Subaru добавила больше усилений и поддержки как в нижнюю часть сидений, так и в спинку, и в результате кресла получились пухлыми и приятными. Под новыми сиденьями Crosstrek находится глобальная платформа Subaru.

В новом шасси используется больше структурного клея и дополнительные точки сварки для повышения безопасности при столкновении и качества езды. Повышение жесткости конструкции автомобиля означает, что подвеска может быть смягчена для лучшего поглощения неровностей. В результате Subie получился смешанный мешок.

Crosstrek прекрасно едет по асфальту и смягчает вибрации на грязи, но легко достичь полного сжатия при энергичном подходе даже к небольшому подъему или выбоине, что приводит к неинтересному стуку и скрежету шин в верхней части колесного колодца.

Однако это не значит, что он предназначен только для асфальта. Дорожный просвет Crosstrek составляет 8,7 дюйма, что больше, чем у таких конкурентов, как Honda HR-V и Mazda CX-3. Полный привод входит в стандартную комплектацию, а разделение 50/50, которое раньше было базовой передачей мощности между передними и задними колесами, было "ослаблено" электроникой для более плавных поворотов и быстрой реакции на потерю тяги.

Режим X-Mode легко нажимается на центральном сенсорном экране и включает в себя управление спуском с холма и удержание при старте на подъеме. На низких скоростях Crosstrek с удовольствием взбирается на песчаные холмы и преодолевает небольшие овраги. Crosstrek получил рулевую рейку с электронным усилителем от WRX, более мощные тормоза и электронный усилитель тормозов, поэтому рулевое управление и тормоза лучше чувствуются на любой поверхности.

Интерьеры Subaru редко поражают воображение, в них преобладают приглушенные ткани и черный пластик. Crosstrek вполне пригоден для эксплуатации, иногда в нем встречаются забавные дизайнерские пасхальные яйца, например, горные пики в нижней части подстаканников или стилизованная река, протекающая по полу грузового отсека.

Высокий селектор коробки передач занимает большую часть центральной консоли, оставляя место для опциональной индуктивной зарядки телефона спереди и отделения для хранения бумажника и ключей сзади.

Дверные карманы щедрые, как и подобает автомобилю, который обещает вместить 35 стаканов для бутылок с термальной водой. Задние сиденья предлагают хорошее пространство для ног, хотя покатая крыша сокращает пространство для головы.

Задний люк широко открывается, что облегчает загрузку грузового отсека. Пространство с резиновым полом вмещает 20 кубических футов при поднятых задних сиденьях и 55 при опущенных. На такой высоте удобно сидеть, поедая сэндвич и наблюдая за скалолазами, отваживающимися на головокружительные прыжки. Даже если вы не любите сидеть на хвосте, ваша собака оценит короткий прыжок вверх.

Иметь Crosstrek на дороге — все равно что держать удочку в гостиной или горный велосипед на кухне. Возможно, вы не собираетесь выбегать за дверь и отправляться в глушь, но это говорит людям о том, что вам это нравится. 2,0-литровый Crosstrek 2024 по-прежнему медленный и в основном передвигается по дорогам, но это дружелюбный и теперь более тихий способ добраться до работы, и тот, который легко может вывезти вас за город на выходные. Держите в багажнике пару туристических ботинок, если вам нужно углубиться в лес.