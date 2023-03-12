Обзор Mazda CX-9 2023 года: Приобретайте, пока есть возможность

Mazda CX-9 2023

Mazda CX-9 2023 года недолго осталось жить на этом свете после выхода Mazda CX-90 2024 года. В отличие от близнецов CX-5 и CX-50, которые продаются рядом друг с другом, Mazda заявила, что с CX-9 такого не произойдет. В принципе, не стоит ожидать, что этот трехрядный внедорожник проживет еще долго.

Тем временем CX-9 все еще здесь, и если вам не безразлично, как едет ваш большой внедорожник, и вы предпочитаете не владеть автомобилем, который так явно кричит "семейный перевозчик!", то это отличный вариант.

Однако если приоритетами являются максимальное пространство на всех трех рядах и избыток грузового пространства, CX-9 может оказаться не для вас. Среди этого класса больших внедорожников CX-9 является одним из наименее утилитарных предложений. Мало того, что третий ряд и грузовое пространство малы по сравнению с другими, так еще и буксировочная способность недостаточна — всего 3500 фунтов.

Лучше рассматривать CX-9 как двухрядный внедорожник с дополнительным третьим рядом на случай чрезвычайной ситуации, так как частое использование третьего ряда будет весьма неприятным для всех участников. В этом смысле он больше похож на Kia Sorento, чем на Kia Telluride.

Однако, как водитель, CX-9 доставит гораздо больше удовольствия от управления, чем любой из этих и большинства других автомобилей. Его тихий салон и мягкий ход в сочетании с отзывчивой управляемостью и прямым рулевым управлением превращают поездку в удовольствие. Возможно, вы больше не будете стремиться к извилистым дорогам, как это было с маленьким спортивным автомобилем вашего дошкольного возраста, но CX-9, по крайней мере, ведет себя достойно, когда это необходимо.

Каковы интерьер и автомобильные технологии CX-9?

Обстановка в салоне зависит от уровня отделки, но поскольку Mazda продолжает свой "путь к премиуму", более высокие комплектации больше похожи на роскошь начального уровня, чем на бюджет. Здесь используются действительно приятные материалы, включая кожу Nappa и дерево с открытыми порами, называемое Santos Rosewood, в модели высшего класса Signature.

Однако в интерьере CX-9 все еще присутствуют некоторые старые элементы Mazda, такие как пластмассовые кнопки на рулевом колесе, устаревшие элементы управления климатом и старая панель приборов. По сравнению с Telluride, Palisade или другими моделями с более поздним дизайном, CX-9 может показаться немного устаревшим.

Информационно-развлекательный интерфейс Mazda, по крайней мере, похож на то, что вы найдете в других более новых моделях. Приборный экран большой и легко просматривается. Ручка управления им эргономично расположена на центральной консоли и, как и контроллер iDrive от BMW, может вращаться по меню или перемещаться вверх/вниз, влево/вправо среди иконок.

Последняя функция является ключевой для использования Apple CarPlay и Android Auto. Перемещение по спискам воспроизведения или контактам действительно проще с помощью ручки, но выбор значков на экране меню отнимает много времени и раздражает. При этом система реагирует хорошо, без задержек и ошибок. Другими словами, она не подойдет каждому, но у нее определенно есть свои достоинства.

Каково управлять CX-9?

Очевидно, что при создании CX-9 компания Mazda думала о водителе, так как управлять этим автомобилем очень приятно — на грани удовольствия, если сравнивать его с остальными трехрядными внедорожниками. В сегменте, который в большей степени утилитарный, чем развлекательный, это самый близкий к энтузиазму выбор по своей цене.

Он хорошо управляется и приятно реагирует на прикосновения. Посадка не отрывистая и не приближается к упругой, но все же она достаточно уступчивая, и поэтому комфортна даже на плохих дорогах. Тем не менее, это большой автомобиль, что означает, что вы будете постоянно ощущать его вес и размер. Впрочем, это касается любого трехрядного кроссовера. И если вы не желаете пересаживаться с меньшего, веселого в управлении автомобиля, CX-9 сделает этот шаг менее болезненным.

Несмотря на меньшую мощность, чем у конкурентов, CX-9 не кажется вялым в городе благодаря крутящему моменту, достигающему пика на низких 2000 об/мин. Эта бодрость быстро исчезает в верхней части диапазона оборотов, особенно когда автомобиль загружен людьми и грузом. В целом, двигатель CX-9 — это прекрасный монстр крутящего момента для езды по городу. Только не ждите, что на шоссе у кого-то отлетят двери.

Какова цена на CX-9 в 2023 году?

Цены на Mazda CX-9 2023 года начинаются с уровня отделки Touring с полным приводом по цене $40 025, включая сбор за доставку до места назначения в размере $1 275. В стандартную комплектацию Touring входят 18-дюймовые алюминиевые диски, светодиодные фары и задние фонари, подъемный люк, заднее стекло, трехзонный климат-контроль, бесконтактный доступ, рулевое колесо и ручка переключения передач, обтянутые кожей, а также информационно-развлекательная система Mazda Connect с 10,25-дюймовым экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto.

Перейдите в комплектацию Touring Plus, и вы получите такие приятности, как 20-дюймовые колеса, вентилируемые передние сиденья, водительское сиденье с электроприводом/памятью и безрамное зеркало заднего вида. Carbon Edition — это в основном серо-красный пакет внешнего вида, но он также добавляет подогрев рулевого колеса, подрулевые переключатели, адаптивные передние фары и 7-дюймовый экран в кластере по бокам от аналоговых датчиков.

В комплектации Grand Touring Mazda добавляет зеркала с электроприводом складывания, 360-градусную камеру, навигацию и возможность установки задних сидений с подогревом. Наконец, в комплектации Signature роскошь дополняется стегаными кожаными сиденьями, контрастной отделкой, отделкой из натурального дерева и алюминия, а также рядом элементов внешнего вида, таких как решетка радиатора с серой отделкой, увеличенные наконечники выхлопных труб и уникальные 20-дюймовые колеса.

Ниже приведены цены на все доступные комплектации.

Touring: $40 025

Touring Plus: $42 775

Carbon Edition: $46 055

Grand Touring: $46 915

Signature: $49 735