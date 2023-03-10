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Даниил Полоников

2023 BMW M4 CSL - монстр трека

4:21
Авто

Одной поездки на BMW M4 CSL достаточно, чтобы оценить его по достоинству. С его шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 R, заметным спойлером "утиный хвост" и глубоким передним сплиттером, CSL явно ориентирован на трек. Это впечатление сохраняется и внутри, с пустым пространством, где раньше находилось заднее сиденье, и стандартными передними ковшами из углеродного волокна, которые перемещаются вперед и назад, но требуют шестигранного ключа для регулировки угла или высоты.

2023 BMW M4 CSL - монстр трека

Поднимите капот, и вы поймете, что это безупречно сделанный кусок углеродного волокна (как и багажник), с полосками сверху, которые являются просто неокрашенными полосами, просвечивающими сквозь него. Пластиковая крышка двигателя закрывает вид на 543-сильную 3,0-литровую рядную шестерку с двойным турбонаддувом, но изысканный кронштейн "птичья клетка", соединяющий опору радиатора, стойки и брандмауэр, достоин отдельного поста в Instagram.

На испытательном треке синхронизация двигателя и трансмиссии с помощью системы управления запуском еще не до конца отработана. Мы выиграли несколько десятых, если пошли на поводу у Скайуокера и отключили систему управления запуском, регулируя вращение колес правой ногой и вручную нажимая на курок переключения передач.

Пока результат в 3,3 секунды на 60 миль/ч отстает от M4 Competition xDrive и его превосходного полного привода на полсекунды. Это временное отставание. Если нажать на педаль газа, CSL разгоняется до 100 миль/ч за 6,9 секунды, а затем разгоняется до 120 миль/ч за 9,5 секунды и до 150 миль/ч за 15,4 секунды.

Шины Cup 2 R окончательно прикручивают CSL до 1,10 g на треке. Но остановка Bimmer на 148 футах с 70 миль/ч всего на два фута лучше, чем у M4 Competition xDrive. Однако со 100 миль/ч остановка CSL на 278 футов превосходит остановку xDrive на целых 24 фута. Если сложить все это вместе, то неудивительно, что на Lightning Lap (где разгон до 60 миль в час мало что значит) этот "плохиш" показал время 2:47.5 и стал самым быстрым BMW на этой трассе.

Но это не обязательно означает буйное веселье на дорогах калифорнийских каньонов, которые не отличаются ровностью гоночного трека. Автомобиль с трудом набирает мощность, если на выходе из поворота есть какие-либо изъяны, и, похоже, ненавидит выходить из крутых поворотов, где отголоски нерешительности его трансмиссии дают о себе знать.

Несмотря на вес в 1483 фунта, BMW i4 M50, на котором мы проехали тот же участок, показался нам гораздо более привлекательным и послушным, а также более быстрым в прохождении поворотов. CSL чувствует себя немного более связанным, когда повороты плавные и текучие, а мощные тормоза никогда не сдаются, когда вы возвращаетесь вниз по склону через узкие участки. Но этот BMW никогда не был машиной для ухмылок.

Но самое главное — это то, что вы должны вытерпеть, когда едете домой после того, как адреналин выветрится. CSL трамбуется, как игровой автомобиль. Фиксированные ковши становятся буквально занозой в заднице. И езда настолько неумолима, что даже самый мягкий режим является самым настоящим определением запрокидывания головы. Наконец, мы бы предпочли подстаканник вместо беспроводного зарядного устройства для телефона, тем более что странный центральный выступ сиденья делает старый добрый метод зажима бедрами неприемлемым.

Справка:

BMW — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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