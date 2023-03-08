2023 McLaren Artura - второе пришествие

Трудно поверить, что McLaren участвует в игре дорожных автомобилей чуть более десяти лет. (Конечно, почти 30 лет назад McLaren F1 стал для энтузиастов идеалом и идеалом всего, но McLaren не выпускал другой уличный автомобиль в течение многих лет после этого).

С 2011 года прославленный бренд Формулы-1 выпустил несколько корневых моделей и полностью нарушил иерархию суперкаров, в которой долгое время доминировала пара итальянских компаний. И хотя все эти модели, включая MP4-12C, 570S, Senna и 720S, имеют свой собственный характер, все они имеют очень похожий набор компонентов.

Artura — это новинка, но не как последняя серия перезагрузок вашего любимого стримингового сервиса. Новый, как никогда прежде. Вспомните "Severance", а не "Bel-Air". Для всех намерений, это второй серийный автомобиль McLaren. И это подключаемый гибрид.

181-килограммовая углепластиковая труба Artura очень похожа на старую, изготовленную компанией Carbo Tech в Австрии, только она прочнее и легче и имеет полость, в которую помещается сабвуфер аудиосистемы. Кроме того, теперь он изготавливается на собственном заводе McLaren в Шеффилде, Англия. Двигатель, 577-сильный 3,0-литровый V-6 со 120-градусным двойным турбонаддувом, — это скорее отступление. Все McLaren до этого (кроме F1 с его BMW V-12) использовали V-8 объемом 3,8 или 4,0 литра.

По сравнению с V-8, новый V-6 легче на 110 фунтов и шокирующе мал. Например, "я не знал, что оригинальный Mini был таким маленьким". Восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением примерно такого же размера, как и старая семиступенчатая, отчасти благодаря отсутствию заднего хода, но теперь в ней впервые применен дифференциал ограниченного скольжения с электронным управлением от McLaren. Все движение задним ходом строго электрическое, обеспечиваемое двигателем, 94-сильным аксиально-поточным агрегатом, вращающимся в обратную сторону.

Двигатель находится прямо перед входом в трансмиссию. Это мощное кольцо, которое пьяный игрок в Ultimate Frisbee попытался бы перебросить, если бы оказался без охраны во время закрытия. В передней подвеске по-прежнему используются рычаги, но задняя подвеска теперь многозвенная, что, как утверждается, улучшает жесткость и уменьшает прогиб. Здесь нет гидропневматической подвески; это спиральные пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости, как и в GT, который стоит ниже Artura в модельном ряду.

Нужно очень много времени, чтобы рассказать вам о новом оборудовании. Но оно того стоит, потому что запуск этого автомобиля чуть не сломал компанию. McLaren, вероятно, самый маленький, наименее поддерживаемый производитель суперкаров, продающий федеральные автомобили, и ходили слухи о банкротстве, когда бренд, базирующийся в Уокинге, использовал свой вожделенный парк исторических гоночных автомобилей, чтобы оплатить дорогостоящую разработку новой электрической архитектуры и плагин-гибридной инженерии. Помните, что Lamborghini и Porsche имеют глубокие карманы Volkswagen Group, а Ferrari, которая создает уличные автомобили уже более 70 лет, до недавнего времени пользовалась поддержкой Fiat.

Мы рады сообщить вам, что, несмотря на очевидные проблемы с проектированием и финансированием, продукт стоит того, чтобы его ждать. Его силуэт — это чистая скорость, как у сокола в пикировании на скорости 200 миль в час. Мы беспокоились, что дополнительная масса двигателя (который оказался тяжелой плитой) и литий-ионной батареи емкостью 7,4 кВт/ч разрушит привычное нам ощущение McLaren.

Но при весе 3443 фунта автомобиль легче, чем Corvette Z06 и, вполне вероятно, легче, чем Ferrari 296GTB (мы узнаем точно, когда испытаем его). Дополнительный вес находится так низко в автомобиле, а двигатель располагается полностью под верхней частью колес, что кажется, что он прикрепляет Artura к дороге.

На плоской площадке для заноса шины Pirelli P Zero Corsa PZC4 удерживают 1,08 g's, а на открытой дороге — 1,07. Поворот в повороте четкий, а ощущения от электрогидравлической помощи — лучшие в этом бизнесе. Сопротивление нарастает естественным образом, а затем ослабевает непосредственно перед появлением недостаточной поворачиваемости. Баланс шасси намного мягче, чем в хвостовом 570S, но все же далеко не скучный. Счетчик удовольствия от езды по дорогам общего пользования уверенно держится на красной отметке.

Это хорошо, потому что автомобиль может развивать запредельную скорость за очень короткое время. Разгон до 60 миль/ч за 2,6 секунды может быть территорией Z06, но McLaren уходит от американца на более высоких скоростях, достигая 100 миль/ч за 5,5 секунды и преодолевая четверть мили за 10,3 секунды на скорости 140 миль/ч.

Даже аналогичный по цене Porsche 911 Turbo S Lightweight, который выигрывает у McLaren 60 секунд на разгоне и четверть мили (да здравствует полный привод), на секунду медленнее разгоняется до 180 миль в час. 720S намного быстрее, но 720S, который вскоре будет заменен, также стоит на 73 000 долларов дороже, чем Artura за 237 500 долларов. Этот образец Volcano Blue продается за $284 925, и подавляющее большинство опций являются эстетическими, а не функциональными.

Не было проведено официальных испытаний гибридной системы на дальность хода, но известно, что Artura успешно проехала режиме EV 13,5 миль. Примерно пять из этих миль прошла по дороге со скоростью 55 миль в час, а остальные — по шоссе, очень близко к максимальной скорости 81 миля в час в режиме EV.

Двигатель не смог поддерживать такую скорость на крутых подъемах. Но даже в этом случае нам не пришлось будить V-6 на шоссе. Запас хода на электротяге в 11 миль по EPA вполне достижим. В остальной части нашего путешествия мы в среднем расходовали 18 миль в час, что соответствует комбинированному показателю EPA.

Переключатели на панели приборов находятся в непосредственной близости от рулевого колеса и позволяют переключать различные режимы работы силового агрегата (Electric, Comfort, Sport, Track) и шасси (Comfort, Sport, Track). Руль и приборная панель движутся согласованно при регулировке угла наклона и вылета. Как и Ferrari, McLaren не хочет, чтобы водители убирали руки с руля чаще, чем это необходимо. В отличие от Ferrari, McLaren не стал размещать на руле больше кнопок, чем клавиш у BlackBerry. Рулевое колесо McLaren практически не изменилось и по-прежнему лишено переключателей, ручек или тумблеров. Нажмите на центральную кнопку, чтобы включить клаксон.

Если оставить режим трансмиссии Comfort и потребовать от двигателя большей тяги, чем он может предложить, Artura иногда делает паузу перед запуском двигателя, как бы спрашивая: "Вы действительно хотите кетчуп на свой хот-дог?". Медленное выполнение требований служит своего рода закатыванием глаз. Режим Sport поддерживает работу двигателя и является отличной средней точкой. То же самое относится и к режимам шасси, но в другом направлении; в режиме Track чувствуется завышенная чувствительность на любом покрытии, кроме асфальта. Sport-Sport — это горячая настройка.

В Artura не используется рекуперативное торможение, а усилитель тормозов — вакуумного типа (хотя и с электронасосом), так что ощущения очень знакомые. Для остановки со скорости 70 миль/ч требуется 141 фут, а со 100 — 279 футов — хорошо, но не отлично. McLaren программирует двигатель на относительно небольшой крутящий момент и рекуперирует энергию от двигателя, за исключением тех случаев, когда вы нажимаете на газ. Вы можете попросить автомобиль зарядить себя быстрее, а режимы Sport и Track всегда поддерживают батарею достаточно заряженной, чтобы обеспечить пиковую производительность. Запрашиваемая водителем подзарядка с помощью двигателя не очень эффективна, но она дает владельцам возможность управлять состоянием заряда во время движения.

Единственное, что не нравится экспертам, это новый V-6. Он работает как проклятый, но V-6, даже с предельной частотой вращения 8200 об/мин, не может издавать те же звуки, что и V-8 с плоским картером. У Artura выхлопная система бесшумная. McLaren называет ее дымоходом. Вентиляторы радиатора перемещают воздух над турбокомпрессорами в долине буквы V. Если посмотреть на задний вид, то тепловые волны искажают все позади вас. Хотя дымовая труба никогда не издает звуков, визуальное искажение, которое она создает, посылает водителю сигнал о том, что впереди — это главное, а впереди — еще больше гибридизированных суперкаров. Мы с нетерпением ждем следующего.