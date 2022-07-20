Эксперт Ирина Смирнова: "В 2022 году изменился порядок начисления повышенного транспортного налога"

В 2022 году изменился порядок начисления повышенного транспортного налога. Федеральным законом от 26.03.2022 N 67-ФЗ были сняты повышающие коэффициенты транспортного налога с дорогостоящих автомобилей, цена которых варьируется в пределах 3-10 млн рублей. Из-за значительного роста цен на авто власти приняли решение для машин дороже 10 млн рублей применять "роскошный" коэффициент, на который умножается стандартная сумма налога. О том, как определяется сумма налога и когда его надо платить, рассказала читателям Pravda.Ru налоговый консультант, эксперт по налоговым рискам, безопасности бизнеса и международным стандартам финансовой отчетности Ирина Смирнова.

Как определяется сумма налога

Физлица и организации, регистрирующие на себя автомобиль, становятся плательщиками транспортного налога. Данные автоматически попадают в базу ФНС, и ежегодно собственник транспортного средства получает уведомление, в котором указан размер налога. Расчет осуществляется по установленной законом формуле и зависит от факторов:

периода владения в году — учитывается общее количество дней в собственности с начала года;

мощности автомобиля — для каждого объема двигателя в расчет берется соответствующая цена одной лошадиной силы;

роскошности машины — для автомобилей премиум-класса стоимостью свыше 10 млн рублей предусмотрены повышенные налоговые коэффициенты, список роскошных авто опубликован на сайте Минпромторга;

региона регистрации — местные власти вправе регулировать коэффициенты транспортного налога и дополнительно вводить льготы и скидки для некоторых плательщиков (пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды и т. д.), федеральные категории льготников закреплены законодательно. В некоторых регионах под льготу попадают собственники электрокаров и авто на газу.

На сайте налоговой можно узнать сумму платежа за период владения транспортным средством (далее — ТС). В поля калькулятора вводятся данные:

вид ТС,

регион,

год расчета и количество месяцев владения,

мощность и наличие/отсутствие льготы.

Если бланк свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) выдан после 2019 года, то в нем может отсутствовать пункт — мощность двигателя. Иногда ее фиксируют в поле "особые отметки" СТС. Если нет, то в интернете можно с помощью сервисов узнать мощность двигателя, например, указав идентификационный номер авто (VIN).

Когда платить налог

ФНС отправляет квитанцию по адресу регистрации владельца авто в августе-сентябре года, следующего за годом владения. Погасить задолженность необходимо в срок до 1 декабря года, в котором направлена квитанция. Например, документ на оплату налога за 2021 год автовладелец получит в августе-сентябре 2022 года и оплатит до 1 декабря 2022 года, иначе к сумме прибавятся пени, а далее взысканием займутся судебные приставы. Они могут списать задолженность с банковских карт и заблокировать счет.

Чтобы не допустить просрочки, лучше онлайн проверять задолженность через "Госуслуги", в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. По неоплаченным долгам информация появляется в базе ФССП.

На что тратятся уплаченные налоги

Каждый гражданин хоть раз задумывается о том, куда идут наши налоги. Если транспортный налог призван улучшить качество дорожной сети, то почему часто дороги в неудовлетворительном состоянии? Транспортный налог попадает в региональный бюджет, но полученные от него деньги не всегда идут на ремонт и строительство дорог, они могут быть направлены на более важные для области, республики или края цели, в том числе здравоохранение, образование и т. д.

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