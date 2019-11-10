Вещи, которые следует заменить в б/у автомобиле сразу после приобретения

Покупка подержанного автомобиля — это определенный риск. С одной стороны, продавец сознательно мог скрывать определенные дефекты, с другой — бывший владелец сам мог не знать о некоторых проблемах своего автомобиля. Увы, но крайне редко можно встретить продавца, который сам толком не знает какие проблемы могут быть с машиной, которую он продает. Большая редкость, чтобы продавец хорошо и правильно подготовил автомобиль к продаже, поэтому настоятельно рекомендуется провести определенные манипуляции, чтобы обезопасить себя, когда покупается машина с рук. Это снимет ряд вопросов и позволит машине прослужить значительно дольше.

В любом случае, если речь идет об автомобиле, купленном с рук, очень важно сделать две основных вещи. В так называемый "стартовый пакет" входит обязательная замена моторного масла и замена ремня ГРМ. Ремень следует однозначно менять, если не известна дата предыдущей замены. Дело в том, что порванный ремень тащит за собой серьезные неприятности, которые, выливаются в большие затраты, а определить степень износа ремня практически невозможно.

Не лишним делом будет замена воздушного, топливного и масляного фильтра. Как сказано выше, замена масла крайне необходима. Очевидно, что новое пусть и дешевое масло будет полезнее, чем дорогое, но замененное неизвестно когда. Часто автомобилисты забывают о салонном фильтре, а это напрямую может сказаться на здоровье, особенно если речь идёт о детях и людях, страдающих аллергией.

Если есть желание, то можно значительно расширить спектр профилактических процедур, нацеленных на улучшение технического состояния подержанного автомобиля. Не лишним будет в подобной ситуации заменить масло в коробке передач, замена антифриза, а также не помешает заменить тормозную жидкость.

К сожалению халатное отношение к техническому состоянию после покупки чревато тем, что есть риск попасть в серьезное ДТП или попасть на серьезные затраты ремонтируя поломки, которые можно было легко предупредить. Не стоит доверять рассказам бывшего владельца автомобиля, что он заменил все расходники. В любом случае даже если замена некоторых элементов, таких как фильтры была, то скорее всего это были самые дешёвые и не очень качественные расходники.

Даже заменив масла, другие важные для автомобиля жидкости, сменив тормозные колодки, фильтры и ремень ГРМ, уже можно говорить, что автомобиль хорошо подготовлен к длительной эксплуатации. И у нового владельца не будет серьезной головной боли, если в целом состояние автомобиля было удовлетворительным. Конечно эти меры не могут решить проблем, если в автомобиле есть проблемы с износом ключевых узлов и агрегатов, но вот избавить себя от незначительных, но очень неприятных проблем вполне возможно. Некоторые модели автомобилей способны после таких простых профилактических мер, беспроблемно работать годами.

Интересно, но часто автомобилисты напрочь забывают о такой очень важной вещи, как автомобильные свечи. А ведь если они отслужили свой срок, или засорены, то это как минимум заставит нового хозяина автомобиля переплачивать за топливо, так как плохо работающие свечи сильно повышают расход топлива. Причем речь идет как про обычные свечи зажигания, так и про свечи накаливания в дизельных двигателях. Если бензиновые свечи можно легко заменить самому, то вот в дизельном автомобиле эту процедуру лучше доверить опытному мастеру на сервисе. Конечно не всегда свечи следует менять, но убедится в том, что они находятся хорошем рабочем состоянии очень важно.

Итог.

Если подвести итоги, то становится ясно, что покупка подержанного автомобиля дело очень хорошее, но только если подходить к этому с умом. Конечно невозможно предвидеть все опасности, которые связаны с приобретением не новой вещи. Но даже выполнив простые манипуляции, можно свести риск сесть в лужу к минимуму. Если провести полную диагностику покупаемого автомобиля на хорошем сервисе с опытными специалистами, проверить автомобиль по соответствующим базам и сделать правильный профилактический ремонт и замену расходников, то можно получить машину по качеству не хуже новой из салона.

Список необходимых мер при покупке подержанного автомобиля.

Внешний тщательной осмотр поверхности кузова на предмет перекрашивания и зазоров после ДТП.

Осмотр на своем сервисе с помощью опытного специалиста на предмет коррозии нижней части кузова и технического состояния ходовой.

Проверка автомобиля по различным базам на предмет нахождения автомобиля в угоне, кредите или под арестом, а также перебитым номерам или поддельным документам.

Проведение тест-драйва, желательно протестировать автомобиль во всех режимах работы, а также на различных скоростях и передачах. Проверка работы панели приборов и других вспомогательных функций, таких как работа осветительных приборов, обогрева стекол, работы кондиционера, стеклоподъемников, дворников, подогрева сидений и т. д.

После покупки, следует обязательно заменить масло и ремень ГРМ. По желанию желательно заменить остальные жидкости и если есть необходимость, заменить свечи и тормозные колодки. Также следует проверить наличие рабочих подушек безопасности.

Фото: ok.ru