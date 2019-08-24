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Автор Ирина Гусакова

Японские машины, изменившие мир

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Термин JDM (Japanese Domestic Market — "японский внутренний рынок") обрел применимо к автомобилям особое значение. Как несложно догадаться, он обозначает собой автомобили, производимые в Японии и не предназначенные для продажи на экспорт. Как правило, такие машины отличаются большим количеством любопытных моментов, имеют более мощные или особенные двигатели, различные приятные мелочи, салон лучшего качества, более богатую комплектацию. JDM стало особенной культурой, имеющей поклонников по всему миру, одной из автомобильных легенд, которую фанаты готовы обсуждать часами. Некоторые машины такого рода существенно повлияли на автомобильную культуру и стали глобальным явлением, значимым для всей индустрии.

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Toyota 2000GT

За всю историю японского автомобилестроения было несколько спортивных машин, приобретших особое значение. Toyota 2000GT стоит особняком как одна из первых и ставшая настоящей иконой. И причина тому не только то, что она появлялась в фильме про Джеймса Бонда в виде кабриолета, но и всеобщее восхищение ее внешним видом, сделавшее ее, по мнению многих, одной из самых красивых японских спортивных машин, когда-либо выезжавших на дорогу. Партнерство между Toyota и Yamaha позволило создать невероятный автомобиль, обтекаемые, изящные и стремительные обводы которого и в наши дни выглядят невероятно привлекательно. В самом мощном варианте машина имела двухлитровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил, подвергнутый доработке инженерами Yamaha. Задний привод, дифференциал повышенного трения и дисковые тормоза, оснащенные усилителем, позволили ей стать в числе первых японских машин, выступивших достойными конкурентами Porsche 911.

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Datsun 240Z

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Фото: commons.wikimedia.org

Эта машина могла бы стать моделью 2000GT, но этому помешал разрыв между Nissan и Yamaha. Впрочем, в автомобильной истории она вполне равна по ценности знаменитой машине от Toyota, поскольку была JDM-машиной, предназначенной для американского рынка. В те времена Datsun намеревался вернуться в США и решил сделать это эффектно. Великолепное спортивное купе, 240Z имела двигатель объемом 2,4 литра и мощностью в 151 лошадиную силу. В отличие от 2000GT, эта машина не была единственной в своем роде и стала началом линейки Nissan Z, которая во многом определила JDM.

Mazda MX-5 Miata

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Фото: carbuzz.com

Нечасто спортивный автомобиль продается в количестве миллиона экземпляров, и один уже этот факт указывает на то, какой необычной машиной является Miata. Появившись в 1989, MX5 стала духовным наследником итальянских спорткаров 50-х и 60-х, пусть и была создана в одно время с Lotus Elan. Легкая, компактная, заднеприводная, она сразу же стала невероятно успешной. Во многом причиной ее успеха была легкость вождения и невероятное удовольствие от пребывания за ее рулем. Сменилось уже четыре поколения этой модели, но ее дух остается прежним. Именно Miata многие поклонники японских автомобилей считают воплощением традиций и всего лучшего, что было и есть в автопроме Страны восходящего солнца.

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Фото: modelcarsheritage.ru

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Темы jdm toyota datsun мазда автомобильная культура
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