Как выбрать хорошую автошколу

С каждым годом на дорогах наших городов появляется все больше автомобилей. Естественно растет спрос на обучение вождению. И все хорошо понимают, что не каждая автошкола даёт даже базовый запас знаний. Иногда автошкола является посредником между курсантом и автоинспекцией. Где курсант, просто отдавая определенную сумму денег получает гарантию, что при любом результате на экзамене, права будут у него в кармане. Но не стоит мести все автошколы под одну гребенку. Есть организации, которые при желании человека, могут дать хорошую автомобильную подготовку. Поговорим о том, как найти такую школу.

Сразу отметим, что в статье не будет идти речи о таких школах, где даже не посещая занятия можно спокойно получить права. Это дело для тех, кто не бережёт свою и чужую жизнь.

Изначально под словом "хорошая автошкола" мы подразумеваем такое место, где опытные преподаватели научат курсантов распознавать знаки и разметку, понимать основные правила дорожного движения и научат безопасному вождению автомобиля. При этом подготовка в автошколе должна помочь курсанту самостоятельно сдать экзамены. Занятия проводятся обычно в группе, а это значит, что есть стимул к получению знаний, а в случае чего можно попросить о помощи. Именно групповые занятия могут мотивировать курсанта на самосовершенствование, но это только если сами преподаватели стараются дать нужный багаж знаний.

Читайте также: Советы начинающему водителю

Часто автомобилисты утверждают, что нет смысла получать обучение в автошколе. Они считают, что ничего кроме нервотрёпки и потраченных денег, школа не даёт. Есть даже мнение, что можно купить права, а уже потом начинать самостоятельно учиться. Увы, отчасти это правда. Иногда человек после автошколы практически полностью не готов к тому, чтобы выехать на автомобиле в город. Но в данном случае существуют и исключения. Оказывается, можно при желании найти такую автошколу, которая сможет хорошо подготовить курсанта. Но для этого надо постараться и потратить время на поиск подходящей автошколы.

Как найти хорошую автошколу.

Давайте попробуем разобраться, как и где искать учебное заведение, которые сделает из нас хорошего водителя. А для этого воспользуемся определенными правилами.

Первый и основной показатель хорошей автошколы, это стоимость обучения. Цена за получение знаний не должна быть низкой. Дело в том, что сегодня таких автошкол превеликое множество и если стоимость обучения достаточно высока, это может означать, что у такого учебного заведения хорошая репутация.

Немаловажное значение при выборе автошколы имеет сарафанное радио. Нередко кто-то из знакомых уже проходил обучение в той или иной школе и может поделиться впечатлениями.

Важно перед тем как проплачивать обучение, оговаривать все в начале. Нередко поддавшись рекламе где обещают удобное время занятий, в итоге человек сталкивается с тем, что у инструктора по вождению просто не хватает времени на вас. И школа начинает диктовать свои условия.

Иногда заплатив определенную сумму, оказывается, что это только за несколько занятий и курсанту предъявляют счёт в несколько раз выше. Эта уловка часто проходит в недобросовестных автошколах.

Не стоит доверять отзывам на официальном сайте автошколы. Как правило там удаляются негативные отзывы, а положительные пишут сами сотрудники школы. Можно поискать тех, кто заканчивал ту или иную школу, или поискать информацию о ней на автомобильных форумах вашего города.

Обязательно надо позвонить в школу или лучше заехать. Если школа ценит свою репутацию, то персонал встретит вас доброжелательно и потратит любое количество времени на ответы на интересующие вас вопросы. Если это плохая школа, то и отношение к потенциальному курсанту будет в лучшем случае посредственным.

Также в хорошей школе будущему курсанту проведут экскурсию. Покажут учебные классы и познакомят с автомобилями.

Хорошо, если в школе имеется удобная площадка для обучения вождению. Следует перед тем как оплатить занятия, выяснить сколько часов отводится на вождение и на теорию и не добавится ли дополнительная стоимость занятий.

Читайте также: Как выбрать инструктора по вождению

Если школа в целом понравилась и решение практически принято, то следующим шагом будет знакомство с инструктором по вождению. Очень важно найти с инструктором общий язык. Если по какой-то причине возникла неприязнь, то можно смело просить заменить инструктора или выбрать другую школу. Крайне важно, чтобы тот, кто будет вас учить вождению, был лёгким в общении и мог толково все объяснить, а главное указать на ошибки без нервов и агрессии.

Также следует посоветовать тому кто мечтает сесть за руль, начинать обучение в теплый период. Зимой все намного сложнее. Особенно это касается вождения. Также летом будет значительно проще сдать экзамен.

Теория также необходима, конечно, все и сразу понять и запомнить не получится, но надо четко понимать, что во время обучения теории, крайне важно работать с учебным материалом дома. На самом деле сдать экзамен не так уж и сложно. Многие, кто прилежно изучал учебный материал говорят, что сдавали экзамен на подсознании. Поэтому только повторение гарантирует успех.

Читайте также: Россияне выбирают надежные автомобили

Фото: tr.pinterest.com