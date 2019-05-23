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Автор Ирина Гусакова

Автомобиль из поттерианы: интересные факты

Авто

Вселенная поттерианы, созданная Джоан Роулинг, богата на всякие волшебные палочки, шляпы и накидки, но также мы не можем пройти мимо синей летающей машины Ford Anglia. Изначально это был обычный магловский автомобиль, но затем на него наложил чары мистер Уизли, и машинка превратилась в волшебную, способную летать, причем быть невидимой для обычных смертных.

Этот автомобиль — не выдумка Роулинг, Ford Anglia существовал в действительности, это была довольно популярная модель в те времена, когда Ford выходил на автомобильный рынок в качестве конкурента Mini Cooper и Triumph Herald. Он был футуристическим, красивым и довольно доступным, он стал фаворитом толпы, прежде чем, наконец, почил на лаврах. Предлагаем вам интересные факты об этом автомобиле и его приключениях во вселенной Гарри Поттера.

Ford Anglia

Интересные факты

У Ford Anglia много поклонников

Излишне говорить, что летающий автомобиль стал настоящим хитом среди фанатов поттерианы. Одним из поклонников был разработан новый мод Anglia для видеоигры Grand Theft Auto. Лиам Пейн, певец и музыкант, даже купил копию машины и поместил ее в своем саду.

Ford Anglia
Ford Anglia

Джоан Роулинг одержима этой моделью

Роулинг как-то объяснила, почему ей так нравится Anglia. Когда Джоан училась в школе, у одного из одноклассников по имени Шон Харрис был Ford Anglia. Он был настоящим другом, который помогал ей в трудные времена. Роулинг сказала:

"Некоторые из самых счастливых воспоминаний о моих юношеских годах отражаются в темноте машины Шона. Гарри был спасен этой машиной, как и в свое время машина спасла меня от моей скуки…"

Для девочки-подростка эта машина стала символом свободы, и она стала машиной, которая спасла Гарри и Рона от некоторых неприятностей.

Джоан Роулинг
Джоан Роулинг

Anglia в фильмах о Гарри Поттере была подлинной

Фактически в фильме снимался Ford Anglia 105E Deluxe 1962 года выпуска, построенный на заводе Ford в Великобритании. В фильме Артур Уизли накладывает чары на автомобиль, чтобы он мог летать и был невидим маглами. Последнее было сделано путем установки на него устройства, которое называлось "усилителем невидимости", очевидно, оно было приобретено в магазине волшебных товаров. Автомобиль также был волшебным образом модифицирован, чтобы вместить восемь человек, багаж, двух сов и одну крысу. Конечно, автомобиль часто перевозил Гарри Поттера вместе с семьей Уизли.

Ford Anglia
Ford Anglia

Машина часто спасала своих пассажиров

Рон и Гарри воспользовались машиной, чтобы добраться до Хогвартса, после того, как Добби сделал все возможное, чтобы не дать Гарри вернуться в школу. Машина буквально начала разваливаться на части, когда она достигла Хогвартса, при этом она врезалась в Гремучую иву. Однажды Ford Anglia появился в Запретном лесу, чтобы спасти Гарри и Рона от пауков, семьи Арагога.

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Куратор: Игорь Моржаретто
Темы ford anglia транспорт автомобиль гарри поттер джоан роулинг
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