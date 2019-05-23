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Автор Ирина Гусакова

Автомобили Тайгера Вудса, одного из лучших гольфистов мира

Авто

Несмотря на все жизненные сложности и обвинения, Тайгер Вудс остается одним из лучших мировых игроков в гольф. Он доказал это, выиграв турнир Masters-2019. Призовые деньги и доход от различных рекламных контрактов позволяет знаменитому гольфисту приобрести любую машину, что они и делает, демонстрируя при этом вкус и тщательность выбора. Во время своих путешествий по миру он купил немало различных автомобилей для своего гаража, и вот некоторые из них.

Автомобили Тайгера Вудса, одного из лучших гольфистов мира

Buick Bengal Roadster

Один из рекламных контрактов, который позволил Вудсу стать богачом, был заключен с автомобильным гигантом Buick. Тайгер получил миллионы долларов за то, что превозносил качества машин этой фирмы, при этом он и сам владеет несколькими из них. Одной из них является Bengal. Это спортивная машина, которая выглядит двухместной, но которую можно превратить в четырехместную, подняв крышку за передним рядом. Buick хотела привлечь к этой марке внимание молодых покупателей, потому пригласила Вудса для рекламы машины. Автомобиль оснащается шестицилиндровым двигателем объемом 3,4 литра, имеющим мощность в 250 лошадиных сил.

Mercedes-Benz S65

Мало кто из имеющих большие деньги любителей автомобилей может устоять перед соблазном купить себе Mercedes-Benz. Эта марка имеет солидную репутацию производителя машин одновременно роскошных, надежных и имеющих великолепные характеристики. Не смог избежать приобретения "Мерседеса" и Вудс, выбрав для себя модель S65. Стоимость такой машины составляет 230 тысяч долларов. У нее просторный салон и 12-цилиндровый турбированный двигатель объемом 6 литров, прячущий в себе 630 лошадиных сил.

Porsche Carrera GT

На протяжении многих десятилетий Porshe производит великолепные спортивные автомобили. Когда компания решила сделать суперкар, она представила публике модель Carrera GT. Это достаточно редкая машина, ведь всего их было сделано 1200 штук. Многие из них оказались в гараже знаменитостей, таких как Джерри Сайнфелд и Ральф Лорен. Вудс также не смог избежать соблазна, приобретя эту машину, которую издание Sports Car International назвало лучшим спортивным автомобилем 2000-х. Цена на нее составляет 450 тысяч долларов. На автомобиль устанавливается двигатель объемом 5,7 литра с мощностью в 603 лошадиных силы.

Porsche Carrera GT
Porsche Carrera GT

Buick Velite

Большинство мужчин любят спортивные машины. Имея большие суммы на своих счетах, Тайгер Вудс мог бы приобрести любую машину. Но благодаря своей репутации и славе он бесплатно получил от Buick модель Velite. Эта машина является концептом родстера, который был разработан Buick, а построен Bertone, и была представлена на Нью-Йоркской международной автомобильной выставке 2004 года. У машины имеется все, что характерно для работ Bertone: изящная передняя решетка, элегантные волнистые линии, строгий и стремительный дизайн. Под капотом у нее дожидаются возможности проявить себя 400 лошадиных сил шестицилиндрового двигателя объемом 3,6 литра. Впрочем, даже внимания Вудса к машине оказалось недостаточно, чтобы она стала массовой.

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Машины из гаража Тайгера Вудса [АВТОМОБИЛИСТАМ]
Куратор: Игорь Моржаретто
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