Как выбрать первую в жизни машину

Покупка автомобиля — это волнительное и важное событие. И хочется, чтобы такое событие не омрачило впоследствии жизнь автомобилиста.

Плохо, если покупка происходит на эмоциях или причиной является цвет или наличие какой-то опции. А ведь следует взвесить все плюсы и минусы, где есть такие показатели, как надежность и экономичность. В результате эмоциональной покупки человек может столкнуться с рядом проблем, которые омрачат все, что так хотелось получить от приобретения.

Ошибки выбора авто



Нередко первой машиной бывает подержанный автомобиль. И при этом человек может его купить, руководствуясь внешним осмотром. Это неправильно. Важно не лениться и отправляться на сервис, где мастер хорошенько осмотрит автомобиль и расскажет вам о его прошлом. Не сделав этого, можно взять кота в мешке. Также через неделю эксплуатации можно столкнуться с тем, что машина была в аварии или требуется капитальный ремонт двигателя или коробки. И только тогда человек понимает, какую ошибку он допустил.

Многие из тех, кто решил всё-таки стать автомобилистом, не понимают, какая машина им требуется, и в итоге молодая семья с младенцем покупает спортивную машину, после чего они понимают, что с малышом ею просто невозможно пользоваться. Или наоборот, в погоне за мнимым престижем человек хватает здоровенный внедорожник и сталкивается с тем, что попросту не может его негде припарковать. Более того, такой автомобиль очень прожорлив, а техническое обслуживание обходится невероятно дорого. Все эти факторы очень портят жизнь и высасывают средства.

Поэтому если у вас средний достаток, не надо покупать подержанную машину премиум-класса. Ее эксплуатация и ремонт будут обходиться очень дорого. Перед покупкой надо четко понимать, сколько вы сможете тратить на свою машину, а тратить придется в любом случае.

Рекомендации: как выбрать авто



Покупая первый автомобиль, надо понимать, что вы ещё недостаточно опытны и покупка дорогой новой машины превратится в необходимость постоянно ее перекрашивать. Идеально, если первая машина — это автомобиль, который будет эксплуатироваться в течение года, когда водитель наберётся опыта. Но даже такую десятилетнюю машину надо брать так, чтобы через год можно было ее продать.

Если машина нужна одинокому студенту или офисному клерку, то можно остановиться на небольших малолитражках. А для семьи понадобится полноразмерный хэтчбек. Главное, покупая машину, не должно быть вопросов к техническому состоянию. Если машина покупается в салоне, то тут вопросов не будет, а если покупка будет с рук, то обязательно надо сделать диагностику у опытного мастера.

Вторым моментом должна быть проверка всей документации автомобиля. Надо убедиться, что он не числится в угоне и не является банковским залогом. Такую проверку можно сделать самому, используя специальные интернет-сервисы, а лучше доверить это дело специалистам, что позволит быть абсолютно спокойным в будущем.

Оставлять или продавать авто?

Автовладельцы делятся на два типа. Одни пытаются продать машину через несколько лет, пока за нее можно выручить нормальную сумму денег, и приобретают более новый автомобиль. А другие эксплуатируют свою машину почти до самого конца, когда ее и продавать уже нет смысла.

Конечно, многие привыкают к своей машине и уже не мыслят о новой. Ведь в старой все известно и привычно. Но надо помнить, что вся техника стареет, и естественно появляются проблемы, некоторые из которых могут уже быть необратимыми. Важно найти такую временную нишу, когда просто необходимо расстаться со старой машиной, иначе дальнейшая ее эксплуатация превратится в моральную и финансовую пытку.