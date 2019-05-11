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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Виды транспорта, ожидающие нас в будущем: "скарабей", космолёт, маглев и другие

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Технологии не стоят на месте. Вместе с их развитием изменяется качество жизни всех людей на Земле во многих сферах. Это касается и сферы транспорта. Сейчас создаются все новые и новые модификации средств передвижения, позволяющие путешествовать еще быстрее, комфортнее и свободнее. Мы предлагаем поразмышлять на тему о том, какие новые виды транспорта могут ожидать нас в недалеком будущем.

Космолёт
Космолёт

Космолёты

Не за горами тот момент, когда в космос можно будет отправиться совсем как на экскурсию, но для этого необходимо соответствующее средство передвижения. Для этих целей ведется разработка так называемого суборбитального самолета, который стартует с ракеты-носителя, а далее развивает скорость до четырех тысяч километров в час. После того как самолет достигает двухсот метров над землей, он теряет скорость и начинает падать, а его пассажиры в этот момент могут ощутить то самое чувство невесомости. Когда же космолет входит в тропосферу, он начинает планировать и далее ведет себя как обычный самолет. Суборбитальный самолет был разработан и изобретен еще в тысяча девятьсот пятидесятых годах в США в военных целях, сейчас же его разработкой занимается не один десяток компаний.

На самом деле ничего магического в такой диковинке нет, это поезд на так называемой магнитной подушке, благодаря которой он не касается земли. Сейчас подобный вид транспорта существует в виде аттракциона, но есть и единственный по-настоящему работающий экземпляр — в Шанхае. Поезд на магнитной подушке, или же маглев, считается пока что самым быстрым видом наземного транспорта, сверх экологичным, необычайно дешевым и безопасным. Одним словом, самый что ни на есть транспорт будущего. В Японии и Корее на данный момент ведутся активные разработки в данной сфере, даже строятся специальные дороги для маглевов, которые, надо признаться, стоят весьма недешево.

Маглев - поезд на магнитной подушке
Маглев - поезд на магнитной подушке

Суперкавитирующая лодка

Такая лодка способна обогнать торпеду, она была бы была бы хорошим активом любого ВМФ. Расход топлива низкий, а обнаружение гидролокатором затруднено из-за особой формы.

Суперкавитация достигается, когда вокруг объекта в жидкости образуется слой пузырьков газа (представьте субмарину, окруженную пузырьками). Газ уменьшает трение почти в 900 раз от обычного значения, что позволяет быстро перемещать объекты сквозь воду.

Суперкавитирующая лодка
Суперкавитирующая лодка

Частная компания в Портсмуте Juliet Marine Systems, Нью-Гемпшир, пытается построить такую лодку. GHOST ("Призрак" будет защищать военно-морские суда от пиратов, их атакующих). Также подобный транспорт может быть эффективным паромом, способным быстро переместить войска к берегам противника.

Scarab ("Скарабей")

Scarab - городской транспорт будущего
Scarab - городской транспорт будущего

Этот транспорт, смутно напоминающий мотоцикл, но закрытый и с большим местом для багажа, гладкий и обтекаемый, еще не построили, но в будущем ничего не мешает его создать. Scarab имеет большое место для багажа. Управляется вручную или едет на автопилоте. Работает на батареях, биотопливе и бензине. Ездит он на четырех колесах, но во время парковки становится на два. И складывается.

Дизайнер Давид Мигель Морейра Гонсалвес представлял именно городскую среду, когда рисовал свои планы. Как отмечал он сам,

"целью этого проекта была разработка целостного решения для новой системы городского транспорта, состоящего из автомобиля и инфраструктуры".

Люди предпочитают личные автомобили общественному транспорту, поэтому Гонсалвес решил разработать нечто индивидуальное, легкое и экологичное.

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Транспорт Будущего
Куратор: Игорь Моржаретто
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