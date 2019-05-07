Что делать, если замерзла выхлопная труба?

Практически каждый автолюбитель сталкивался с таким явлением, как конденсат в выхлопной трубе автомобиля. Причина такого явления — это разница температур, и естественно, что зимой конденсата скапливается значительно больше. Летом, когда на улице относительно постоянная, теплая погода, влага в глушителе собирается, но быстро высыхает.

Единственной проблемой летом может стать быстрая коррозия выхлопной трубы. А вот зимой обилие конденсата может попросту заморозить глушитель. Образовавшийся лед может запечатать трубу, что полностью заблокирует вывод выхлопных газов. А это в свою очередь создаст проблемы с пуском мотора. В статье мы постараемся разобраться с тем, как избежать подобных проблем и что делать, если проблема уже произошла.

Что делать, когда замерзла труба?

Рассмотрим случаи, когда глушитель замерз частично и полностью. Если выхлопная труба замерзла частично, то в этом случае все немного попроще. В данном случае автомобиль заведется. Следует запустить мотор и подождать некоторое время. Важно время от времени повышать обороты. Горячие выхлопные газы быстро растопят лёд.

В случае если глушитель полностью запечатан льдом, то не следует запускать двигатель. Некоторые водители думают, что если стараться несколько раз заводить машину, то этого хватит, чтобы немного разморозить лед. На самом деле это очень вредно. Даже если автомобиль сможет завестись, то выхлопные газы будут искать выход и пойдут под капот. Это крайне вредно для машины. Другими словами, заводить двигатель с замёрзшим глушителем категорически не рекомендуется. Так что же делать?

Практически в каждом городе есть служба, которая занимается именно такими вопросами. За определенную плату они приедут на место и с помощью специального оборудования избавят глушитель ото льда.

Также неплохой способ — это постараться отогреть глушитель с помощью обычного фена, а в идеале строительного. Проблема этого способа в том, что не всегда у водителя под рукой оказывается розетка или фен.

Также можно попробовать оттащить автомобиль на буксире на теплую подземную парковку или в теплый гараж. Но это подойдёт только в том случае, когда у автомобилиста есть достаточно времени. Быстрее будет оттащить автомобиль на автомойку или в то место, где будет доступ к горячей воде. Важно отметить, что нельзя поливать глушитель кипятком. Резкий перепад температур может привести к появлению трещин.

Ещё можно воспользоваться длинным шилом или отвёрткой. Иногда глушитель замерзает только с краю. Если это так, то можно с помощью отвёртки или шила попробовать пробить в ледяной пробке отверстие. Если получится пробить ледяную пробку, то можно смело заводить двигатель.

К сожалению, все эти способы хороши только в том случае, если лед заморозил глушитель в самом конце выхлопной трубы. Другими словами, иногда очистив автомобильный глушитель ото льда, машина по-прежнему не заводится. Это может означать, что лёд собрался где-то в глубине глушителя. Чтобы узнать это наверняка, надо сделать небольшой снежок и вставить его в выхлопную трубу. Главное, чтобы снег полностью ее закрывал. После этого попробуйте снова завести машину. Если снежок остался на месте, то это верный знак, что глушитель замерз где-то внутри.

В подобной ситуации есть только два выхода. Первый — это вызов специальной службы, которая сможет отогреть глушитель полностью, и второй вариант — это буксировка автомобиля в теплое помещение. Некоторые автовладельцы могут самостоятельно отогреть глушитель с помощью газовой горелки. Для этого нужны опыт и знания. Если подобного опыта нет, то от процедуры лучше воздержаться, в противном случае можно просто сжечь свой автомобиль. Дело в том, что помимо льда в глушителе может скопится и несгоревшее топливо, которое может воспламениться.

Как не допустить замерзания глушителя

Теперь поговорим о том, как можно избежать скапливания конденсата в выхлопной трубе. Самый надёжный способ избежать подобной проблемы — регулярная профилактика. Дело это совсем несложное, но оно позволит не столкнуться с проблемой утром перед работой.

Важно стараться постоянно осматривать глушитель на наличие в нем конденсата. А также можно препятствовать его появлению. Для этого каждый раз перед тем как заглушить мотор и оставить машину, нужно несколько раз хорошо нажать на газ. Это позволит сильному напору выхлопных газов выдуть из глушителя всю влагу. После нескольких нажатий на педаль газа машину сразу надо заглушить.

Также надо помнить, что если на улице очень сильный мороз ниже тридцати градусов, то частоту процедур продувки глушителя надо увеличить. То есть надо стараться каждые двенадцать часов заводить машину и продувать глушитель от содержащегося в нем конденсата.

Советы На автомобильных форумах на этот счёт есть два совета. Если у автомобиля наблюдается проблема со скапливанием конденсата, то многие рекомендуют ставить на ночь ее так, чтобы передняя часть автомобиля был немного выше задней части. Таким образом, конденсат будет вытекать из глушителя. Другой совет — это помещать в глушитель металлический прут. Если конденсат запечатает глушитель, то вытащив прут, можно будет получить отверстие для отвода выхлопных газов и тем самым разморозить глушитель работающим двигателем.