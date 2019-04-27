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Автор Елена Орлова

Плюсы и минусы кожаных сидений в авто

Авто

При покупке автомобиля необходимо найти тот, в котором есть все, что вам нужно, включая даже самые простые функции. Неважно, покупаете ли вы новый или подержанный автомобиль, потому что в процессе покупки транспортного средства необходимо принять очень много решений. Одно из таких простых решений — хотите ли вы иметь кожаное сиденье в своем автомобиле или предпочитаете обивку из ткани. Это может быть незначительным для некоторых, но многие люди предпочитают ту или иную обивку.

Кожаные сиденья нравятся многим людям по множеству причин, кроме того, они могут придать автомобилю более солидный вид. Однако есть такие, кому не нравятся кожаные сиденья. Если вы еще не решили, на каком виде обивки остановить свой выбор, ниже мы расскажем о плюсах и минусах кожаных сидений.

детское автокресло

Плюсы кожаных кресел

Вот некоторые из преимуществ, которые вы можете получить, выбрав кожаные сиденья для своего автомобиля.

  • Трудно испачкать: кожу гораздо сложнее испачкать по сравнению с тканевой обивкой. По большей части, она устойчива к распространенным пятнам от грязи и жидкостей.
  • Легко чистится: кожа имеет гладкую и шелковистую поверхность, благодаря чему ее очень легко чистить.
  • Обладает приятным запахом: в отличие от тканевой обивки, кожаные сиденья не впитывают запах, а также имеют отчетливый запах, который многие люди называют запахом "новой машины".
  • Удобные: кожа имеет мягкий толстый слой, который обеспечивает амортизацию и поддержку, что делает ее очень удобным материалом.
  • Может уменьшить количество аллергенов в вашем автомобиле, так как пыль и грязь не прилипают к ним так сильно, в отличие от тканевой обивки.
  • Более высокая стоимость при перепродаже: автомобили с кожаными сиденьями очень востребованы и стоят дороже. Они имеют большую ценность при перепродаже, особенно если находятся в хорошем состоянии.

Минусы кожаных кресел

Кожаные сиденья имеют много преимуществ, но также они имеют некоторые недостатки, на которые нужно обращать внимание. Вот некоторые минусы кожаных сидений.

Фото салона автомобиля
  • Стоимость: это, вероятно, основные недостатки кожаных автомобильных сидений. Для автомобилей класса люкс кожа может входить в стандартную комплектацию, но, как правило, это обновление стандартного автомобиля. Поэтому, прежде чем принять решение об обновлении, сначала нужно спросить себя, оправдана ли стоимость.
  • Зависит от температуры: кожаные сиденья отлично подходят для тех, кто живет в холодном климате. Но если вы живете в жарких местах, то это еще один серьезный минус, потому что кожа имеет тенденцию нагреваться в теплую погоду. Кожа также имеет тенденцию прилипать к коже, когда она горячая, создавая ощущение дискомфорта. Но, есть возможность иметь сиденья с климат-контролем, но это еще одно обновление, за которое вы должны заплатить.
  • Техническое обслуживание: кожа действительно легко чистится, но ее поддержание может стать проблемой. Потому что со временем весь пот, пыль, пролитые жидкости и крошки попадут в поры кожаного сиденья. Со временем кожа может затвердеть и растрескиваться, что не может быть легко восстановлено.
  • Ограниченные цвета: кожаные сиденья имеют меньше доступных цветов по сравнению с тканевыми.

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