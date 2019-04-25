Как избавить салон автомобиля от запаха табачного дыма

Даже если автомобиль покупался в салоне, приходит момент, когда его надо продавать. И естественно, потенциальный покупатель будет пристально осматривать машину перед покупкой.

Дотошный покупатель будет интересоваться состоянием мотора, подвески, кузова и обязательно салона. Салон — это своеобразное лицо автомобиля. И если какие-то технические огрехи будущий покупатель может простить или не заметить, то кузов и салон — это очень важный элемент. Его состояние иногда является ключевым фактором в решении человека брать или не брать автомобиль. Помимо того, что потенциальный покупатель может отказаться от покупки автомобиля, если ему не понравится состояние обивки салона. Также для некурящего человека будет сильным отпугивающим фактором запах табачного дыма в салоне.

Чтобы не лишиться покупателя по такой глупой причине, можно избавить салон машины от неприятного запаха табака. Многие полагают, что если перед продажей побрызгать в салоне автомобиля освежителем, то покупатель не почувствует неприятного табачного запаха. Но это заблуждение, если человек не курит, то ни один освежитель не в состоянии перебить запах табака.

Как избавиться от запаха табака: полезные лайфхаки

Сегодня на рынке представлено множество химических средств, которые обещают избавить от запаха сигарет. Но на практике многие из них не эффективны, стоят недешево и, как правило, уступают народным средствам. Вот о таких народных средствах мы и хотим рассказать.

Следует отметить, что если человек все время курит в автомобиле, то желательно раз в два или три месяца проводить мероприятия по избавлению от запаха дыма. Таким образом табачный дым не сможет глубоко проникнуть в элементы обивки.

Перейдем непосредственно к народным средствам, которые, по мнению автомобилистов, являются наиболее эффективными.

Уксус

Одним из лучших впитывающих запахи средств является обычный столовый уксус. Он прекрасно поглощает любые неприятные запахи, и после процедуры его не жалко вылить. Проводить обработку уксусом очень просто. Достаточно налить небольшое количество уксуса в широкую ёмкость, установить на приборной панели автомобиля и оставить на ночь. Если в машине курили на протяжении нескольких лет и не делали чистку салона, то обработку уксусом можно повторить в течение нескольких дней подряд.

Очень важно не оставлять емкость с уксусом более чем на двадцать часов. Нужно соблюсти именно такой временной интервал, пока уксус эффективен.

Также не стоит опасаться, что сигаретный запах сменится запахом уксуса. Дело в том, что запах уксуса попросту выветривается и не впитывается в мягкую обивку автомобиля.

Любопытно, но если у обычного уксуса запах не особо приятный, то у яблочного он значительно лучше. Иногда водители сами делают ароматные смеси. Они смешивают яблочный уксус с корицей, получая своеобразную пасту. Этой пастой наполняется банка, в которой проделывают дырочки.

Аммиак

Аммиак является очень мощным адсорбентом. Его нередко используют, когда надо очень быстро избавить автомобиль от запаха табака. Например, если должен появиться потенциальный покупатель. Чтобы быстро избавиться от неприятного запаха, надо налить десять, пятнадцать миллилитров аммиака в плоскую емкость и оставить в машине на несколько часов.

У данного способа существует неприятный побочный эффект. Несмотря на то, что аммиак поглощает запах сигарет, после обработки в машине некоторое время будет стоять стойкий запах этой жидкости. Аммиак, конечно, выветрится, но на это понадобится время. Кстати, категорически запрещено ехать на машине, в которой стоит сильный запах аммиака. Такой запах может вызвать головокружение и даже потерю сознания.

Кофе

Кофейные зерна также неплохо поглощают запахи. Также сам запах кофе очень приятен. Наличие кофе в салоне не только избавит автомобиль от сигаретного запаха, но и наполнит его приятным кофейным ароматом. Для того, чтобы кофе эффективно боролось с запахом дыма, надо грубо помолоть зерна и наполнить им мешочек из ткани или простой носок.

Такой самодельный ароматизатор будет работать в течение месяца, после чего его следует заменить. Главное, помнить, что для этого надо использовать только натуральные зерна. Растворимый кофе для этого не годится.

Озонирование

Существует и специальная процедура — озонирование, которую предлагают на сервисе. Эта процедура сегодня набирает популярность. Она очень хорошо избавляет автомобиль от запахов и при этом очищает его от бактерий, грибков и спор. Озон — это экологически чистый окислитель. Он абсолютно безопасен и распадается на кислород, при этом удаляет все посторонние запахи. Интересно, но можно выбрать запах озона, который заменит старый неприятный на новый очень ароматный. Процесс озонирования проводится в течение часа, причем салон приобретает запах свежести и новизны, и испаритель кондиционера избавится от скопившихся там бактерий и грибков. Нередко именно кондиционер может вызывать аллергические реакции у водителя и пассажиров. После процедуры озонирования вся агрессивная среда как в салоне, так и в воздуховодах полностью погибает.

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