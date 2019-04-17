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Дарья Сергейчик

В Британии не хватает станций для заправки электрокаров, но власти обещают решить проблему к 2030 году

4:18
Авто

Водители электромобилей в Великобритании наблюдают нехватку зарядных станций, что является главным сдерживающим фактором для потребителей, которые рассматривают переход на электромобили. Правительство заявило, что планирует расширить существующую инфраструктуру и увеличить количество точек зарядки в десять раз к 2030 году. Об этом пишет The Guardian.

В Британии не хватает станций для заправки электрокаров, но власти обещают решить проблему к 2030 году

Подразделение общих данных BBC проанализировало данные из Open Charge Map, краудсорсингового сайта с информацией о точках зарядки.

Водители могут заряжать свои транспортные средства в более чем 7 000 общественных местах по всей Великобритании, при этом среднее расстояние между точками составляет от 0,16 км в Вестминстере до 10 км в Крейвене, Северный Йоркшир.

Из 385 органов власти только три имели 100 или более точек зарядки. Милтон Кейнс, как оказалось, лидировал с 138, за ним следовали Вестминстер с 131 и Корнуолл с 115.

В целом, у двух третей местных органов власти было 20 или меньше.

В Мертир-Тидфил, Керфилли, Норт-Дорсет, Хинкли и Босворт в наборе данных было идентифицировано только одно место зарядки.

Министерство транспорта сообщает, что 80% зарядки производится дома, но для водителей, у которых нет доступа к парковке вне улицы, крайне важен доступ к точкам зарядки.

Количество электрических и гибридов быстро возросло, и в настоящее время зарегистрировано более 170 000 автомобилей.

Алекс Бэнкс из Эксетера владел Nissan Leaf в течение шести месяцев и не мог заряжать дома.

"Основная проблема, которую я обнаружил, заключается в том, что зарядные компании в некотором роде являются региональными. Когда мы отправились в Бристоль — это путешествие на 80 миль — нам нужно было заряжать в какой-то момент".

Однако г-н Бэнкс не был членом какой-либо из сетей зарядки в Бристоле и был обязан зарегистрировать новую учетную запись через свой телефон.

"Но приложение не работало, и колл-центр, через который я попал, не смог управлять зарядным устройством, поэтому мы остались в Бристоле с машиной, с 15% зарядом, и не смогли добраться домой", — сказал он.

Впоследствии мистеру Бэнксу пришлось покинуть Бристоль на час раньше, чем планировалось, чтобы найти зарядную станцию, членом которой он был, а затем потратить еще час на зарядку машины, чтобы добраться домой.

В Open Charge Map в настоящее время перечислены 37 различных сетей зарядки.

Анализ происходит после критики со стороны либерал-демократов, которые в марте показали, что более 100 местных властей в Англии и Уэльсе не планируют расширять свою нынешнюю инфраструктуру.

"Исследование RAC показало, что отсутствие инфраструктуры зарядки является одним из трех основных барьеров для покупки электромобилей, наряду с опасениями по поводу дальности и высокими первоначальными затратами.

"Очевидно, что нам необходимо улучшить доступ к пунктам зарядки в целом, но особое внимание следует уделить установке более быстрых зарядных устройств в стратегической дорожной сети, а также добавлению возможности зарядки на автостоянках, где люди проводят более длительные периоды, такие как в торгово-развлекательном центре автостоянки.

"Главное — придать водителям уверенность в том, что они готовы к электричеству, что не произойдет быстро, если им не будут предоставлены надлежащие стимулы для этого, наряду с легким доступом к надежной зарядной инфраструктуре".

Бриджит Фокс из Компании за лучший транспорт сказал: "Переход на электромобили, а также снижение общего уровня трафика жизненно важны для борьбы с загрязнением воздуха"

А теперь ждем, пока новая мода на электромобили дойдет до российских дорог и посмотрим, как российские власти будут учиться на проблемах, возникших у других стран.

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Автор Дарья Сергейчик
Дарья Сергейчик — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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