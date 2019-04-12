Пробка — отличное время для маникюра китайскими кусачками и изучения языков

Многие просто сходят с ума, теряя драгоценное время, простаивая в автомобильном потоке. И действительно, ежедневно многие тратят несколько часов впустую. Но если подойти к этой проблеме с умом, из подобной ситуации можно извлечь определенную пользу. Осмелимся предложить читателю несколько советов, как потратить время в пробке с наибольшей пользой.

Пробка в Москве

Список дел

Пробка — отличное место для планирования своей недели. Можно обдумать и расписать список предстоящих встреч и текущих дел. Можно навести порядок в ежедневнике, отметить важные даты в календаре и определиться со списком покупок. Также и с коммунальными платежами.

Отдых и медитация

С другой стороны, автомобильную пробку можно использовать как время для медитации. Конечно, настоящей и полноценной медитации не получится, но расслабиться под звуки бегущей воды или пения птиц вполне получится. Также отрешившись от внешнего мира, постарайтесь привести мысли в порядок, а нервную систему — в спокойное состояние. А главное, в пробке можно избавить свой разум от негативной и ненужной информации.

Чтение книги

Сегодня для чтения многие используют электронные девайсы. Машина — это именно то место, где стоит держать хорошую "бумажную" книгу. Те, кто так поступает, утверждают, что иногда даже хотят, чтобы пробка не "рассасывалась" подольше, так как книга чрезвычайно интересная. Поэтому следует всегда держать в бардачке томик интересных рассказов.

В суматохе рабочих будней мы часто запускаем салон автомобиля, и пробка может дать нам время на то, чтобы навести порядок в салоне. Можно собрать мусор, разобраться в бардачке и протереть пыль на приборной панели. Кстати, при наличии даже простых китайских кусачек можно заняться собственными ногтями. Причем потратить на них больше времени, чем удается в обычные дни. Некоторые автомобилисты умудряются во время пробки сделать первоклассную уборку салона или отличный маникюр.

Саморазвитие: прослушивать аудиокниги или изучать языки

В век информации просто преступно не использовать время в пробке, для саморазвития и личностного роста. Пробка позволяет прослушивать аудиокниги или изучать языки. Более того, в пробке можно пользоваться специальными приложениями для изучения других языков. И поверьте, уже через месяц многие делают большие успехи. Время в пробке — это золотое время для изучения различных методик или приобретения новых навыков. Причем это совершенно бесплатно. Занимаясь таким образом, время в пробке покажется приятным бонусом и принесёт неоценимую пользу.

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