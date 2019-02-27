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Автор Сергей Сет

Автомобиль сломался в дороге: сразу снимать колёса и сжигать покрышки не стоит

Авто

Нередко автомобилисты попадают в трудные ситуации, находясь в дороге. Автомобиль все-таки механическое средство передвижения и может сломаться, в особенности если ему много лет. Поэтому важно, чтобы водитель знал, как ему поступать в экстренных случаях.

Автомобиль сломался в дороге: сразу снимать колёса и сжигать покрышки не стоит

Если двигатель выключился на ходу

Неисправности бывают разные. У кого-то спускает колесо, у кого-то выключаются электрические цепи. Причин много, и не все можно устранить самостоятельно. Но с некоторыми водителю удастся справится.

Если в пути заглох двигатель — не отчаивайтесь и не паникуйте. Главное, это остановиться в безопасном месте, двигаясь по инерции. Прижавшись к правой обочине, соблюдайте все необходимые правила. Не выходите через водительскую дверь, так как попутный поток может не позволить водителю сделать это. Наденьте в темное время суток светоотражающий жилет.

Если автомобиль сломался в безлюдном месте зимой, необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы не замерзнуть. Нужно забросать с помощью походной лопатки автомобиль снегом с подветренной стороны, чтобы сохранить остатки тепла. Дверь, через которую можно забраться в машину, нужно оставить свободной. Снимать колеса и сжигать покрышки не стоит. Когда приедет эвакуатор, он не сможет поднять автомобиль без колес в кузов. Можно сжечь запасное колесо не только для того, чтобы согреться, но и в целях подачи сигнала бедствия черным дымом.

Почему заглох двигатель

Пока ждешь помощь, можно самому попытаться устранить причину поломки, например, заглохшего двигателя. В карбюраторных автомобилях причина неисправности может быть в неработающих свечах, катушке или в самом карбюраторе или бензонасосе. Проверив постепенно все системы, можно обнаружить причину и завести двигатель.

В инжекторных двигателях проблему отыскать сложнее без специальной компьютерной программы, но попробовать можно. При отключении двигателя во время движения следует первым делом обратить внимание на предохранители. Если они в порядке, значит, скорее всего, разомкнулся контакт или поломался проводок у одного из многочисленных датчиков, которые выводят информацию на компьютер. Слабое место инжекторных автомобилей — датчик коленчатого вала. Если он вышел из строя, его необходимо заменить. Если это не он, нужно проверить другие контакты, включая клеммы аккумулятора, и при необходимости их зачистить… 

машина

Электроочистители замёрзли

Распространенная поломка в дороге: на улице снег и мороз, а замерзшие электроочистители перестали сметать снег с лобового стекла. И вроде машина в порядке, а ехать практически невозможно. В этом случае в первую очередь необходимо остановить автомобиль и дать ему немного постоять, включив побольше обогрев переднего стекла. Затем можно включить "дворники". Резина на них должна отогреться, лед растаять. Очистив стекло, можно ехать дальше.

За время стоянки нужно щеткой очистить снег и грязь с лобового стекла, и после этого быстро набрать скорость. Успевший попасть на стекло за время разгона снег превратится в воду и через некоторое время испарится. 

Фото: КОЛЕСА.ру

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Что делать, если автомобиль сломался на трассе?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы автомобиль
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