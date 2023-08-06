В воскресенье, шестого августа, около 11:00 была осуществлена попытка прорыва беспилотника на территорию Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин, информацию подтвердили в Минобороны РФ. Тем временем в московском аэропорту Внуково введен план "Ковер".
Фото: ya.ru
"Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы", — написал московский градоначальник в своем телеграм-канале.
В Минобороны РФ подтвердили информацию и сообщили, что Вооруженные силы России пресекли атаку украинского беспилотника на объекты в Подмосковье, пострадавших и разрушений нет. Минобороны отметило, что в отражении атаки была задействована система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом также говорится в телеграм-канале ведомства.
"Сегодня в 11 часов 27 минут пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — сообщили там.
Телеграм-канал "112" опубликовал фотографии сбитого над Подольском беспилотника. Он также сообщил, что аппарат был уничтожен прямо над детской площадкой в поселке Сельхозтехника.
В то же время, как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Внуково с 10:26 по московскому времени были введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов из аэропорта. Уточняется, что в целях безопасности с 10:26 часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла.
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — отметили в пресс-службе.
Так называемый план «Ковер» вводят, когда в небе зафиксированы неизвестные или опасные объекты. Все воздушные суда обязаны приземлиться или покинуть воздушное пространство аэропорта, кроме спасательных и военных.
Предыдущие атаки украинских БПЛА по территории РФ
В ночь на 4 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались предпринять целую серию атак по регионам РФ. Во-первых, Киев предпринял попытку атаки по военно-морской базе в Новороссийские, во-вторых, по ряду объектов в Крыме. Об этом вначале сообщили очевидцы, затем информацию подтвердили и в Минобороны РФ;
3 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) территорию Калужской области, находящейся в двухстах километрах от Москвы, однако все шесть дронов были сбиты:
30 июля произошел целый ряд атак и попыток атак со сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщения прокомментировали и в Министерстве обороны РФ. Один беспилотник попал в башню бизнес-центра "Москва-сити", также беспилотники были сбиты на территории Подмосковья;
28 июля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Московской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В этот раз попытка была пресечена, и, как сообщила московский мэр Сергей Собянин, не было допущено разрушений либо пострадавших;
24 июля ВСУ также пытались атаковать Москву при помощи БПЛА. В результате урон был нанесен двум нежилым зданиям в Москве, также никто не пострадал. Так, от падения дронов пострадали: здание по адресу Комсомольский проспект, дом 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева;
17 июля 2023 года Украина совершила вторую террористическую атаку на Крымский мост при помощи надводных дронов. В результате атаки погибли двое взрослых и пострадала несовершеннолетняя девочка, дочь погибших;
30 мая дроны попали в жилые дома в столице на улице Атласова в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Также зафиксированы происшествия и в Подмосковье — в 500 м от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщило Минобороны, всего в атаке на столицу было задействовано восемь беспилотников самолетного типа.
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