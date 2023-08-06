Москву снова пытаются атаковать украинские беспилотники. Что известно?

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В воскресенье, шестого августа, около 11:00 была осуществлена попытка прорыва беспилотника на территорию Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин, информацию подтвердили в Минобороны РФ. Тем временем в московском аэропорту Внуково введен план "Ковер".

Фото: ya.ru

"Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы", — написал московский градоначальник в своем телеграм-канале.

В Минобороны РФ подтвердили информацию и сообщили, что Вооруженные силы России пресекли атаку украинского беспилотника на объекты в Подмосковье, пострадавших и разрушений нет. Минобороны отметило, что в отражении атаки была задействована система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом также говорится в телеграм-канале ведомства.

"Сегодня в 11 часов 27 минут пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — сообщили там.

Телеграм-канал "112" опубликовал фотографии сбитого над Подольском беспилотника. Он также сообщил, что аппарат был уничтожен прямо над детской площадкой в поселке Сельхозтехника.

В то же время, как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Внуково с 10:26 по московскому времени были введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов из аэропорта. Уточняется, что в целях безопасности с 10:26 часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла.

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — отметили в пресс-службе.

Так называемый план «Ковер» вводят, когда в небе зафиксированы неизвестные или опасные объекты. Все воздушные суда обязаны приземлиться или покинуть воздушное пространство аэропорта, кроме спасательных и военных.

Предыдущие атаки украинских БПЛА по территории РФ