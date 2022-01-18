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Автор Ольга Лазарева

Птица высокого полета: как бывший бортпроводник Алексей Иевский стал миллионером за год

Происшествия » Парад мошенников

Незакрытый гештальт: разбирательства между известным психологом и его бывшим помощником перешли в уголовное поле.

Птица высокого полета: как бывший бортпроводник Алексей Иевский стал миллионером за год

Краткое содержание предыдущих серий

Прошлой осенью известный психолог Андрей Курпатов подал заявление о краже имущества на своего теперь уже бывшего личного помощника Алексея Иевского. Речь идёт о выводе порядка 40 млн рублей со счетов компании "Онлайн Продакшн", принадлежащей Курпатову. На суде молодой человек заявил, что преступления с его стороны не было, указанное в заявлении имущество — подарки начальника, с которым он состоял не только в деловых отношениях, а его заключение в СИЗО — месть за расставание. Курпатов настаивает на краже имущества и мошенничестве, а общественность вовсю обсуждает разгоревшийся скандал.

Не станем затрагивать зыбкое поле человеческих отношений, а обратимся к фактам. На одной чаше весов — Андрей Курпатов, врач с 20-летним стажем, автор популярных книг, известный человек, чья деятельность на виду у миллионов людей, а репутация выстраивалась годами. Психолог практически не комментирует ситуацию и предпочитает решать конфликт в правовой плоскости.

"Дорогие друзья! Меня донимают журналисты с просьбой комментировать происходящее, всем хочется чего-то жареного. Но я вынужден всех разочаровать. Юридические вопросы должны решаться в правовой плоскости, а не грязным и дешёвым пиаром", — так психолог прокомментировал разгоревшийся скандал на своей странице в Фейсбуке.

С другой стороны — 25-летний Алексей Иевский. Линию защиты Иевского медийно представляет его отец Константин. Он активно общается с прессой, предоставляя многочисленные истории личных переписок с бывшим начальником сына и утверждает, что последний таким образом мстит ему за разрыв романтических отношений.

Что же известно об Алексее?

Иевский с 2014 года трудился в сфере гостеприимства. В 2016-м поступил в петербургский Университет гражданской авиации, но не закончил его. В 2017-м он отправился в небо, устроившись работать бортпроводником в авиакомпанию "ВИМ-Авиа". Затем на два года сменил лётную форму на должность помощника руководителя в одной из компаний города, а в 2019-м вновь вернулся на борт в качестве стюарда авиаперевозчика "Россия". Где, по его словам, и познакомился с Андреем Курпатовым. Психотерапевт заявлял, что Иевского нашли через сервис для поиска работы, он прошёл собеседование и приступил к своим обязанностям. Отклик бывшего бортпроводника на эту вакансию есть в распоряжении редакции.

Но это официальная часть его резюме, ведь есть ещё и не официальная — в 18 лет Алексей Иевский зарабатывал деньги на так называемых гей-рулетках, где молодые люди раздеваются или занимаются сексом за деньги, которые им шлют онлайн со всех концов света.

Посты Иевского в соцсетях
Посты Иевского в соцсетях

Не ясно, что подтолкнуло молодого человека заниматься подобной деятельностью. По всей видимости, отцовское воспитание и забота о сыне появились только тогда, когда у сына появились большие деньги — как считает следствие, украденные. До этого же мальчик зарабатывал как мог.

Как бы то ни было, карьера Иевского резко пошла в гору, если верить его переписке с могущественными друзьями, скриншотами которых Алексей бравировал перед своим окружением.

Посты в соцсетях
Посты в соцсетях

И ключевое тут "если верить”. Как можно объяснить тот факт, что молодой 24-летний парень, только что завершивший карьеру бортпроводника, вдруг

  • оказывается на короткой ноге с президентом Сбербанка Германом Грефом,
  • ведёт милую переписку с Тиной Канделаки
  • и получает грамоты от самого Владимира Путина?

Всё верно — никак. Переписки фальшивые, как и найденные при обыске в квартире Иевского документы и удостоверения.

Заигравшийся Иевский представлялся людям уже не помощником Курпатова, а помощником начальника Управления Президента РФ по общественным проектам.

Поддельные документы
Поддельные документы

Разумеется, ни в Лаборатории нейронаук и поведения человека ПАО "Сбербанк", ни в Администрации Президента РФ такой человек никогда не числился.

"Самое обидное, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести всё что угодно" (Роберт Шекли).

Алексей Иевский, вероятно, патологический лжец, потому что сплёл свои сети настолько искусно, что широкая общественность куда охотнее верит ему, а не публичному психотерапевту. Отличительная особенность таких людей — способность сочинять удивительные истории, чтобы выглядеть интересным и привлекательным. Они делают всё ради того, чтобы интерес к ним не иссякал. Но если уличить такого человека во лжи, то можно столкнуться с небывалой агрессией, так как он считает себя всегда правым. Ну а если не получается — всегда можно прикинуться жертвой.

Кстати, подобным расстройством поведения часто страдают зависимые люди. Pravda.Ru уже публиковала доказательства пристрастия Алексея Иевского к запрещённым препаратам. Ранее молодой человек жаловался, что доктор "подсадил” его на антидепрессанты и даже загипнотизировал. Как известно, антидепрессанты не являются наркотическими веществами и не вызывают привыкания, в отличие от своеобразного досуга, о котором Иевский говорит в переписке со своей подругой. И вопреки распространяемым в Сети слухам именно со своими друзьями молодой человек обсуждал таблетки и другие запрещённые препараты.

Переписка Иевского
Переписка Иевского

Кроме того, в своей неопубликованной книге экс-помощник Курпатова рассказывает, что влечение к роскошному образу жизни привело его на рынок эскорт-услуг.

"Оформив подписку на журнал "Деловой Петербург", он стал для меня настольной книгой, оттуда я брал самый сок, рейтинги миллионеров, и миллиардеров, окружив себя всей доступной информацией и клиентской базой, изучив конкурентов, я приступил к "охоте”.

В своих мемуарах он не скрывает жажды наживы.

"Это был стиль моей жизни, "поиметь" каждого, — признаётся Иевский. — Но я никогда не делал это некрасиво, это было всегда по-доброму, родители воспитали во мне хорошего человека, отвечающего на любовь любовью и способного отдавать себя и энергетику ближнему, тому, кто помогает, а от помощи я никогда не отказывался, но и никогда не просил, я всего лишь делал так, что бы мне её предложили, когда я в этом нуждался”.

Сейчас, находясь в СИЗО, Алексей по-прежнему настаивает на том, что полученное от Курпатова имущество было нажито совместным трудом, а не присвоено мошенническим образом.

Бывший работодатель Иевского даже хотел пойти на мировую и отозвать заявление в обмен на возврат своего имущества, но молодой человек сбежал в Израиль вместе со своим "мужем” Алексеем Прорешным, молодые люди ранее зарегистрировали брак в Португалии. По некоторым данным, именно через Прорешного Иевский выводил украденные средства из компании "Онлайн Продакшн”. В итоге, психологу не оставалось ничего, кроме как обратиться в правоохранительные органы.

Однако многие недоумевают, как именитый психолог мог попасться на удочку предприимчивого мошенника. Все дело в том, что пострадать от действий патологического лгуна может абсолютно любой, даже самый известный человек. И история знает немало таких примеров: взять хотя бы громкое дело дочери дальнобойщика Анны Сорокиной, также известной как Анна Делеви. Она называла себя богатой наследницей, устраивала ужины с голливудскими актерами, жила в роскошных апартаментах за чужой счёт. А также пыталась получить в банке кредит на $22 млн с помощью Джоэла Коэна, ранее раскрывшего махинации известного афериста Джордана Белфорта, про которого сняли ленту "Волк с Уолл-стрит". Кстати, у неё, в отличие от Алексея Иевского, не было известного начальника и доступа к его счетам и имуществу, возможно, тогда её бы поймали гораздо раньше.

Редактор: Елена Тимошкина
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