США расколоты: "Красные" против "синих"

Никто не ожидал победы Дональда Трампа на президентских выборах, включая, по-видимому, его самого и его команду. Сможет ли новый президент выполнить предвыборные обещания? Что такое Трампистан? Почему Обама поехал сколачивать в Европе антитрамповский блок? Об этом рассказал в эфире видеостудии Pravda.Ru доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Фото: Архив Pravda.Ru

— Подведем итоги президентских выборов в США. С вашей точки зрения, что главное в этой кампании?

— Действительно, 9 ноября Америка и весь мир испытали своего рода шок, когда узнали, что следующим американским президентом будет Дональд Трамп. Тот самый, который в программных документах Демократической партии официально именовался самым неподходящим кандидатом на пост президента США и верховного главнокомандующего, который когда-либо выдвигался.

То есть было однозначно заявлено, что Дональд Трамп по своим личностным и даже деловым качествам не годится для того, чтобы быть президентом страны. Эта позиция была поддержана даже значительной частью руководства Республиканской партии. Против Трампа выступили Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший, последний прямо заявил о том, что он проголосовал за Хилари Клинтон.

Победа Трампа, думаю, явилась неожиданностью для него самого и для его окружения. В Америке, действительно, произошло чудо. Наверное, действительно божественные силы вмешались и сотворили политическое чудо, в которое никто не верил. Исход выборов был решен в так называемых колеблющихся штатах, где шансы были примерно равны. В некоторых штатах разрыв составил только десятки тысяч голосов — десятые доли процента. И вмешательство ФБР, может быть, действительно сыграло важную роль, стало последней каплей.

— Можно ли сказать, что американское общество сейчас расколото не по принципу принадлежности к республиканцам и демократам, а по неким цивилизационным моментам?

— Совершенно верно. Америку, которая сегодня формируется, противники Трампа называют Трампистан. Символом Трампистана является стена на границе с Мексикой, которую Трамп обещал построить и, возможно, построит. Трампистан также окружен внутри самих США с Запада и с Востока. Все западные штаты считаются оплотом демократов, их даже называют "синие штаты", они однозначно проголосовали за Хиллари Клинтон. Эти штаты являются носителями космополитической системы ценностей. Эти глобалистические штаты отличаются по менталитету жителей и своему составу, там много представителей этнических меньшинств, в основном азиатского происхождения.

На Востоке то же самое. Нью-Йорк, Нью-Джерси, Виржиния, Массачусетс тоже всю жизнь были открыты, это оплоты американского атлантизма. Они всегда были обращены к Европе, имели связи с Европой и тоже являются глобалистическими и космополитическими.

А вот американская глубинка традиционна, она не знает внешнего мира, более того, она его боится. В Америке это называется "красные штаты", они находятся именно в центре США. Оклахома, Теннеси, Канзас, Айдахо, Айова — это стопроцентная американская глубинка, как мы ее знаем, с ее ковбоями, каньонами… Сам пейзаж этих штатов и географическое положение делают их ориентированными на себя.

И эти различия достигли очень большого уровня. Уже прокатилась первая протестная волна, даже были настроения в Калифорнии отделиться от западных штатов американской глубинки. Настолько уже американцы не чувствуют, что они являются единой нацией. Сегодня разлом уже стал очевиден, и его очень трудно будет нивелировать. Напротив, там действительно уже формируются разные системы ценностей.

— Очень важны экономические программы кандидатов.

— Это самый важный, принципиальный вопрос, он действительно имеет огромное значение. Ведь демократы собрали такое большое количество голосов, несмотря на отрицательные качества самой Хиллари Клинтон, именно благодаря своей программе.

Сандерс сейчас говорит: "Я бы победил Трампа". И на это есть все основания. Если бы у демократов кандидат был другой, он бы мог победить. Сандерс выступил практически с социалистической программой резкого перераспределения доходов от богатейших слоев к беднейшим слоям, с программой бесплатного высшего образования для людей, семьи которые имеют годовой доход до 125 тысяч долларов.

Сандерс выступил за увеличение пенсий, резкое — практически в два раза — повышение минимальной заработной платы до 15 долларов в час. В общем, это действительно была социалистическая программа, и эта программа американскому демократическому избирателю очень понравилась.

— Выступление Трампа в Геттисберге стало программной речью по реформированию экономики. Сумеет ли он реализовать большую часть этой программы или хотя бы создать много рабочих мест?

— Это, с моей точки зрения, является сегодня самым главным, потому что механизм истечения капитала за пределы Соединенных Штатов встроен в общий механизм функционирования рыночной экономики. Капитал стал уходить туда, где рабочая сила является более дешевой.

Некоторые правительства специально проводят политику снижения заработной платы, чтобы повысить инвестиционную привлекательность. Вернуть эти рабочие места в США значит создать систему, при которой капитал был бы согласен на то, чтобы использовать высокооплачиваемую рабочую силу.

Этот принцип легко провозгласить, но он противоречит самому главному принципу — дерегулированию экономики. Неолиберализм в экономике — пусть действуют свободные рыночные силы. Они стали действовать. Естественно, капитал пошел туда, где выгодней. А вернуть его обратно — такого рыночного механизма вообще нет.

Тогда надо вернуться к регулируемой экономике, закрытой и протекционистской. Надо ввести какие-то пошлины, то есть создать большие барьеры. А вся мировая экономика сейчас задействована на то, чтобы капитал свободно бегал по нашему земному шарику и искал выгодные точки применения.

Трамп же говорит о том, что такой точкой применения сегодня являются только США, их национальный капитал бегать за границу не может. А другой капитал, пожалуйста, пусть сюда притекает. Но опять встает очень важный вопрос: каким образом это сделать? Я как экономист могу сказать, что это можно сделать, только имея очень мощный механизм государственного регулирования.

— Как изменится внешняя политика Соединенных Штатов? Создается впечатление, что уходящий президент Барак Обама приезжал в Европу, чтобы сколотить блок против Дональда Трампа. Почему так его боятся?

— В США действительно стали происходить беспрецедентные события. О визите Обамы в Европу было заявлено еще накануне выборов. Это планировалось как передача власти от Барака Обамы к преемнику, наследнику — Хилари Клинтон. Он не мог отменить этот визит.

Может, во внешней политике у Трампа все будет происходить не так гладко, как это было на бумаге и в предвыборных речах. Приехав в Европу, Барак Обама сказал две вещи, которые были явно направлены не только против идейных основ "трампизма", но и против именно теории американской национальности, которой Барак Обама противопоставил глобальность как идею прогрессивного развития мира и экономики.

Более того, дистанцировавшись идейно от позиции Трампа, он в прямом смысле слова стал сколачивать блок европейских лидеров против Трампа, настраивать личностно против Трампа и против возможных изменений во внешней политике. Имеются в виду реформа НАТО, отношения с Россией, возможное снятие или ослабление санкционного режима.

Самое удивительное, что он нашел поддержку в лице Ангелы Меркель. И можно так понять, договорился с ней, что лидером всех антитрамповских сил в Европе будет именно она. Получилась очень интересная вещь: вместо того, чтобы наследницей Барака Обамы стала Хиллари Клинтон, его наследницей стала Ангела Меркель.

— Как при Трампе будут развиваться отношения между США и РФ?

— Я думаю, что начнется определенного рода улучшение отношений. Самое главное для нас сегодня — это установление хороших личных связей. Уже много говорили о разном сотрудничестве и многих проектах, о борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии и вообще с терроризмом, о космосе и инвестиционных проектах. Но самый главный проект — это март 2018 года. Все санкции, вся политика давления на Россию действительно были направлены против ее президента с тем, чтобы в 2018 году он ушел от власти. Хиллари выдвигалась как человек, который подведет черту под политической карьерой российского президента.

Сегодня происходит другое — улучшение отношений объективно ведет к тому, что будет происходить в марте 2018 года. Допустим, Трамп посмотрит сквозь пальцы на переизбрание российского президента, не будет стараться мешать ему. Это уже хорошо. Но исходя из того, что российский президент как бы помог ему избраться, мы были на стороне Трампа против Хиллари, тогда, извините, долг платежом красен.

Получается так, что Трамп поспособствует переизбранию Путина, а вот в этом и состоит проблема хороших отношений. Против этого выступает значительная часть правящего класса Америки, которая является русофобской. А Трамп будет вынужден опять искать поддержки у России.

Беседовала Любовь Степушова

Подготовил Юрий Кондратьев