Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Мир » Бывший СССР
Азия Европа Бывший СССР Соотечественники Северная Америка Остальной мир
Автор Редакция рубрики "Мир"

Чем живут страны бывшего СССР?

Мир » Бывший СССР

Что будет с Приднестровьем и Молдавией? Есть ли решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха и какую роль там сейчас играет Белоруссия? Отразится ли на России смена президента Узбекистана? Чем живут страны бывшего СССР? На эти побеседовали генеральный директор Pravda.Ru Инна Новикова и член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Чем живут страны бывшего СССР?

Новый президент Молдавии Игорь Додон, с одной стороны, уже много хорошего сделал: встретился с президентом Приднестровья, признал, что Соглашение с ЕС было ошибкой, сказал, что НАТО они не ждут… Но в то же время он сказал, что он не готов признать Крым, потому что тогда будет много проблем с соседями. Какие у вас прогнозы по поводу Молдавии и ее отношений с Приднестровьем?

В настоящий момент у нас нет оснований для каких-то сомнений или упреков. Опыт нам говорит, что предвыборные обещания и реальные действия политиков часто друг с другом расходятся. И конкретно в Молдавии это уже бывало и не раз. При руководителе Компартии Молдовы Воронине обострение было хуже прежнего, даже последовал демонстративный отказ от подписания уже подготовленных документов по урегулированию Приднестровского конфликта. И все это — под влиянием звонка из Брюсселя.

Выступление Додона, конечно же, было в рамках правил, он в Брюсселе выступал и т. д. Надо понимать, что Додон сейчас борется за перевыборы парламента. Реально власть Молдавии ему принадлежит процентов на 10-15, все остальные полномочия — у парламента и правительства. И те его бортуют откровенно, вызывающе и издевательски.

Знаковым действием было, что он лишил молдавского гражданства бывшего румынского президента Траяна Бэсеску, который не скрывал своего желания присоединить Молдавию и всегда работал на это. Додон его лишил гражданства на законных основаниях. И произошло неслыханное — молдавский посол в Румынии по этому поводу уничижительно высказался о своем главе государства. Президент потребовал его снять. А премьер-министр говорит: "А не будем мы его снимать, он правильно все говорит". То есть реальное двоевластие. Борьба между ветвями власти идет в Молдавии. Эта ситуация должна быть в чью-то сторону решена. Вот Додон и ведет борьбу за то, чтобы прошли перевыборы.

Поэтому он сегодня не может, не вправе отказываться от всех своих обещаний, в том числе связанных с Россией. Он их начал выполнять, поехал в Россию и т. д. Другое дело, что он, конечно, заинтересован, чтобы к нему на Западе не относились враждебно. Поэтому он лавирует. Обострение с соседней Украиной ему совсем не нужно, поэтому здесь — тоже попытки как-то славировать.

Во время предвыборной кампании он недвусмысленно заявлял, что Крым — российский. Сейчас он говорит: "Я не буду это специально высказывать". Да мы, собственно, и не ждем от него никаких высказываний по этому поводу. Стоит другая проблема сегодня — как совместить интерес Додона к урегулированию конфликта с желанием Приднестровья вообще никакого дела с Молдавией не иметь с точки зрения общего государства.

Но встречались же президенты, причем — впервые.

Встречаться-то они встречались, но Додон публично заявил, что мы — за референдум о воссоединении, а Красносельский сказал после встречи, что мы никаких референдумов проводить не намерены, потому что мы их уже проводили и люди твердо высказались за объединение с Россией. Ведь за столько лет сложились совершенно другие отношения.

Это ключевой вопрос для Додона. Если он не найдет общего языка с Приднестровьем, то дело для него и всей страны — все равно гиблое. Это реально вопрос сохранения Молдавии. Если Молдавия на условиях наиболее близких к требованиям Приднестровья с ним не договорится, тогда она рано или поздно, как спелый плод, упадет в Румынию.

Продолжается и время от времени снова возвращается в горячую фазу конфликт Азербайджана и Армении. Часто следуют взаимные обвинения в обстрелах, провокациях и т. д. Есть ли какое-то реальное решение этой проблемы? Или это, как палестино-израильский конфликт, будет продолжаться вечно?

Решение мне кажется очевидным — признание независимости Нагорного Карабаха. Азербайджан отказывается от претензий на Нагорный Карабах, а ему возвращают районы, которые на сегодняшний день по факту контролируются Нагорным Карабахом, за исключением Лачинского коридора и, может быть, Кельбаджара.

Это вполне реальный проект урегулирования. И к этому как бы все дело шло. Но на пути к этому мешают амбиции, эгоизм и боязнь обвинения в национальном предательстве со стороны властей Азербайджана. Поэтому их официальная позиция продолжает оставаться непреклонной: Нагорный Карабах — наш, мы свою землю не отдадим.

Но мне кажется, что тут надо обратить внимание еще на то, что уже с точки зрения логики событий Азербайджан изначально этот вопрос ставит некорректно, потому что к моменту распада Советского Союза он уже не владел Нагорным Карабахом. Это факт. То есть можно ставить вопрос о возврате Карабаха только в Азербайджанскую ССР, но Азербайджанской ССР уже нет.

В момент, когда распадался Советский Союз Азербайджанская ССР прекратила существование и вновь возникшая независимая Республика Азербайджан в своем составе Нагорного Карабаха уже изначально не имела. Есть такой принцип в международных (да и не только) делах, что вернуть можно то, что ты когда-то имел. А нынешний Азербайджан Нагорный Карабах не имел никогда, поэтому он и не получит его. Просто надо это понимать и трезво смотреть на ситуацию.

Вот как мы Крым можем отдать?!…

Не можем. И ко всему прочему, Азербайджан ничего не делает, чтобы смягчить отношения, ничего. Он делает все наоборот. Азербайджанский офицер зарубил армянина в Венгрии, азербайджанца выкупают из венгерской тюрьмы под предлогом того, что он будет заключен в Азербайджане. А встречают его как национального героя, награждают квартирой, выплачивают зарплату за время отсидки, повышают в звании и т. д. От него девушки хотят ребенка. И везде это пропагандируется.

Президент Лукашенко старается сыграть на этом. Он явно недружественный акт совершает по отношению к своему союзнику по Евразийскому союзу и ОДКБ Армении, уж не говоря о том, что он выдает гражданина России, вообще Союзного государства, в Азербайджан. А вся вина этого блогера, только в том, что он заезжал в Нагорный Карабах.

Это, вообще, прецедент очень серьезный. Это означает, что многолетние проблемы, не решаемые за дипломатическим столом или на поле боя, такие как Нагорный Карабах, теперь начинают вымещаться на чьей-то персональной судьбе.

У нас есть поговорка — "с Дона выдачи нет", а наш как бы союзник Лукашенко начинает делать бизнес на выдаче граждан России третьей стране. Это же реально бизнес, и ничего больше. Это укол России, чтобы добиться еще каких-то льгот, списания кредитов. Азербайджан знаки внимания оказывает Белоруссии — кредитики, перспективы какой-то призрачной нефти и т. д. Но надо же себя уважать, в конце концов.

С приходом нового президента Узбекистана что там будет и как будут развиваться наши отношения?

Узбекистан всегда будет самим собой. Каримов по отношению к России проводил достаточно самостоятельную политику, вступал и выходил из интеграционных объединений. Новому президенту еще нужно время для того, чтобы освоить все рычаги управления. Самое главное — провести перестановку кадров. Это, особенно на Востоке, означает очень много.

В конце концов, в Узбекистане не столько демократический процесс все решает, сколько расстановка сил между разными кланами, сильными людьми и т. д. Приход Мирзиеева означает как бы определенную подвижку, хотя он из того же самаркандского клана, что и бывший президент. У него есть свои предпочтения, но в Узбекистане ничего быстро не происходит. Поэтому ему не до всяких авантюр или каких-то резких действий, переориентаций во внешней политике. Он сейчас хочет быть со всеми в хороших отношениях. Нашим интересам это, конечно, соответствует.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте также:

Константин ЗАТУЛИН: Белоруссия купилась на заигрывания Запада

Константин ЗАТУЛИН: "У России был способ не допустить Майдан"

Чужие среди своих: как сломить барьеры Русского мира

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Константином Затулиным
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Паста карбонара
Рецепты
Паста карбонара
Учимся составлять свой рацион правильно
Здоровье
Учимся составлять свой рацион правильно
Комментарии
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Чем живут страны бывшего СССР?
Практика
Изучение улик: трасология, баллистика, ДНК
Газ
Украина: цена на газ и "конец истории"
Читательский топ
Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
Кравчук о Донбассе: "Пусть Россия забирает себе людей, нам нужна только земля"
"Новейший" боевой вертолет представили на Украине
ЭКСПЕРТ: Япония не ожидала жесткой позиции России по Курилам
Сейчас читают
В России испытают гиперзвуковую "убийцу" авианосцев
Министерство обороны
В России испытают гиперзвуковую "убийцу" авианосцев
Ученые назвали лучшие привычки для качественного сна
Здоровье
Ученые назвали лучшие привычки для качественного сна Видео 
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта Видео 
На Земле нашли седьмой континент
Природа
На Земле нашли седьмой континент Видео 
Открывающийся штаб Навального атаковал Белоус
Политика
Открывающийся штаб Навального атаковал Белоус Видео 


Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта

"Виталий Чуркин был убит спецслужбами США, российского дипломата отравили...". На вопросы Pravda.Ru ответил судебно-медицинский эксперт Эдуард ТУМАНОВ.

Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
Политика
Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
Украина
Кравчук о Донбассе: "Пусть Россия забирает себе людей, нам нужна только земля"
Наука и техника
"Новейший" боевой вертолет представили на Украине
Мир
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса

Мир возмущен российским признанием документов Донбасса.

Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Политика
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Политика
ЭКСПЕРТЫ: кто займет пост Виталия Чуркина
Мир
Путин рассказал, сколько российских боевиков воюют в Сирии

Глава государства отметил на встрече с офицерами Северного флота успех российской операции в Сирии.

Путин рассказал, сколько российских боевиков воюют в Сирии
Константин ЗАТУЛИН: Белоруссия купилась на заигрывания Запада
Белоруссия
Константин ЗАТУЛИН: Белоруссия купилась на заигрывания Запада
Общество
Киркоров призывает к бойкоту "Евровидения"
Общество
Назло нацистам: по Таллину пройдет "Бессмертный полк"
Юрий Носовский Украина: цена на газ и "конец истории" Юрий Носовский Лейла Мамедова Как спастись от "валютной войны" Лейла Мамедова Антон Куликов Наукоемкое оружие: в чем у России преимущество Антон Куликов
Комментарии
Valeriy Alexandrovich Proskournin Похороны Виталия Чуркина: эксклюзивные фото и видео
Andrey Belyaev Украинский депутат Лященко попал в смертельное ДТП
Стас Вишнев ЭКСПЕРТ: ЕС готов высосать из Украины последние соки
MailRu_15255085474410701311 Украинский депутат Лященко попал в смертельное ДТП
Геннадий Пантелеев ДНР обвинила ВСУ в захвате Донецкой фильтровальной станции
Александр Панов(Facebook) ЭКСПЕРТ: ЕС готов высосать из Украины последние соки
Petr Kaminsky Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
Влад berkit Кравчук о Донбассе: "Пусть Россия забирает себе людей, нам нужна только земля"
Влад berkit ЭКСПЕРТ: ЕС готов высосать из Украины последние соки
Spassky Kochan Украинский депутат Лященко попал в смертельное ДТП
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?