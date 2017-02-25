Чем живут страны бывшего СССР?

Что будет с Приднестровьем и Молдавией? Есть ли решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха и какую роль там сейчас играет Белоруссия? Отразится ли на России смена президента Узбекистана? Чем живут страны бывшего СССР? На эти побеседовали генеральный директор Pravda.Ru Инна Новикова и член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Новый президент Молдавии Игорь Додон, с одной стороны, уже много хорошего сделал: встретился с президентом Приднестровья, признал, что Соглашение с ЕС было ошибкой, сказал, что НАТО они не ждут… Но в то же время он сказал, что он не готов признать Крым, потому что тогда будет много проблем с соседями. Какие у вас прогнозы по поводу Молдавии и ее отношений с Приднестровьем?

В настоящий момент у нас нет оснований для каких-то сомнений или упреков. Опыт нам говорит, что предвыборные обещания и реальные действия политиков часто друг с другом расходятся. И конкретно в Молдавии это уже бывало и не раз. При руководителе Компартии Молдовы Воронине обострение было хуже прежнего, даже последовал демонстративный отказ от подписания уже подготовленных документов по урегулированию Приднестровского конфликта. И все это — под влиянием звонка из Брюсселя.

Выступление Додона, конечно же, было в рамках правил, он в Брюсселе выступал и т. д. Надо понимать, что Додон сейчас борется за перевыборы парламента. Реально власть Молдавии ему принадлежит процентов на 10-15, все остальные полномочия — у парламента и правительства. И те его бортуют откровенно, вызывающе и издевательски.

Знаковым действием было, что он лишил молдавского гражданства бывшего румынского президента Траяна Бэсеску, который не скрывал своего желания присоединить Молдавию и всегда работал на это. Додон его лишил гражданства на законных основаниях. И произошло неслыханное — молдавский посол в Румынии по этому поводу уничижительно высказался о своем главе государства. Президент потребовал его снять. А премьер-министр говорит: "А не будем мы его снимать, он правильно все говорит". То есть реальное двоевластие. Борьба между ветвями власти идет в Молдавии. Эта ситуация должна быть в чью-то сторону решена. Вот Додон и ведет борьбу за то, чтобы прошли перевыборы.

Поэтому он сегодня не может, не вправе отказываться от всех своих обещаний, в том числе связанных с Россией. Он их начал выполнять, поехал в Россию и т. д. Другое дело, что он, конечно, заинтересован, чтобы к нему на Западе не относились враждебно. Поэтому он лавирует. Обострение с соседней Украиной ему совсем не нужно, поэтому здесь — тоже попытки как-то славировать.

Во время предвыборной кампании он недвусмысленно заявлял, что Крым — российский. Сейчас он говорит: "Я не буду это специально высказывать". Да мы, собственно, и не ждем от него никаких высказываний по этому поводу. Стоит другая проблема сегодня — как совместить интерес Додона к урегулированию конфликта с желанием Приднестровья вообще никакого дела с Молдавией не иметь с точки зрения общего государства.

Но встречались же президенты, причем — впервые.

Встречаться-то они встречались, но Додон публично заявил, что мы — за референдум о воссоединении, а Красносельский сказал после встречи, что мы никаких референдумов проводить не намерены, потому что мы их уже проводили и люди твердо высказались за объединение с Россией. Ведь за столько лет сложились совершенно другие отношения.

Это ключевой вопрос для Додона. Если он не найдет общего языка с Приднестровьем, то дело для него и всей страны — все равно гиблое. Это реально вопрос сохранения Молдавии. Если Молдавия на условиях наиболее близких к требованиям Приднестровья с ним не договорится, тогда она рано или поздно, как спелый плод, упадет в Румынию.

Продолжается и время от времени снова возвращается в горячую фазу конфликт Азербайджана и Армении. Часто следуют взаимные обвинения в обстрелах, провокациях и т. д. Есть ли какое-то реальное решение этой проблемы? Или это, как палестино-израильский конфликт, будет продолжаться вечно?

Решение мне кажется очевидным — признание независимости Нагорного Карабаха. Азербайджан отказывается от претензий на Нагорный Карабах, а ему возвращают районы, которые на сегодняшний день по факту контролируются Нагорным Карабахом, за исключением Лачинского коридора и, может быть, Кельбаджара.

Это вполне реальный проект урегулирования. И к этому как бы все дело шло. Но на пути к этому мешают амбиции, эгоизм и боязнь обвинения в национальном предательстве со стороны властей Азербайджана. Поэтому их официальная позиция продолжает оставаться непреклонной: Нагорный Карабах — наш, мы свою землю не отдадим.

Но мне кажется, что тут надо обратить внимание еще на то, что уже с точки зрения логики событий Азербайджан изначально этот вопрос ставит некорректно, потому что к моменту распада Советского Союза он уже не владел Нагорным Карабахом. Это факт. То есть можно ставить вопрос о возврате Карабаха только в Азербайджанскую ССР, но Азербайджанской ССР уже нет.

В момент, когда распадался Советский Союз Азербайджанская ССР прекратила существование и вновь возникшая независимая Республика Азербайджан в своем составе Нагорного Карабаха уже изначально не имела. Есть такой принцип в международных (да и не только) делах, что вернуть можно то, что ты когда-то имел. А нынешний Азербайджан Нагорный Карабах не имел никогда, поэтому он и не получит его. Просто надо это понимать и трезво смотреть на ситуацию.

Вот как мы Крым можем отдать?!…

Не можем. И ко всему прочему, Азербайджан ничего не делает, чтобы смягчить отношения, ничего. Он делает все наоборот. Азербайджанский офицер зарубил армянина в Венгрии, азербайджанца выкупают из венгерской тюрьмы под предлогом того, что он будет заключен в Азербайджане. А встречают его как национального героя, награждают квартирой, выплачивают зарплату за время отсидки, повышают в звании и т. д. От него девушки хотят ребенка. И везде это пропагандируется.

Президент Лукашенко старается сыграть на этом. Он явно недружественный акт совершает по отношению к своему союзнику по Евразийскому союзу и ОДКБ Армении, уж не говоря о том, что он выдает гражданина России, вообще Союзного государства, в Азербайджан. А вся вина этого блогера, только в том, что он заезжал в Нагорный Карабах.

Это, вообще, прецедент очень серьезный. Это означает, что многолетние проблемы, не решаемые за дипломатическим столом или на поле боя, такие как Нагорный Карабах, теперь начинают вымещаться на чьей-то персональной судьбе.

У нас есть поговорка — "с Дона выдачи нет", а наш как бы союзник Лукашенко начинает делать бизнес на выдаче граждан России третьей стране. Это же реально бизнес, и ничего больше. Это укол России, чтобы добиться еще каких-то льгот, списания кредитов. Азербайджан знаки внимания оказывает Белоруссии — кредитики, перспективы какой-то призрачной нефти и т. д. Но надо же себя уважать, в конце концов.

С приходом нового президента Узбекистана что там будет и как будут развиваться наши отношения?

Узбекистан всегда будет самим собой. Каримов по отношению к России проводил достаточно самостоятельную политику, вступал и выходил из интеграционных объединений. Новому президенту еще нужно время для того, чтобы освоить все рычаги управления. Самое главное — провести перестановку кадров. Это, особенно на Востоке, означает очень много.

В конце концов, в Узбекистане не столько демократический процесс все решает, сколько расстановка сил между разными кланами, сильными людьми и т. д. Приход Мирзиеева означает как бы определенную подвижку, хотя он из того же самаркандского клана, что и бывший президент. У него есть свои предпочтения, но в Узбекистане ничего быстро не происходит. Поэтому ему не до всяких авантюр или каких-то резких действий, переориентаций во внешней политике. Он сейчас хочет быть со всеми в хороших отношениях. Нашим интересам это, конечно, соответствует.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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