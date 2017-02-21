Татьяна ПОТЯЕВА: "Дети гибнут из-за недопонимания"

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в России в 2016 году произошло 720 самоубийств подростков, и при этом нет статистики о попытках самоубийств, которые были предотвращены. Откуда взялась эта страшная тенденция и как ее остановить, Pravda.Ru рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Фото: Архив Pravda.Ru

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В чем причина подростковых самоубийств, по вашему мнению?

У кого-то это неблагополучная семейная обстановка, ребенок не знает с кем поделиться, не знает, где найти точку опоры. У кого-то это ситуация в образовательном учреждении. К сожалению, сегодня в наших школах для отдельной категории ребят складываются неблагоприятные отношения. В детской среде ведь тоже часто бывает недопонимание. Учитель и ученик — это тоже очень большая проблема. Многие дети испытывают стресс в преддверии единого государственного экзамена. И, наконец, с моей точки зрения, страх сегодняшнего дня — это Интернет, где есть огромное количество сайтов, которые могут сподвигнуть детей к суициду.

Отдельно отмечу, что в ежегодном докладе, который мы представляем мэру города Москвы, мы обозначили тему зацеперов. Эти ребята совершают поступки, которые расценивают на уровне геройства, но на самом деле они подвергают свою жизнь опасности. А если при этом они создают сайты и предлагают другим подросткам подключаться к этому, это уже призыв к суициду. Поэтому мы эту тему очень глубоко обсуждали и в докладе тоже ее отобразили.

Что может сделать государство для того, чтобы переломить ужасную тенденцию подросткового суицида?

В образовании — это путь воспитания, информационный путь. Надо как можно больше ребятам рассказывать, как можно больше с ними общаться на такие темы. К сожалению, в системе образования часто не остается времени для душевного общения с детьми.

Второе: нужны информационные стенды, которые обязательно должны быть и в образовательных учреждениях, и в социальной рекламе. По телевидению мы почти не видим той рекламы, которая предупреждала бы о неосмотрительных действиях ребенка.

Надо в обязательном порядке блокировать сайты, которые призывают к суициду. Мы рассматривали с депутатами Мосгордумы вопрос о том, что должны быть информационные службы, которые отслеживают эти сайты и обязательно их блокируют. Люди, которые создают такие сайты, должны нести уголовную ответственность за призывы к суициду. Это страшная вещь.

Также ни для кого не секрет, что у нас есть подростки с очень неустойчивой психикой, поэтому самое главное — это добрая, хорошая, комфортная обстановка в семье, доверительные отношения ребенка и родителя.

Есть еще одна очень важная тема — это тема трудных подростков и предупреждение негативных действий со стороны ребенка, в том числе и позывов к суициду. Нам нужно развивать социальную реабилитационную помощь. Сегодня у нас в Москве, да и во всех субъектах РФ есть реабилитационные центры для подростков в трудной жизненной ситуации, которую либо они себе сами создали, либо создала их семья, либо школа, либо друзья на улице, либо учитель. Там психологи работают не только с ребенком, но и с семьей, стараются восстановить детско-родительские отношения. Я думаю, что если все общество сконцентрирует внимание на этих очень важных проблемах, мы, конечно, будем делать шаги вперед.

051 — скорая психологическая помощь

Раньше были телефоны доверия, и везде была реклама, которая призывала: "Ребенок, позвони и расскажи о родителях, если что-то не так". Как сейчас работает система выявления случаев, когда детям нужна помощь?

Детский телефон доверия никто не отменял, он действует.

А где реклама?

Реклама у нас сегодня недостаточно работает. Мало того, что есть детский телефон доверия, у нас есть общегородской телефон 051 — это городская психологическая служба. И детский телефон доверия сегодня включен в систему городской психологической службы. Там сидит целая бригада психологов, в том числе и детских. Туда может позвонить ребенок с любой проблемой, его тут же переключат на специалиста в той области, которую он обеспечивает. Ребенок будет разговаривать и получать помощь на протяжении того периода, пока у него не уравновесится психика и пока с ним до какой-то точки не договорит психолог.

Более того, в конце разговора ему обязательно предложат приехать в городскую службу психологической помощи вместе с родителями для того, чтобы продолжить работу психолога по решению проблемы.

Если мы говорим о суицидах, то это, как правило, происходит без взрослого. Ребенок не в состоянии оценить сложность и тяжесть проблемы, глубину ситуации. Для него, может быть, двойка — это сигнал, что жизнь кончена.

Здесь очень важен социум. У каждого ребенка все равно есть какой-то близкий человек, друг, подруга, бабушка, дедушка, двоюродный брат, родной брат, с кем он делится. Кстати, в аппарат к нам, в детский отдел, поступает большое количество писем просто от соседей, которые просят обратить внимание на семью такую-то, проживающую в такой-то квартире.

Они сообщают, что есть ощущение, что ребенком не занимаются, что ребенок в подавленном состоянии, неаккуратный, неопрятный, никто за ним не следит. Бывает, что из квартиры по вечерам доносятся крики. Возможно, к ребенку применяют физическую силу. Такие обращения мы практически каждый день получаем от москвичей, и наш уполномоченный по правам ребенка немедленно связывается с органами опеки и попечительства, с органами МВД, обязательно осуществляется контакт с этой семьей. Обязательно осуществляется просмотр той ситуации, которая на сегодняшний день сложилась.

Самое главное, наверное, не быть равнодушными. И конечно, первый, кто может заметить любую неблагоприятную ситуацию, если ребенок ходит в детский сад или школу — это учитель или воспитатель. Ведь большую часть времени ребенок проводит внутри либо дошкольного, либо школьного образовательного учреждения. Классный руководитель или воспитатель в детском садике сразу увидят, что происходит с этим ребенком.

Здесь очень важная роль тьютора и классного руководителя, которые не только образовательной деятельностью занимаются, но и воспитательной работой, микроклиматом в классе, микроклиматом в школе. Это важная составляющая, когда ребенок хочет бежать в школу, когда ему там тепло, когда он знает, что там он найдет друзей, найдет понимание, найдет тепло, и ему в школе хорошо.

Дети должны быть заняты

Родители часто хотят, чтобы их дети жили спокойнее, благополучнее, а получается, что дети не всегда умеют держать удар и не готовы к жизненным проблемам. Может быть, их надо как-то "дрессировать"?

Наши дети — это просто дети. С каждым годом организационные требования к проведению единого государственного экзамена все совершенствуются и усложняются, и это, конечно, угнетает. Единый государственный экзамен — это подведение итогов года. Но все-таки это дети. Дети могут оступиться, дети могут что-то сделать не так.

В старые добрые времена, когда дети сдавали обычный экзамен, я сама всегда была как директор председателем экзаменационной комиссии. И если выходит отличник отвечать по билету, он наизусть все знает, блестящий ученик, но начинает где-то заикаться, - ты его можешь поддержать, сказать: "Сядь, не волнуйся, подожди, все сейчас будет нормально. Сейчас ответит Петя, а ты дальше будешь отвечать". Дальше он успокаивался и рассказывал материал на "отлично". Это индивидуальный подход, и это — нормальное отношение к ребенку.

Мы ведь в экзаменационный зал сажаем разных детей. Детей блестящих, детей с неустойчивой психикой, детей трудных. Они все разные, и у каждого из них могут быть какие-то проблемы. Они все волнуются, и у всех разная ситуация в семье, отношение к их оценкам совершенно разное. Раньше было так: если ребенок на экзамене что-то сделал не так, при Департаменте образования работала конфликтная комиссия, которая всегда решала вопрос в интересах ребенка. И мне кажется, это самое главное.

В советское время любая попытка суицида сразу же приравнивалась к некоему психиатрическому заболеванию, и человека автоматически ставили на учет. Считалось, что любовь к жизни должна быть, инстинкт самосохранения, а потом эта норма была отменена. Как сейчас обстоят дела, если происходят попытки самоубийства? Потом этому ребенку оказывается какое-то особое внимание, ставят его на учет, или родители вообще пытаются это скрыть? Как это происходит?

У каждого родителя индивидуальный подход к этой истории, но ребенок какое-то время обязательно должен посещать специалистов, и, конечно, первое дело — это выявить причину, почему это произошло. В зависимости от этого надо подобрать соответствующего специалиста, к которому, как я считаю, в рамках полугода ребенок обязательно должен ходить. И с ребенком обязательно нужно работать. Упускать его из поля зрения нельзя. Потому что повторы, к сожалению, тоже имеют место быть, по статистике.

Вы можете дать советы родителям? На что обратить внимание? Чего бояться и о чем говорить с детьми? Как себя вести, если есть хоть малейшие сомнения по поводу психического самочувствия своих детей?

Есть две вещи. Есть очень современная и, наверное, очень хорошая вещь в образовательных учреждениях — это электронный дневник, благодаря которому происходит электронное общение классного руководителя, родителя и администрации школы. Но первое, что я хочу сказать: родителям надо все-таки чаще бывать в образовательных учреждениях — не только от случая к случаю на родительском собрании, а получать конкретную информацию о том, что происходит с ребенком в детской среде, смотреть, как он с ребятами общается. Нельзя упускать ни одного момента развития ребенка из поля своего внимания.

Кроме того, мое время все говорили: "Дети так перегружены, дети так перегружены", а я всегда отвечала: "Чем больше загружен ребенок полезной деятельностью, тем меньше у него возможностей попасть в какое-то неприятное русло". Поэтому, с моей точки зрения, родители должны как можно больше уделять внимания ребенку, чтобы он был занят. Занят полезно: танцами, шашками, плаванием, фитнесом — всем. Возможностей сейчас огромное количество: система дополнительного образования, физкультурно-оздоровительные центры, студии танцев — есть все.

Ребенок должен быть занят какой-то общественно полезной и интересной ему деятельностью, вот тогда его не потянет в ненужное и опасное русло. Ну и конечно, в семье никто не отменял хороший вечерний семейный ужин, когда сели за круглый стол и каждый рассказывает, что у него произошло за сегодняшний день. И папа расскажет, и мама расскажет, и, конечно, родители должны очень внимательно послушать своих детей, что с детьми произошло, была ли у них какая-то проблема сегодня с друзьями ли, с учителем ли. Вот это очень важно — коммуникация, общение.

Беседовала Инна Новикова

Подготовила к публикации Мария Сныткова

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