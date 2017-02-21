Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Общество » Семья
Семья Наследие Практика День в истории
Автор Редакция рубрики "Общество"

Татьяна ПОТЯЕВА: "Дети гибнут из-за недопонимания"

Общество » Семья » Воспитание

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в России в 2016 году произошло 720 самоубийств подростков, и при этом нет статистики о попытках самоубийств, которые были предотвращены. Откуда взялась эта страшная тенденция и как ее остановить, Pravda.Ru рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

дети
Фото: Архив Pravda.Ru

Реклама смерти

В чем причина подростковых самоубийств, по вашему мнению?

У кого-то это неблагополучная семейная обстановка, ребенок не знает с кем поделиться, не знает, где найти точку опоры. У кого-то это ситуация в образовательном учреждении. К сожалению, сегодня в наших школах для отдельной категории ребят складываются неблагоприятные отношения. В детской среде ведь тоже часто бывает недопонимание. Учитель и ученик — это тоже очень большая проблема. Многие дети испытывают стресс в преддверии единого государственного экзамена. И, наконец, с моей точки зрения, страх сегодняшнего дня — это Интернет, где есть огромное количество сайтов, которые могут сподвигнуть детей к суициду.

Отдельно отмечу, что в ежегодном докладе, который мы представляем мэру города Москвы, мы обозначили тему зацеперов. Эти ребята совершают поступки, которые расценивают на уровне геройства, но на самом деле они подвергают свою жизнь опасности. А если при этом они создают сайты и предлагают другим подросткам подключаться к этому, это уже призыв к суициду. Поэтому мы эту тему очень глубоко обсуждали и в докладе тоже ее отобразили.

Что может сделать государство для того, чтобы переломить ужасную тенденцию подросткового суицида?

В образовании — это путь воспитания, информационный путь. Надо как можно больше ребятам рассказывать, как можно больше с ними общаться на такие темы. К сожалению, в системе образования часто не остается времени для душевного общения с детьми.

Второе: нужны информационные стенды, которые обязательно должны быть и в образовательных учреждениях, и в социальной рекламе. По телевидению мы почти не видим той рекламы, которая предупреждала бы о неосмотрительных действиях ребенка.

Надо в обязательном порядке блокировать сайты, которые призывают к суициду. Мы рассматривали с депутатами Мосгордумы вопрос о том, что должны быть информационные службы, которые отслеживают эти сайты и обязательно их блокируют. Люди, которые создают такие сайты, должны нести уголовную ответственность за призывы к суициду. Это страшная вещь.

Также ни для кого не секрет, что у нас есть подростки с очень неустойчивой психикой, поэтому самое главное — это добрая, хорошая, комфортная обстановка в семье, доверительные отношения ребенка и родителя.

Есть еще одна очень важная тема — это тема трудных подростков и предупреждение негативных действий со стороны ребенка, в том числе и позывов к суициду. Нам нужно развивать социальную реабилитационную помощь. Сегодня у нас в Москве, да и во всех субъектах РФ есть реабилитационные центры для подростков в трудной жизненной ситуации, которую либо они себе сами создали, либо создала их семья, либо школа, либо друзья на улице, либо учитель. Там психологи работают не только с ребенком, но и с семьей, стараются восстановить детско-родительские отношения. Я думаю, что если все общество сконцентрирует внимание на этих очень важных проблемах, мы, конечно, будем делать шаги вперед.

051 — скорая психологическая помощь

Раньше были телефоны доверия, и везде  была реклама, которая призывала: "Ребенок, позвони и расскажи о родителях, если что-то не так". Как сейчас работает система выявления случаев, когда детям нужна помощь?

Детский телефон доверия никто не отменял, он действует.

А где реклама?

Реклама у нас сегодня недостаточно работает. Мало того, что есть детский телефон доверия, у нас есть общегородской телефон 051 — это городская психологическая служба. И детский телефон доверия сегодня включен в систему городской психологической службы. Там сидит целая бригада психологов, в том числе и детских. Туда может позвонить ребенок с любой проблемой, его тут же переключат на специалиста в той области, которую он обеспечивает. Ребенок будет разговаривать и получать помощь на протяжении того периода, пока у него не уравновесится психика и пока с ним до какой-то точки не договорит психолог.

Более того, в конце разговора ему обязательно предложат приехать в городскую службу психологической помощи вместе с родителями для того, чтобы продолжить работу психолога по решению проблемы.

Если мы говорим о суицидах, то это, как правило, происходит без взрослого. Ребенок не в состоянии оценить сложность и тяжесть проблемы, глубину ситуации. Для него, может быть, двойка — это сигнал, что жизнь кончена.

Здесь очень важен социум. У каждого ребенка все равно есть какой-то близкий человек, друг, подруга, бабушка, дедушка, двоюродный брат, родной брат, с кем он делится. Кстати, в аппарат к нам, в детский отдел, поступает большое количество писем просто от соседей, которые просят обратить внимание на семью такую-то, проживающую в такой-то квартире.

Они сообщают, что есть ощущение, что ребенком не занимаются, что ребенок в подавленном состоянии, неаккуратный, неопрятный, никто за ним не следит. Бывает, что из квартиры по вечерам доносятся крики. Возможно, к ребенку применяют физическую силу. Такие обращения мы практически каждый день получаем от москвичей, и наш уполномоченный по правам ребенка немедленно связывается с органами опеки и попечительства, с органами МВД, обязательно осуществляется контакт с этой семьей. Обязательно осуществляется просмотр той ситуации, которая на сегодняшний день сложилась.

Самое главное, наверное, не быть равнодушными. И конечно, первый, кто может заметить любую неблагоприятную ситуацию, если ребенок ходит в детский сад или школу — это учитель или воспитатель. Ведь большую часть времени ребенок проводит внутри либо дошкольного, либо школьного образовательного учреждения. Классный руководитель или воспитатель в детском садике сразу увидят, что происходит с этим ребенком.

Здесь очень важная роль тьютора и классного руководителя, которые не только образовательной деятельностью занимаются, но и воспитательной работой, микроклиматом в классе, микроклиматом в школе. Это важная составляющая, когда ребенок хочет бежать в школу, когда ему там тепло, когда он знает, что там он найдет друзей, найдет понимание, найдет тепло, и ему в школе хорошо.

Дети должны быть заняты

Родители часто хотят, чтобы их дети жили спокойнее, благополучнее, а получается, что дети не всегда умеют держать удар и не готовы к жизненным проблемам. Может быть, их надо как-то "дрессировать"?

Наши дети — это просто дети. С каждым годом организационные требования к проведению единого государственного экзамена все совершенствуются и усложняются, и это, конечно, угнетает. Единый государственный экзамен — это подведение итогов года. Но все-таки это дети. Дети могут оступиться, дети могут что-то сделать не так.

В старые добрые времена, когда дети сдавали обычный экзамен, я сама всегда была как директор председателем экзаменационной комиссии. И если выходит отличник отвечать по билету, он наизусть все знает, блестящий ученик, но начинает где-то заикаться, - ты его можешь поддержать, сказать: "Сядь, не волнуйся, подожди, все сейчас будет нормально. Сейчас ответит Петя, а ты дальше будешь отвечать". Дальше он успокаивался и рассказывал материал на "отлично". Это индивидуальный подход, и это — нормальное отношение к ребенку.

Мы ведь в экзаменационный зал сажаем разных детей. Детей блестящих, детей с неустойчивой психикой, детей трудных. Они все разные, и у каждого из них могут быть какие-то проблемы. Они все волнуются, и у всех разная ситуация в семье, отношение к их оценкам совершенно разное. Раньше было так: если ребенок на экзамене что-то сделал не так, при Департаменте образования работала конфликтная комиссия, которая всегда решала вопрос в интересах ребенка. И мне кажется, это самое главное.

В советское время любая попытка суицида сразу же приравнивалась к некоему психиатрическому заболеванию, и человека автоматически ставили на учет. Считалось, что любовь к жизни должна быть, инстинкт самосохранения, а потом эта норма была отменена. Как сейчас обстоят дела, если происходят попытки самоубийства? Потом этому ребенку оказывается какое-то особое внимание, ставят его на учет, или родители вообще пытаются это скрыть? Как это происходит?

У каждого родителя индивидуальный подход к этой истории, но ребенок какое-то время обязательно должен посещать специалистов, и, конечно, первое дело — это выявить причину, почему это произошло. В зависимости от этого надо подобрать соответствующего специалиста, к которому, как я считаю, в рамках полугода ребенок обязательно должен ходить. И с ребенком обязательно нужно работать. Упускать его из поля зрения нельзя. Потому что повторы, к сожалению, тоже имеют место быть, по статистике.

Вы можете дать советы родителям? На что обратить внимание? Чего бояться и о чем говорить с детьми? Как себя вести, если есть хоть малейшие сомнения по поводу психического самочувствия своих детей?

Есть две вещи. Есть очень современная и, наверное, очень хорошая вещь в образовательных учреждениях — это электронный дневник, благодаря которому происходит электронное общение классного руководителя, родителя и администрации школы. Но первое, что я хочу сказать: родителям надо все-таки чаще бывать в образовательных учреждениях — не только от случая к случаю на родительском собрании, а получать конкретную информацию о том, что происходит с ребенком в детской среде, смотреть, как он с ребятами общается. Нельзя упускать ни одного момента развития ребенка из поля своего внимания.

Кроме того, мое время все говорили: "Дети так перегружены, дети так перегружены", а я всегда отвечала: "Чем больше загружен ребенок полезной деятельностью, тем меньше у него возможностей попасть в какое-то неприятное русло". Поэтому, с моей точки зрения, родители должны как можно больше уделять внимания ребенку, чтобы он был занят. Занят полезно: танцами, шашками, плаванием, фитнесом — всем. Возможностей сейчас огромное количество: система дополнительного образования, физкультурно-оздоровительные центры, студии танцев — есть все.

Ребенок должен быть занят какой-то общественно полезной и интересной ему деятельностью, вот тогда его не потянет в ненужное и опасное русло. Ну и конечно, в семье никто не отменял хороший вечерний семейный ужин, когда сели за круглый стол и каждый рассказывает, что у него произошло за сегодняшний день. И папа расскажет, и мама расскажет, и, конечно, родители должны очень внимательно послушать своих детей, что с детьми произошло, была ли у них какая-то проблема сегодня с друзьями ли, с учителем ли. Вот это очень важно — коммуникация, общение.

Беседовала Инна Новикова

Подготовила к публикации Мария Сныткова

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Подростковые cамоубийства и секс-скандалы — кто виноват и что делать
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как и чем мыть холодильник
поучительно
Как и чем мыть холодильник
Эликсир молодости для лица и для волос
Красота
Эликсир молодости для лица и для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Воспитание
Татьяна ПОТЯЕВА: "Дети гибнут из-за недопонимания"
Украина
Константин ЗАТУЛИН: У России был способ не допустить Майдан
Правила игры
Налоги: чем смешнее, тем печальнее
Читательский топ
В ростовском селе убили "оборотня"
ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Ученые рассказали, как исчезнет жизнь на Земле
НЛО столкнулся с Солнцем
Сейчас читают
Полицию в Стокгольме мигранты забрасывают камнями
Мир
Полицию в Стокгольме мигранты забрасывают камнями
Украины нет - есть бандеровская матрица
Украина
Украины нет - есть бандеровская матрица Видео 
Житейские истории
Супружеские измены: за и против
На Земле нашли седьмой континент
Природа
На Земле нашли седьмой континент Видео 
Новое "безопасное назначение" от Трампа
Политика
Новое "безопасное назначение" от Трампа Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
В ростовском селе убили "оборотня"

Охотники в Ростовской области застрелили огромного волка, долгое время терроризировавшего жителей одного из сел.

В ростовском селе убили "оборотня"
ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
Украина
ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
Общество
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Наука и техника
Ученые рассказали, как исчезнет жизнь на Земле
Общество
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса

Мир возмущен российским признанием документов Донбасса.

Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Мир
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Мир
Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
Общество
Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин

Выдающийся российский дипломат умер на рабочем месте.

Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Мир
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Спорт
Исполнение гимна российскими биатлонистами на ЧМ стало хитом соцсетей. ВИДЕО
Общество
Тактаров отказался играть "жестокого русского" в фильме про Украину
Лейла Мамедова Налоги: чем смешнее, тем печальнее Лейла Мамедова Вячеслав Шпаковский Клинок на гербе. Небесная история кукри Вячеслав Шпаковский Игорь Буккер Белый флаг в спорте — к рекордам? Игорь Буккер
Комментарии
Егор Саянов Путин не встретится с Лукашенко в Сочи
vkontakte_378129471 Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
vkontakte_118712229 Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Виктор Сайбаталов В ростовском селе убили "оборотня"
Михаил Немов Лавров об аренде Россией Крыма: у самого себя ничего арендовать нельзя
Киро Лавров об аренде Россией Крыма: у самого себя ничего арендовать нельзя
Виктор Сел Константин ЗАТУЛИН: У России был способ не допустить Майдан
Валера Дворжак Лавров об аренде Россией Крыма: у самого себя ничего арендовать нельзя
Lanza Mario Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
ЮРИЙ Яценко Налоги: чем смешнее, тем печальнее
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?