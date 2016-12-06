ТЕРН взлетает строго вертикально

Больше года тому назад Pravda.Ru уже сообщала, что американская компания ДАРПА начала разработку принципиально нового дрона по проекту ТЕРН, предусматривавшего создание тактического разведчика для базирования на кораблях с небольшим водоизмещением. Сегодня мы вновь возвращаемся к этой теме, чтобы рассказать нашим читателям о том, что сделано за прошедшее время.

Итак, что предполагалось этим проектом и зачем он был вообще необходим? Дело в том, решили специалисты из ДАРПА, что если авиация — это глаза корабля, то нет смысла задействовать огромный авианосец там, где может справиться совсем небольшой корабль, но имеющий на борту летательный аппарат. Ведь возможности корабельной радиолокации весьма ограничены… линией горизонта и высотой корабельных мачт. Понятно, что чем не выше мачта и, соответственно, размещенный на ней радиолокатор, тем на большем расстоянии он "увидит" цель. Можно прикрепить к кораблю воздушный змей, затем встать против ветра, развить высокую скорость и поднять его в небо, а с ним и комплект радиолокационных приборов. Так делали в начале ХХ века даже в русском военно-морском флоте. Вот только поднимал змей живого наблюдателя, такие у него были большие размеры. Но дело не пошло. А как быть, например, в тумане? А если порыв ветра бросит "корзину" с наблюдателем вниз и ударит о воду?

Опять же можно поднять над кораблем воздушный шар, что также испытывалось, но с тем же негативным результатом. А можно… беспилотник "на привязи", то есть с питанием по кабелю, аналогично тому, как это предлагается сделать у нас на танковом БПЛА "Птеродактиль" для танка "Армата". Отличная идея, между прочим, дать танку свои "глаза", работающие с большой высоты, но для корабля бесполезная. Дело в том, что очень длинный кабель будет иметь большой вес и чем выше такой дрон будет подниматься, тем меньшую полезную нагрузку будет нести. А зачем это нужно? Кроме того, корабельный разведчик должен действовать за горизонтом и на достаточно большом расстоянии. То есть это однозначно не может быть привязной аппарат. Вот, видимо, так же рассуждали и специалисты из ДАРПА.

На сегодня итогом их работы стал уже готовый летательный аппарат, который ВМС США в самое ближайшее время станут испытывать. Причем этот аппарат тем от всех прочих и отличается, что он способен совершать вертикальный взлет и посадку на небольшие корабли, то есть такие, у которых большая взлетно-посадочная площадка отсутствует.

Сама программа ТЕРН была официально принята ДАРПА в 2015 году, а основным подрядчиком по ее реализации стала компания "Нортроп Грумман". В ходе проектирования было предложено множество вариантов и наконец-то выбран самый перспективный и воплощен в металл. Впрочем, не в металл. Металл — это всегда вес, это коррозия в условиях моря, а если используются некорродирующие металлы, то это слишком высокая для такого аппарата цена. А тут… тут предполагалось все сделать по старой русской поговорке: "Ии рыбку съесть, и на костях покататься", — подход очень характерный для специалистов ДАРПА, старающихся добиваться высоких результатов при минимуме затрат. Вот почему этот БПЛА предполагалось делать из пластика, вернее, из углепластика, пропитанного эпоксидной смолой. Такой материал обладает высокой прочностью на разрыв, он не ржавеет от морской воды, а кроме того, изделия из него нетрудно починить на месте: положил заплату из ткани из углепластика, пропитал смолой, дождался, когда смола застынет, потер заплату наждачной бумагой, лаком покрыл и… все, то есть ремонт повреждений такого БПЛМ осуществим силами экипажа корабля прямо на месте.

Что же касается самой конструкции нового летательного аппарата, то американская компания "Нортроп Грумман" не стала изобретать велосипед, а обратилась к опыту прошлого и использовала две готовые технологии: "тейл-ситтера" и аппарата-беспилотника. Тейл-ситтер — это самолет, способный вертикально взлетать и садиться на хвост. Разрабатывать такую машину начали еще в 1944 году, причем в Германии, где немецкие конструкторы предприняли попытку создать машину, которой бы не требовалась взлетно-посадочная полоса.

В 50-е годы ХХ века теперь уже американские компании "Корвайр" и "Локхид Мартин" решили продолжить работу в этой области, используя наработку германских инженеров. Был создан самолет XFY-1 "Пого", который смог отрываться от земли и взлетать, но и этот проект и все другие были прекращены из-за высоких финансовых затрат и сложности технических решений. Например, представьте себе, кем должен был быть пилот такого самолета, чтобы в полете опустить его хвост и перейти от горизонтального движения к висению в воздухе и спуске вниз уже по-вертолетному. И он же ничего не видел под собой. То есть ему, конечно, в кабине устроили зеркало с видом "назад", но этого, понятно, было совершенно недостаточно. А посадить в кабину второго пилота исключительно ради того, чтобы он управлял "Пого" на спуске, было невозможно. Уж очень дорого было бы в этом случае возить лишний вес. В результате этот аппарат хотя и совершил несколько полетов, так все же и остался в числе курьезов мировой авиации.

Ну, а его современный аналог куда более эффективен прежде всего потому, что снабжен современной системой гироскопов, удерживающих его в заданном положении, и… системой внешнего управления, благодаря которой надобность в пилоте отпадает на все 100%!

Сегодня схема аппарата уже выбрана и работы идут полным ходом. В 2018 году специалисты компании надеются полностью закончить работу по созданию первого образца и передать его для испытаний на борту одного из малых кораблей ВМС США.

Прототип ТЕРНа, который был представлен в 2015 году, оказался, однако, совсем не так мал, как об этом можно было бы подумать, исходя из требований технического задания. Его длина — более 12 метров, а выполнен он по схеме "летающее крыло" сразу с двумя воздушными винтами, расположенными в его носовой части. Винты имеют диаметр три метра и должны вращаться в разные стороны, что как раз и позволит аппарату осуществлять взлет и посадку вертикальным способом, опираясь на хвост. Масса нового беспилотника пока что еще неизвестна, но в его описании говорится, что грузоподъемность этого дрона может составлять до 226 килограммов.

Кроме разведывательного оборудования в виде сменяемых модулей, ТЕРН планируется оснащать различными видами вооружения, среди которого могут быть ракеты, бомбы или, например, стрелковое оружие.

Самое главное, что, стартуя с борта корабля, новый БПЛА сможет на него же и садиться. Нет ничего, например, фантастического в том, чтобы оснастить каждый современный корабль, включая ракетные катера, герметически закупоренными цилиндрами-контейнерами с находящимися в них дронами, которые должны будут выстреливаться из них подобно ракетам. Затем крылья на дроне должны будут раскрываться, а сам он переходить в горизонтальный полет. Совсем небольшие дроны с палубы корабля уже сегодня можно запускать прямо с рук: матрос его держит, раскручивает воздушный винт, оператор проверяет работу электроники, затем — раз — и сильным броском он отправляется прямо в небо. Да, такое уже есть, вот только много оборудования на такой дрон не подвесишь. А если речь идет о вооружении, то для него и граната "лимонка" — тяжесть большая. И даже если к вражескому кораблю прорвется целая эскадрилья подобных дронов, повреждения они ему нанесут настолько минимальные, что о них можно и не говорить.

Другое дело аппараты типа ТЕРН, которые настолько велики, что, во-первых, могут улетать от своего корабля-носителя на большое расстояние, а во-вторых, обладают достаточно высокой грузоподъемностью для размещения на них и современных приборов наблюдения и связи, и эффективного современного вооружения.

Правда, остается в этом направлении сделать еще один шаг: установить на корабле 3D-принтер и… печатать такие вот дроны из пластика непосредственно у него на борту. И так как такая идея существует, можно быть уверенным, что созданием такого аппарата ДАРПА, скорее всего, озаботится в недалеком будущем.