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Автор Фархат Измайлов

Шаманы обзавелись азотным бубном

Наука и техника » Эврика » Изобретения

С момента наблюдения людей за погодой начинаются попытки оказать на нее воздействие. Поначалу — колдовское. Жители деревень вызывали шаманов, в более поздние времена обращались к священникам и иным представителям религиозных конфессий, чтобы вызвать дождь, предотвратить засуху, уберечь от града или ранних заморозков. По мере развития науки вопросы искусственного изменения климата стали адресовать ученым, а они — пытаться найти на них ответы.

погода
Фото: Архив Pravda.Ru

Научные попытки воздействия начались практически одновременно в разных странах примерно сто лет назад. Так, в СССР уже в середине 1930-х годов был создан Институт искусственного дождя. А во Франции в 1950-е годы был совершен своеобразный прорыв — создан прибор метеотрон. Он представлял собой систему горелок, с регулируемым режимом работы. При помощи них удавалось вводить в восходящие потоки воздуха химические вещества, которые могли вызвать искусственные осадки. Во время одного эксперимента несколько сотен килограммов аммиака удалось испарить в воздушный поток и вызвать искусственный ливень на расстоянии 10-20 км от установки. И все же именно в США впервые были опробованы и использованы многие из современных методов, позволяющих вызвать искусственные осадки.

Началось все, как это часто бывает, в недрах военного ведомства. Задача была проста: воздействие на погодные условия должно было способствовать усилению обороны или наступления "у нас", и оказать негативное воздействие на противника. Серьезные исследования начались сразу же после окончания Второй мировой войны в условиях жесткого соревнования двух систем.

Климатические проекты были обозначены как "Skyfire" (искусственное образование молний), "Prime Argus" (землетрясения) и "Stormfury" (управление ураганами). С первыми двумя направлениями проблемы росли разве что не в степенной прогрессии: вызвать искусственное землетрясение оказалось сложно, оно требовало огромного расхода материалов, а отдача была, прямо сказать, низкой. С таким же успехом можно было просто сбросить несколько атомных бомб на объект. Ну, или же устроить налет бомбардировочной авиации. С молниями были схожие проблемы. А вот с "управлением" тайфунами дело заладилось.

Параллельно с этим велись исследования в области применения разнообразных химических веществ, способных вызывать искусственный дождь или снег. Первым был сухой лед. В середине 1940-х годов корпорация General Electric сумела вызвать искусственный снегопад, распылив реагент (сухой лед) над рядом горных вершин. Еще через несколько лет метеоролог Бернард Воннегут выяснил, что схожий результат можно получить, если распылить йодистое серебро. Реагента требовалось меньше, а результат был лучше. Результат научных исследований был виден уже в 1951 году: примерно десятая часть всех сельхозугодий США искусственно орошалась.

Дальше — больше. В 1960-е годы наступил настоящий прорыв. Практически во всех развитых странах мира, включая и СССР, производство специализированных реагентов и средств авиараспыления начало ставиться на поток, а успешность вызова осадков перевалила за 50 процентов. Не были забыты и военные. Именно в это время во Вьетнаме американцы решили применить "погодное оружие", вызвав проливные дожди. Смысл был в том, чтобы с одной стороны прервать снабжение партизан Юга по тропе Хо Ши Мина (тропу должно было размыть), а с другой — вызвать такие ливни и оползни, которые бы нанесли сокрушительный удар по сельскому хозяйству и инфраструктуре Северного Вьетнама. Применение "оружия" показало, что оно ненадежно: его последствия просто не могут быть спрогнозированы, а результаты нельзя толком учесть при военном планировании. Правда, сочетая искусственные дожди и страшнейшие авиаудары по плотинам и дамбам, американцам удалось нанести серьезный урон северянам, но здесь успех обеспечили бомбы, а не ливни.

Наконец, именно в 1980-е годы промышленность перешла к массовому тиражированию апробированных и результативных реагентов. Сухой лед (углекислота) применяется для распыления над нижним облачным слоем (высота до 2 километров), еще выше применяется жидкий азот, еще выше — цемент, мальк, гипс, они препятствуют образованию туч. Наконец, йодистое серебро стало применяться для бомбардировки наиболее крупных дождевых облаков. Реагент оказался эффективен и в качестве противоградовой защиты, так как позволял при распылении над кучево-дождевыми облаками вызывать быструю кристаллизацию (образование кристаллов льда начинается уже при температуре четыре градуса Цельсия) и выпадения дождя и мелких градин. Впрочем, в качестве противоградовой защиты в СССР активно применялись и ракеты типа "Алазань".

Последние довольно активно и крайне успешно использовались на Северном Кавказе и на Юге России для защиты более двух миллионов гектаров сельхозземель от града. Еще больше были площади работ, спроектированных Росгидрометом специализированных авиасредств распыления реагентов для вызова искусственных осадков. На момент разрушения СССР это была громадная территория в 25 миллионов гектаров, которая охватывала такие регионы как Поволжье, юг Западной Сибири, степи Казахстана, Северный Кавказ, Крым и т. д.)

Советские, а позже российские технологии хорошо себя зарекомендовали и впоследствии активно применялись в Сирии и Иране, давая там существенную прибавку к орошаемым землям, что было крайне важно в условиях засушливого климата обеих стран. Усовершенствованные технологии также демонстрировались в ОАЭ, но особого успеха не снискали. На данный момент в странах залива плотно обосновались американцы, а также специалисты из Витватесрандского университета (ЮАР).

Однако самые циклопические размеры применение системы осаждения искусственного дождя приняло в Китае и в США. В связи с масштабами и объемом финансирования высказываются опасения на тему создания "климатического оружия", но многими экспертами они пока считаются беспочвенными и отметаются.


"Нужно управлять изменениями климата!"
Темы СССР климат управление погодой
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