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Автор Олег Артюков

Все уйдут, а я останусь: Касьянов отыгрался за неудачи на своих

Политика » Партии

Председатель "Парнаса" Михаил Касьянов не считает, что руководимая им партия находится в кризисе. На съезде в Москве он подтвердил, что не собирается баллотироваться в президенты в 2018 году. Но может и передумать.

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Михаил Касьянов

Подготовка к съезду сопровождалась конфликтами в партийном руководстве. Как ранее сообщала "Правда.Ру", 16 декабря о выходе из "Парнаса" заявили несколько членов федерального политсовета. На следующий день к ним присоединился еще один - Владимир Кара-Мурза-младший. Причина все та же - разногласия по поводу включения в избирательные списки партии на прошедших выборах в Госдуму блогера-националиста Вячеслава Мальцева.

В ходе съезда остатки партийной фронды попытались все же сделать хоть что-то. По словам Кара-Мурзы, был подготовлен нейтральный текст резолюции без обвинений и имен, но констатирующий ошибку партии насчет Мальцева.

"Это самое мягкое слово, которое можно примерить к тому, что было сделано", - сказал он."К сожалению, съезд принял другое решение, и фактически вот это отрицательное голосование по нашей с Андреем (Пивоваровым) (руководитель петербургского отделения партии и член федерального политсовета - прим.) резолюции означает, что съезд "Парнас" признал, что все было нормальным.

Та резолюция, которая принята - она не компромиссная, это фактически подмена, то есть мы сейчас осудили Мальцева за то, что он кого-то там привлёк, то есть мы одного антисемита осудили за то, что он привлёк другого", - сказал Кара-Мурза.В субботу стало известно, что "Парнас" покинули еще четверо руководителей региональных отделений - псковского, нижегородского, чувашского и новосибирского. Плюс около десятка накануне и несколько членов федерального политсовета.

Однако Михаил Касьянов - который, к слову, в субботу был переизбран на пост председателя партии, трагедии в том не увидел.

"Это не означает, что партия находится в кризисе, это просто важная утрата. Поэтому я очень сожалею. И многие сегодня высказывались и пытались остановить, в частности Владимира Кара-Мурзу", - цитируют Касьянова РИА Новости.

"Делал выводы не я, делал выводы съезд. Съезд подтвердил своё решение, поэтому, все имели возможность сегодня привести свои аргументы, ошибку сделал съезд в июле или не сделал... съезд переподтвердил своё решение - для Владимира Кара-Мурзы это оказалось неприемлемым, он хотел переубедить партию в том, что она была неправа. Он не смог ее переубедить, нас всех переубедить не смог. Сожалею, что так произошло", - председатель "Парнаса" был сама скромность.

С ним, правда, несогласен вышеупомянутый Пивоваров, который заявил о "глубоком кризисе в партии".

В итоге Михаил Касьянов и его окружение фактически ликвидировали внутрипартийную оппозицию. Впрочем, такой вариант развития событий можно было прогнозировать, о чем "Правда.Ру" сообщала ранее. На съезде в субботу эта аппаратная победа Касьянова и Ко была просто формально утверждена.

Ирония ситуации в том, что на самом деле "Парнас" в кризисе уже несколько лет. Партия, которая изначально претендовала на объединение всех российских либералов (на словах, по крайней мере), оказалась настолько немощна во всех смыслах, что важнейшей проблемой для нее оказался блогер-националист. Который и стал катализатором "глубокого кризиса".  Ну или отсутствия такового - смотря чья точка зрения...

Ну а что дальше? А дальше провозглашено участие в муниципальных выборах в 2017 году и президентских - в 2018-м. Судя по словам Касьянова, особое внимание планируется уделить выборам муниципальных депутатов в российской столице.

"Поскольку Москва - это центр, в Москве 1500 муниципальных депутатов, 1500 мандатов. Чтобы активно в этом участвовать, а там сбор подписей, количество небольшое, и технически это вполне возможно, конечно, нужен единый список", - заявил председатель партии. И пообещал после новогодних праздников начать переговоры о едином списке кандидатов "демократической Москвы".

Интересно, остался еще хоть кто-нибудь, кто в самом деле верит в возможность согласования подобного списка?

Что касается выборов президентских, то Касьянов объявил о готовности поддержать стороннего кандидата. Но с условием: "...этот кандидат должен согласиться, что он будет президентом переходного периода, будет президентом на два года. С целью проведения конституционной и политической реформы".

Он подчеркнул, что этот принцип зафиксирован в партийном манифесте, принятом в субботу. В итоге,впрочем, выяснилось, что и сам председатель "Парнаса" придерживается принципа "никогда не говори "никогда".

Тем более, если речь о президентских выборах: "Если каким-то образом ситуация, не знаю каким, глобально изменится, что-то вообще поменяется и вдруг возникнет такая возможность - мы можем посмотреть... Я не ухожу никуда". Звучит жутковато, право слово...

Темы Парнас Миахаил Касьянов выборы президента
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