Как "примитивный" русский корабль поставил на уши США

В США поменялась концепция относительно российского разведывательного корабля "Виктор Леонов". Пару дней назад в Пентагоне утверждали, что корабль оснащен высокотехнологичным шпионским оборудованием. Теперь, как выясняется, "Виктор Леонов" — это свидетельство слабости России.

О появлении корабля у Атлантического побережья США во вторник сообщил телеканал Fox News. "Виктор Леонов" был замечен в районе, где располагается одна из военно-воздушных баз. Разумеется, корабль находится в международных водах. Тогда же было сказано, что присутствие "Виктора Леонова" особого беспокойства не вызывает, но за ним следят. В общем, стандартная ситуация, ничего особенного. Точно так же и американские корабли появляются у берегов России, а самолеты США и НАТО постоянно ведут разведку у российских границ.

Но за перемещениями "Виктора Леонова" в этот раз следят почему-то особенно внимательно. Связывают это с недавними заявлениями Вашингтона о Крыме. Дескать, Москве не понравилось, вот и начали русские самолеты над американским эсминцем Porter в Черном море летать, и корабль потому прислали к побережью США (телепортировали, должно быть).

В минувший четверг про "Виктора Леонова" счел нужным упомянуть президент США Дональд Трамп. "Я не обязан вам говорить, что собираюсь делать с Северной Кореей. И я не обязан вам говорить, что собираюсь делать с Ираном. Знаете почему? Потому что они не должны этого знать. И когда вы меня спрашиваете, что я собираюсь делать с российским кораблем, я не буду вам отвечать. Надеюсь, что я ничего не буду делать, но я вам не скажу", — заявил он.

А теперь вот выясняется, что русский корабль — свидетельство слабости России. Телеканал NBC ссылается при этом на мнение офицера береговой охраны, который сообщил, что российское электронное оборудование является устаревшим и способно ловить только радиосигналы с кораблей, берега, а также коммерческие радиопередачи. "Надеюсь, они с удовольствием прослушивают (радио) Classic 101", — заявил этот анонимный офицер.

Еще один собеседник телеканала утешил соотечественников. По его словам, оборудование "Виктора Леонова" демонстрирует примитивность российской электронной прослушки и эти технологии сильно отстают от американских.

"Корабль специализируется на прослушивании радиопередач, а не цифровой связи, что делает его бесполезным в сборе любых военных разведданных", — сообщил "специалист".

Но вот пару дней назад комментаторы в США отмечали способность "Виктора Леонова" перехватывать сообщения и измерять возможности сонаров ВМС США.

"Это корабль, который не только пишет звуковые профили всех подлодок и кораблей (чтобы потом легче было определять боевым АСУ нашего флота), но и пишет все радиоизлучения, электромагнитные излучения — радаров, ПВО, ракет, кораблей, самолетов, за параметрами которых разведки обычно гоняются. Нет, если США научились между боевыми кораблями и самолетами по невидимой плазме говорить или у них локаторы, ПВО и прочее не "лучат", а на "растворении воздусей" работают — тогда корабль устарел. А так — фига с два", — сказал "Правде.Ру" капитан 1 ранга Северного флота в отставке Владислав Ершевский.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, поговорившего с "Правдой.Ру", у США есть определенное преимущество. "У них достаточно мощная спутниковая группировка, поэтому радиотехническую разведку могут осуществлять с орбиты. Но надо понимать, что это только определенные длины волн и определенные средства связи перехватываются. Если говорить об УКВ-радиосвязи, о радиорелейной связи, то из космоса такие вещи не поймаешь", — сказал он.

Потому американцы запускают свои средства разведки вблизи границ с Россией, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Е-2 периодически летают вдоль наших границ, отметил Виктор Мураховский.

"И у них есть корабли радио- и радиотехнической разведки, которые в Балтийском море, в Черном море стараются поближе к нашим границам действовать", — добавил он.

По его словам, "эффективность радиоразведки во многом определяется не новизной оборудования, а квалификацией специалистов". "В области дешифровки и криптографии мы вполне на мировом уровне, а по некоторым направлениям — впереди планеты всей. Что касается специалистов, то наши — на голову выше американских. Наша радиоразведка, например, на территории Сирии сейчас отслеживает все радиосети боевиков. Там требуются специалисты, которые знают 11 языков. И мы с этим успешно справляемся", — подчеркнул Виктор Мураховский.

Все вышесказанное нашими экспертами, впрочем, никоим образом не мешает команде "Виктора Леонова" послушать и американские радиостанции. Почему бы не совместить приятное с полезным?