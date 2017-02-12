Назло Касьянову: альтернативу "Парнаса" выводят из комы

Тема единого кандидата на президентских выборах постепенно завоевывает сердца и умы видных деятелей российской демократической оппозиции. В воскресенье по этому поводу в кругу единомышленников весьма смело рассуждал блогер Алексей Навальный. Круг единомышленников в ответ заявил о полной и безоговорочной поддержке кандидатуры Навального.

Один из митингов в Москве. Оранжевые флаги движения "Солидарность". Архивное фото

В Москве 11-12 февраля проходил съезд движения "Солидарность". Для справки: основано оно было в конце 2008 года. Предполагалось, что движение станет объединением российских либеральных сил. Хотя это был не первый и не последний проект такого рода.

В числе основателей движения были Борис Немцов, Гарри Каспаров, Илья Яшин, Владимир Буковский. Из них на нынешнем съезде присутствовал только Илья Яшин. Гарри Каспаров в России последние несколько лет вообще не появляется, обзаведясь гражданством Хорватии. А у Владимира Буковского возникли серьезные проблемы с законом в Великобритании.

В ходе съезда был избран новый состав федерального политсовета движения. В него вошли 18 человек: среди них член "Мемориала" Сергей Давидис, координатор "Открытой России" Владимир Кара-Мурза-младший, Илья Яшин, адвокат Вадим Прохоров, главный редактор "Еженедельного журнала" Александр Рыклин.

Надо заметить, что часть руководителей "Солидарности" до недавнего времени входила в руководство партии "Парнас" — тот же Илья Яшин. В декабре прошлого года в партии произошла своего рода чистка, в результате которой Михаил Касьянов избавился от сколько-нибудь значительной внутрипартийной оппозиции.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что лидер "Парнаса" не исключает своего участия в выборах. Другие оппозиционеры от этого не в восторге, мягко говоря.

"Солидарность" сейчас — это некая альтернатива "Парнасу". Хотя движение никакими политическими активами не обладает, все время своего существования пребывая в полукоматозном состоянии. В самом деле, не считать же достижением строчку в визитке "Член федерального политсовета движения "Солидарность" или пару-тройку флагов на митинге…

По словам Яшина, переформатирования в партию ожидать в ближайшее время не стоит. По его словам, выборов в Госдуму не будет несколько лет, а на всех других уровнях кандидаты от зарегистрированных партий не получают никаких преимуществ перед кандидатами от общественных организаций.

Впрочем, на ближайшие два года задачи есть — расширение деятельности "Солидарности" в регионах и формирование позитивной повестки по наиболее острым текущим вопросам, цитирует Яшина агентство "Интерфакс". И не надо удивляться, что такие темы считает актуальными движение с девятилетней историей.

Своим присутствием съезд "Солидарности" почтил блогер Алексей Навальный, который как раз и поднял тему единого кандидата от оппозиции на выборах 2018 года. По его словам, речь должна идти и выдвижении кандидата от всей оппозиции, а не только от либеральной.

"Я считаю, что было бы правильно выдвинуть вообще единого кандидата, а не только единого кандидата от демократических сил", — сказал он. И добавил, что выбрать такого кандидата можно было бы при помощи предварительного голосования, в том числе с участием партий парламентской оппозиции.

"Если я буду участвовать в таких праймериз и я проиграю в этих праймериз кому-то, я, конечно, буду поддерживать того, кто в этих праймериз выиграет", — сообщил делегатам съезда Навальный.

При этом сам блогер не сомневается в своей победе в этом гипотетическом соревновании. Хотя и назвал личное участие в праймериз "фантастикой".

Конечно, инициатива совершенно утопичная. И вовсе не потому, что Навального не допустят до участия. Сложно себе представить, чтобы, например, Григорий Явлинский согласился на участие в подобных праймериз. Какие у него для этого есть мотивы? Не говоря уж о Владимире Жириновском или Геннадии Зюганове. Им-то с чего поддерживать эту инициативу? Особенно если учитывать, что даже сами либералы между собой разобраться не могут.

Здесь стоит напомнить еще одно обстоятельство — разногласия в "Парнасе", о которых было сказано выше, возникли из-за участия в думских выборах националиста Вячеслава Мальцева. Он был вторым номером в федеральном списке партии. И если уж из-за этого возник раздрай, то можно себе представить, что будет на праймериз единого кандидата от всей оппозиции.

Впрочем, делегаты съезда идеей Навального явно не прониклись. И заявили о поддержке его кандидатуры на выборах в 2018 году. Хотя после приговора по делу "Кировлеса", вынесенного 8 февраля, блогер потерял право баллотироваться.

Но для "Солидарности" подобные "мелочи" едва ли существенны. Как едва ли существенно и мнение самой "Солидарности" по поводу кандидатов — просто в силу отсутствия какого-либо влияния на политическую ситуацию в стране.

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