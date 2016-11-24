"В 90-е люди сами это выбрали": Мифы и факты о "вымирании" России

Население России в обозримом будущее может существенно сократиться — если государством не будут предприняты быстрые и радикальные меры. Эксперты полагают, что именно от государственной политики зависит улучшение демографической ситуации в стране.

Вообще говоря, подобные проблемы характерны не только для России, но и для многих европейских государств. Да и не только европейских — взять хотя бы Японию. Но в нашей стране есть и отличительные черты, которые во многом "завязаны" на катастрофу — по другому не скажешь — девяностых годов прошлого столетия.

"С 90-х годов ХХ века у нас воцарилась массовая однодетность. Сейчас две трети семей однодетные и только шесть процентов с тремя и более детьми, а надо, чтобы их было не менее 50 процентов. При распространении сплошной однодетности, через тридцать лет исходная численность населения сократится в два раза", — цитирует "Российская газета" заведующего кафедрой социологии семьи и демографии МГУ, профессора Анатолия Антонова.

Он также отметил тенденцию к увеличению количества бездетных семей и расслоение на бедных и богатых.

Председатель правления региональной общественной организации "Право ребенка" Борис Альтшулер во многом с такой оценкой согласен.

Правозащитник напомнил о статье Владимира Путина, которая была посвящена социальным проблемам и была опубликована перед президентскими выборами в 2012 году. Речь в ней в том числе шла и о проблемах демографии.

"Он там черным по белому пишет, что если сейчас не принять совершенно срочных в этом смысле мер, то к середине XXI века Россия потеряет 50 миллионов граждан. Логика совершенно железная и совершенно правильная", — подчеркнул Борис Альтшулер.

"Дело в том, что после демографического провала 90-х годов у нас в два раза уменьшилось число школьников. Еще в середине 2000-х годов еще были школьники, которые родились при советской власти. Было порядка двух миллионов новорожденных в год на территории РСФСР. А в 90-е был миллион новорожденных (в год). Потом начались реформы Путина по стимулированию рождаемости, материнский капитал, вообще общая экономическая стабилизация. И действительно, рождаемость увеличилась, даже в какие-то моменты рождаемость превысила смертность в России. Это было несколько лет назад. Но она не достигла советского уровня, все-таки была в районе 1,5-1,7 миллионов. Но надо при этом понимать, что именно сейчас в детородный период входят женщины, которые рождались в 90-е годы. Сейчас мы входим в тот период, когда матерей будет в два раза меньше, чем было в том числе в 90-е годы", — сказал эксперт "Правде.Ру".

Борис Альтшулер сказал, что есть и другие проблемы. В том числе, относительно помощи многодетным семьям. "Есть три ключевые проблемы, которые обеспечивают выживаемость и благополучие многодетных семей. Первое, жилье. Второе, накормить детей. Третье, здоровье, медицина. По всем трем есть колоссальные проблемы по всей стране", — подчеркнул правозащитник, отметив насущную необходимость большего внимания к этим вопросам. В том числе и со стороны государства.

По мнению начальника сектора демографии, миграции и этнорелигиозных проблем Российского института стратегических исследований при президенте РФ Игоря Белобородова, проблема сверхнизкой рождаемости существует уже давно. По его словам, применительно к нашей стране можно говорить даже о 40-50 годах. Какое-то время, считает эксперт, депопуляция протекала в скрытой форме.

"Хотя рождаемость опустилась еще в середине 60-х ниже уровня воспроизводства населения, это долгое время игнорировалось, не замечалось. Но сколько веревочке не виться, конец все равно придет. И в 1992 году у нас началась уже открытая фаза депопуляции. Это произошло без всяких войн, голодомора, репрессий. Это произошло по причине свободного выбора, свободной воли людей, которые стали массово отказываться от рождения двоих и более детей. Кстати говоря, двухдетность в наше время уже ситуацию не спасет, хотя и она не является доминирующей. Необходима трехдетность и более", — сказал Игорь Белобородов "Правде.Ру".

"Демографический итог таков, что при нынешнем уровне рождаемости население сокращается наполовину в течение 70-80 лет. Это очень малый исторический промежуток. Мы же понимаем, что возрастная структура у нас не идеальна. И поэтому сокращение вдвое численности населения может произойти гораздо быстрее. Чего бы не хотелось", — сказал эксперт.

Преодолеть эту тенденцию, считает Игорь Белобородов, можно при выполнении нескольких условий.

"Первое и главное — пересмотр отношения к человеческой жизни. То есть, нам необходимо прекращение абортов. Я намеренно употребляю слово "прекращение", а не "запрет". Это разные вещи. Нам конституционно необходимо прописать ценность, святость и защиту человеческой жизни с момента зачатия. Безусловно, СМИ должны подключиться в виде серьезной популяризаторской машины, которая изо дня в день, из минуты в минуту будет пропагандировать естественный здоровый семейный образ жизни. Эталоном родительства должна стать полная крепкая многодетная семья. Как минимум, с тремя детьми. Нужны лидеры мнений, нужна соответствующая документалистика, нужна социальная реклама, массированная, профессиональная, эффективная, системная, и проводимая на долгосрочной основе", — считает эксперт.

"Необходимо что-то делать с самим образом жизни — я имею в виду, тип поселения. В нашей стране, с нашей территорией и с потребностями наших жителей, необходимо, безусловно, переходить на малоэтажную застройку. Только в этом случае у семей будет необходимый простор для жизни. Роль родителя, в первую очередь, многодетного, должна приравниваться к статусу вип-персоны", — подчеркнул он.

"Должны быть всевозможные льготы, преференции, все, что только возможно, вплоть до награждений и поощрений. И, соответственно, система образования у нас сейчас не направлена ни коем образом на то, чтобы воспитать будущих родителей и будущих людей, ориентированных на семью. Я думаю, что как минимум пятая часть из всего времени школьной программы должна быть посвящена именно этому — как стать хорошим супругом, супругой, матерью, отцом, как сохранить отношения, как воспитать достойных членов общества. Вот если мы хотя бы этот минимальный набор выполним в течение ближайших 3-4 лет, думаю, ситуация начнет исправляться", — сказал Игорь Белобородов.

"И последний штрих к нашей беседе — пенсионная система должна быть в корне пересмотрена, и привязана к числу детей. То есть, расчет пенсии должен производиться в зависимости от того, сколько в каждой конкретной семье детей", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что "на исправление уйдут не годы, а даже десятилетия, но если мы сейчас этого не сделаем, то ситуация станет необратимой".