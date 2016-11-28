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Источник Правда.Ру

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Мир » Северная Америка » США и Канада

Американский ракетный эсминец USS Зумвальт и высокотехнологичный эсминец британского Королевского военно-морского флота HMS Дункан превратились в "бесполезные жестянки" благодаря Китаю. Как сообщает агентство Eer, корабли вывели из строя микрочипы китайского производства. Они были установлены на борту эсминцев. Военные эксперты сейчас ломают голову, как это могло произойти.

Эсминец Зумвальт
Фото: AP

Напомним, ранее Правда. Ру писала, что новейший американский эсминец не выдержал "испытание" Панамским каналом. Он внезапно сломался во время прохождения канала. И это далеко не первый выход из строя. Началось все с течи в силовой установке судна. Затем, находясь во Флориде, корабль снова столкнулся с техническими проблемами.

В аналогичную ситуацию попал на маневрах НАТО эсминец HMS Дункан, стоимостью 1,2 миллиарда долларов, попал в аналогичную ситуацию на маневрах НАТО.

Выяснилось, что виной этих происшествий — китайские "чипы-разрушители". Они были закуплены ВМС США десятками тысяч.

Администрация президента США Барака Обамы была проинформирована об опасности этих устройств. Пентагон, однако, продолжал закупать чипы и использовать их даже в те моменты, когда выяснилось что они вызывают сбои в американских военных сетях. "Чипы-разрушители" имеются практически во всей военной технике и системах связи построенных США и Великобритании в последнее время.

Военные эксперты не могут понять, как необходимо рассматривать в конфликтных или военных операциях корабли, выведенные из строя чипами китайского производства — квалифицировать их как терпящих бедствие и не открывать по ним огонь или же считать представляющими собой угрозу и потому топить.

Добавим, что эксплуатация корабля Зумвальт обходится Америке более чем дорого. Он оборудован уникальной пушкой, один снаряд для которой обойдется бюджету в 800 миллионов долларов при стоимости самого эсминца около 4,4 миллиардов.

Кстати, ранее американский флот хотел закупить 28 единиц кораблей класса USS Zumwalt, но остановился на трех.

Чем этот корабль так уж интересен среди прочих, и почему именно ему уделяется такое внимание? Многие считают, что именно ему суждено определить внешний облик кораблей ХХI века, главным критерием эффективности которых станет их "невидимость". Подробнее читайте в материале Правды. Ру: Эсминец "Зумвалт" в авангарде Великой армады XXI века.

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«Миллиардный металлолом»: Для чего США эсминец Zumwalt?
Темы НАТО военная техника эсминец Зумвальт
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