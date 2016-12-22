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Источник Правда.Ру

Украина приняла бюджет 1990-х: Пусть народ выживает сам

Мир » Бывший СССР » Украина

Верховная Рада Украины утвердила бюджет страны на 2017 год. Самый большой упор парламентарии сделали на финансирование Вооруженных сил и МВД, деятельности президента и правительства, населению же повезло гораздо меньше.

Украина приняла бюджет 90-ых: Пусть народ выживает сам
Фото: АР

Как сообщает RT, принятие главного финансового документа прошло в невероятной спешке. Многие народные депутаты в преддверии праздников хотели завершить дела как можно оперативнее. Официальная же причина спешки — необходимость утвердить бюджет до 25 декабря, ведь если удастся уложиться в срок, Украина может рассчитывать на следующий транш международного фонда на сумму $1,3 млрд.

Итак, доходы госбюджета в 2017 году составят 721 млрд грн ($26,7 млрд), а расходы — 790 млрд грн ($29 млрд). Планируется, что дефицит бюджета на следующий год составит 3% ВВП, размер госдолга не превысит 66% ВВП, а среднегодовой курс составит 27,2 грн за доллар.

Особое внимание Минфин уделил силовикам, расходы на обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины вырастут на 22% и составят 51,863 млрд грн ($1,9 млрд). Финансирование МВД также увеличат на 12%, общий бюджет ведомства составит 46,1 млрд грн ($1,7 млрд). Депутаты также увеличили финансирование Государственного управления делами на 25%, до 1,7 млрд грн ($60 млн), а секретариата Кабинета министров — на 35%, до 436 млн грн ($16 млн).

Отмечается, что одним из существенных источников дохода бюджета 2017 года станет повышение акцизов. Для производителей пива и алкоголя он вырастет на 20%, сигарет — на 30%. По мнению украинских депутатов, это позволит привлечь в бюджет дополнительные 3,46 млрд грн ($128 млн). Однако, производители переложат рост затрат на плечи потребителей, что увеличит инфляцию с 8% до 10-12%.

Кроме того, с 2017 года на Украине будет действовать новая система начисления стипендий для студентов, только 40% учащихся вузов смогут получать помощь от государства. Расходы на подготовку кадров для системы высшего образования также снизят на 5%, до 17 млрд грн ($629 млн), а для профессионально-технического образования — на 20%, до 4 млрд грн ($148 млн).

Парламентарии согласились увеличить минимальную зарплату вдвое — до 3,2 тысяч грн ($118) в месяц. Но, это коснется только тех, кто занимал самую низкую должность (санитарки, уборщицы) и зарабатывал гораздо меньше 3 тысяч грн в месяц. Остальных специалистов — врачей, учителей со стажем — это не коснётся.

Отметим, сегодня уровень жизни на Украине упал наполовину, национальная валюта потеряла 350% своей стоимости; инфляция достигла 43%. Как отмечает Guardian, тем не менее правительство упорно продолжает свою "самоубийственную политику".

В 2014, разорвав контракты с Россией, украинские оборонная и авиационная отрасли промышленности лишились 80% дохода. Прекратив сотрудничество с российскими банками, Киев перекрыл потоки инвестиций, которые в определённой степени составляли экономическое благополучие страны.

При этом, согласившись на создание зоны свободной торговли с ЕС, Украина потеряла преференциальный доступ к своему крупнейшему рынку сбыта — России. А ведь экспортировать товары в европейские страны могут лишь 72 украинские компании, 39 из которых занимаются производством мёда. И хотя может показаться, что Украина поставляет в Европу много мёда, на деле она исчерпала свою годовую квоту на поставки этого продукта уже в середине февраля 2016.

Все это время элита Украины умело отводила внимание населения от своих просчётов в экономике, виня во всём Россию. Украинские лидеры часто ссылаются на события в Крыму и на востоке страны как на причины падения ВВП.

Разрушение промышленной базы страны, сосредоточенной главным образом на востоке, изменило расклад сил: экономическое и политическое влияние сконцентрировалось в западных регионах. При всем желании Запад такую политику поддерживать не может, считает Петро. Вне зависимости от политических симпатий, ни одно западное правительство не должно мириться с тем, как украинские власти намеренно обедняют население ради политических выгод. Риск превращения Украины в государство-банкрот и, как следствие, дополнительного потока беженцев в Европу слишком велик.

"Я не вижу того драйва, который мог бы вытолкнуть экономику со дна. Мы уже не падаем, у нас уже дно. Самое страшное, если в это дно мы зайдем надолго. В идеальном варианте, если мы за 2014-2015 годы упали в общей сложности на 18 процентов по ВВП, было бы хорошо, чтобы хотя бы один год мы наросли на десять процентов. Тогда бы действительно это все подхватили. Но на сегодняшний момент меня больше всего пугает, что нет толчка для роста, а вот это болото может очень сильно затянуть. И тогда уже что-то развернуть будет сложно", — рассказал ранее Pravda. Ru экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко,

"Взаимоотношения между США и Украиной вполне вписываются в логику традиционной модели взаимоотношений США со своими сателлитами. Коррумпированная, продажная политическая элита у государства, которая составляет 1 процент от всего населения, создается специально. С ней ведутся переговоры, ей позволяется воровать, позволяется зарабатывать свои сверхприбыли на нищете населения, и это совершенно приемлемо для Штатов.

Они добиваются своих геополитических целей, а в этом деле гораздо важнее конечный результат, а не то, как будет жить отдельно взятое государство. В данном случае речь идет об Украине", — считает директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов.

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