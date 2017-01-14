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Источник Правда.Ру

На Украине будут карать за "бытовой сепаратизм"

Мир » Бывший СССР » Украина

Президенту Украины Петру Порошенко предложили разработать закон, предусматривающий привлечение людей к уголовной ответственности за "бытовой сепаратизм". Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте главы государства.

На Украине будут карать за бытовой сепаратизм

"Принять закон, предусматривающий процедуру привлечения к уголовной ответственности за бытовой сепаратизм. Уведомителей вознаграждать за обнаружение таковых лиц", — сообщается в петиции № 22/032579-эп, автором которой стал некий Сергей Куринной.

Как пишет киевское информационное агентство УНН, за сутки с момента регистрации петиции ее подписали 29 человек из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения. На подписание петиции осталось 89 из 90 отведенных дней.

Ранее Pravda.Ru писала, что на Украине объявили охоту на "бытовых сепаратистов" — плакаты и листовки с соответствующим призывом появляются в разных населенных пунктах страны по свидетельству очевидцев.

Агитматериалы разъясняют, кто такие "бытовые сепаратисты", как их следует выявлять и куда "сдавать" в случае обнаружения. Подобные объявления появлялись в гостиницах Харькова и Одессы, на улицах Киева и других городов.

Оказывается, "бытовой сепаратист — это человек, неосознанно или специально распространяющий информацию, угрожающую целостности государства". К этой информации относится: протест против мобилизации, "восхваление ДНР и ЛНР", "распространение слухов о несуществующей угрозе русскому языку и русскоязычному населению на территории Украины", призывы "сдаться России", "пропаганда идей русского мира" и "навязывание российской символики". Кроме того, к "сепаратистам" относят и тех, кто участвует в протестных мероприятиях и призывает к смене власти в стране — видимо, даже в тех случаях, когда речь идет и о сугубо экономических претензиях к киевским политикам, как-то высокие цены и безработица.

Пойманных "сепаратистов" обещают судить по 110 статье уголовного кодекса Украины (госизмена), предполагающей наказание в виде заключения от 12 лет вплоть до пожизненного срока.

Есть уже и первые осужденные по подозрению в "сепаратизме" — к примеру, под суд попала бывшая глава Славянска Неля Штепа, она была арестована 13 июля 2014 года. 4 марта в суде по ее делу был вынесен обвинительный приговор, о чем ранее писала Pravda. Ru. И даже такой влиятельный украинский политик, как Игорь Коломойский признавался в том, что боится оказаться обвиняемым по делу о "сепаратизме" — так олигарх пояснил свой уход с политической арены страны.

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Темы Украина бытовой сепаратизм
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