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Источник Правда.Ру

Киев сорвал разведение военных сил на Донбассе

Мир » Бывший СССР » Украина

Провозглашенная Донецкая народная республика вынужденно вернула свои подразделения на линию разграничения войск позиции в районе села Петровское, поскольку украинская сторона не выполнила свои обязательства в рамках соглашения о создании зон безопасности в Донбассе. Об этом рассказал представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

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Фото: AP

 "Украинская сторона сорвала разведение сил в Петровском, подразделения вооруженных сил ДНР возвращаются на свои позиции, которые они занимали ранее", - сказал он.

Ранее войска Минобороны ДНР  приняло решение об отводе войск в одностороннем порядке, однако украинская сторона лишь воспользовалась ситуацией, чтобы начать обстрелы мирных поселений.

 В свою очередь, Министерство обороны Украины объяснило срыв отвода войск Петровское тем, что их позиции якобы были обстреляны подразделениями провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

 "Сегодня около 16:00 в районе н.п. Петровское Донецкой области во время отвода сил и средств украинских подразделений в рамках минских договоренностей был осуществлен обстрел военнослужащих ВСУ из гранатомета АГС-17", - утверждается в заявлении, с котором выступило Минобороны.

Напомним, что рамочное соглашение о разведении сил было подписано главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, представителями Украины, России и ОБСЕ 21-23 сентября. Документ определяет порядок разведения подразделений противоборствующих сторон на трех пилотных участках: Петровское (ДНР), а также Станица Луганская и Золотое (ЛНР).

В соглашении отмечается, что вооруженные силы отводятся сторонами для создания участков безопасности не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину.

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Темы Донбасс разведение сил
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