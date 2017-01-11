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Источник Правда.Ру

Экс-президент Латвии подготовила "золотой двор" вокруг своего тела

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения на Первом лесном кладбище в Риге, недалеко от могилы первого президента страны Яниса Чаксте. Об этом сообщила газета Diena. Вике-Фрейберга тут же отреагировала на новость, вызвавшую широкий резонанс.

Экс-президент Латвии подготовила золотой двор вокруг своего те
Вайра Вике-Фрейберга

"Хочу выразить искреннюю благодарность всем тем, кто смотрит на смерть с принятым в нашем народе отношением", — написала экс-президент в соцсетях. Вайра Вике-Фрейберга также добавила к записи две латышские песни, в одной из которой говорится: "Завистники завидуют/Но нельзя меня пустить по миру/Бог мне готовит золотой двор/Вокруг тела моего".

По данным должностных лиц в учреждениях Рижского самоуправления, на Первом и Втором лесных кладбищах могилу "со стороны" получить невозможно.

"Первое лесное кладбище является частично закрытым. Здесь места могут получить только те у кого, уже есть захоронения и они "заполнены". Но сейчас зашло так далеко, что даже им не хватает мест", — пояснил изданию главный специалист управления юридического обеспечения департамента по вопросам окружающей среды и жилища Криш Норис.

Тем не менее, как пишет Diena, Вайра Вике-Фрейберга получила место на Первом лесном кладбище. Как это произошло, ни экс-президент, ни другие лица рассказать не пожелали.

Напомним, в 2011 году у бывшего латвийского президента возникли серьезные проблемы со здоровьем. В 2013 году ее секретарь Дайна Ласмане сообщила должностным лицам Рижской думы о желании экс-президента получить "достойное" место захоронения на Первом лесном кладбище. Однако, представители самоуправления отметили, что у бывших руководителей государства нет привилегий в этом вопросе.

Закон устанавливает лишь то, что место захоронения бывшего главы государства и его содержание оплачивается из средств госбюджета. Речь не идет о том, что у экс-президентов есть преимущества перед обычными людьми в выборе места захоронения.

Напомним, Вике-Фрейберги, которой в этом году исполняется 80 лет, оставила пост президента в 2007 году. Она продолжает заниматься общественной деятельностью, в частности является членом Европейского совета по толерантности и взаимоуважению, международной неправительственной организации, занятой выработкой инициатив и предложений по улучшению ситуации в сфере толерантности в Европе.

В 2007 году вместе с супругом Вике-Фрейберги основала консалтинговую компанию VVF Consulting, которая специализируется на предоставлении консультаций по вопросам дипломатии и международных отношений.

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Темы Латвия Вайра Вике-Фрейберга
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