Politico: 5 способов "сбросить Меркель с трона"

Главный конкурент Ангелы Меркель на будущих выборах в Германии, экс-председатель Европарламента Мартин Шульц, может "сбросить ее с трона".

Фото: АР

Как пишет издание Politico, во-первых, Шульц может сделать предвыборное поведение "Социал-демократической партии Германии" (СДПГ), которую он представляет, более агрессивным. Именно ему, а не Зигмару Габриэлю, которого ранее считали главным конкурентом Меркель, социал-демократы отдают предпочтение.

Во-вторых, Шульц может объединить все левое крыло, создав коалицию вместе с партией "зеленых" и Левой партией. Это увеличит шансы СДПГ против консерваторов. Однако, по мнению экспертов, такой план сработает, если партии "Альтернатива для Германии" не достанется слишком много мест в парламенте.

В-третьих, чтобы занять место Ангелы Меркель, в ходе избирательной кампании Шульц может старательно избегать миграционного вопроса в условиях, когда Европа разделилась на людей, кто выступает против беженцев, и тех, кто готов "распять" противников политики Меркель.

В-четвертых, Шульц может сосредоточится на чаяниях простых граждан страны, обратиться к немцам, представляющим рабочий и средний классы и отвлечь их от популизма антимиграционной "Альтернативы для Германии".

И наконец, как пишет Politico, Мартин Шульц может использовать свои сильные стороны, в частности, статус самого влиятельного немца в Брюсселе, его работа в аппарате ЕС наглядно демонстрирует то, каких успехов он может достичь в рамках "большой коалиции".

Напомним, ранее колумнист Spiegel Якоб Айгштайн писал, что история непонимания, которой нет конца — так можно было бы назвать отношения Ангелы Меркель и жителей Германии. По его мнению, поддерживая решение Ангелы Меркель баллотироваться на четвертый срок, многие люди совершают серьезную ошибку.

Все те важные правила, которые определяли немецкую политику со времен окончания Второй мировой войны, сегодня уже не работают, пишет Айгштайн, а от европейской интеграции остались лишь руины. "Ангела Меркель — не канцлер целостности. Она канцлер перемен", — объясняет он.

Автор напоминает: вся политическая программа Меркель во время ее последней предвыборной кампании сводилась к одной фразе — "вы меня знаете". "Но это все-таки не так. На самом деле мы ее не знаем", — подчеркивает он.

В своей канцелярии Меркель "открыла кабинет политической амнезии". "Она проводит операции только тогда, когда пациенты спят. И мы все — эти пациенты", — объясняет Аугштайн далее.

В Германии все было другим — начиная от отношения к России и заканчивая немецкой партийной системой. Немецкое социальное государство, европейская интеграция — все это было, но только до того момента, как к власти в стране пришла Меркель. Возможно, что все эти перемены были неизбежными, но тогда это доказывает, что добиться стабильности нынешний федеральный канцлер неспособна, считает автор.

"Отсутствие у Меркель интереса к Европе, ее пренебрежение к вопросам социального разделения, ее антипатия по отношению к России… Германия уже заплатила высокую цену за это канцлерство, которое создало видимость предсказуемости и стабильности", — пишет Аугштайн.

Меркель — это "канцлер видимости", которая овладела искусством прятать за ответственностью собственную жажду власти. То, что она "боролась с собой", прежде чем в четвертый раз баллотировать на пост федерального канцлера, Аугштайн считает инсценировкой.

Он отмечает, что Меркель в случае переизбрания придется решать проблемы, которые она же создала. "Как это должно произойти? Канцлер делает вид, что она хочет и дальше действовать на чистом альтруизме. Спасибо, но нет", — резюмирует автор.

Отметим, Ангела Меркель заявила о своем решении баллотироваться в четвертый раз на пост канцлера ФРГ. И это будет продолжением ее одиннадцатилетнего срока пребывания у власти.

Российские либералы на переизбрание Меркель реагируют позитивно, однако в адрес российской политической системы выдвигают требование обеспечить "сменяемость власти". Генеральный директор в Центр политической информации Алексей Мухин прокомментировал Правде. Ру ситуацию вокруг переизбрания немецкого канцлера.

— Стало понятно, почему Франка-Вальтера Штайнмайера по сути выпихнули на пост президента. Потому что именно Штайнмайер был одним из самых вероятных оппонентов Ангелы Меркель на пути к четвертому сроку. Оказывается, такая подковерная политическая борьба в Германии очень даже существует.

Да, безусловно, движение Ангелы Меркель на четвертый срок — это попытка создать видимость преемственности той политики, которую ЕС вообще и, в частности, Германия проводили в отношении России и других стран ЕС.

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