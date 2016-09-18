В рамках новой программы репатриации Германия обучит беженцев и отправит их на родину

Первые 25 миллионов евро уже использованы для выполнения пунктов программы репатриации беженцев, заявил министр развития Германии Герд Мюллер. Всего же на первом этапе выполнения данной программы необходимо 100 миллионов евро. Об этом Мюллер рассказал в интервью изданию "Welt".

Фото: AP

Цель этой программы состоит в том, чтобы сделать возможным возвращение беженцев в их родные страны на добровольной основе. Программа предназначена ​​для тех беженцев, которые не имеют никаких шансов на предоставление убежища в Германии.

Ни один из них не должен вернуться как "лузер", и поэтому отказываться ехать домой, сказал министр развития. Сейчас начинается программа репатриации беженцев из Германии, которая будет реализована с Марокко, Тунисом, Сенегалом и рядом других стран.

Процедура предоставления убежища занимает два года и дольше, и в течение этого времени беженцы не могут работать, сидят сложа руки и иногда даже впадают в депрессию. Этим людям будет предложено "добровольно вернуться домой, но сначала получить в Германии базовую подготовку в качестве слесаря, электрика или каменщика. По словам Мюллера, помощь будет предоставляться всем, даже депортированным лицам, ищущим убежища, чтобы сократить число беженцев в Германии.

В то же время, как отмечают немецкие СМИ, появилась странная тенденция: получив убежище в Германии, безработные беженцы выезжают отдыхать именно в те страны, откуда уехали "из-за преследований". В основном речь идет о выходцах из Сирии, Афганистана и Ливана.

"Подобные случаи имеют место быть", — признала пресс-секретарь Федерального агентства занятости Германии, не предоставившая статистики по вопросу.

При этом, согласно правилам Евросоюза, поездки беженцев в страны, где их якобы преследуют, приводят к отмене статуса беженца, говорится в статье. В отдельных случаях, связанных, к примеру, с тяжелой болезнью родственника, такая поездка возможна, однако в целом это признается доказательством того, что на родине беженцам ничто не угрожает.

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