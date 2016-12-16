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Немки начали массово рожать детей от мигрантов

Мир » Европа

В прошлом году уровень рождаемости в Германии повысился в полтора раза, достигнув рекордного показателя для женщин возрастом 33 года.

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Фото: AP

"Иностранцы дали Германии то, что ей нужно: больше детей". С таких слов начинается материал Bloomberg о том, что принявшая волну беженцев ФРГ теперь переживает настоящий беби-бум: в прошлом году рождаемость в стране поднялась сразу на 50%, сообщает Лайф.

По данным государственной статистической службы, рекордно высокие показатели выдают именно иностранки. Они в 2015 году родили каждого пятого ребёнка в стране. Если на одну немку приходится в среднем 1,4 новорождённого, то на приехавших из-за рубежа — 1,9.

Около миллиона беженцев-мусульман приняла Германия в прошлом году. Проследовали сексуальные приставания к женщинам в Кельне, теракты в торговом центре "Олимпия", атака с ножом в поезде, ежедневно происходят изнасилования, другие нападения со стороны мигрантов. Председатель профсоюза германской полиции Райнер Вендт назвал ситуацию в Германии "смесью психической нестабильности, терроризма и преступности". Как ответ этому по улицам городов замаршировали факельные шествия неонацистов, поднялось движение ПЕГИДА (его объявили исламофобским), перестали молчать и многие политики.

В итоге Ангела Меркель изменила своей политике толерантности. Она пообещала на съезде, что приток мигрантов 2015 года больше "не повторится". Также она заговорила о запрете паранджи и верховенства светских законов над шариатом. Хотя несколько лет назад из уст Меркель звучали слова, что ислам является частью Германии. "Мы должны быть в этом вопросе абсолютно открытыми и сказать: да, это часть нас самих", — подчеркнула Ангела Меркель в 2012 году.

Кстати, недавно депутат британской Палаты общин от Лейбористской партии Бен Брэдшоу заявил, и огромный поток мигрантов в Европу — тоже дело рук Москвы, которая намеренно его спровоцировала, чтобы дестабилизировать ЕС.

"Когда же мы осознаем, что стратегия России — ослабить и разделить свободный мир и что направление крупнейших со времен Второй мировой войны потоков беженцев в Европу — это намеренный шаг, часть этого плана? Когда же мы признаем, что-то, чего Путин не может достичь военными средствами, он уже достигает с помощью кибервойны и пропаганды?", — заявил Брэдшоу.

Тем временем в России не хватает денег, чтобы выдворить мигрантов.

"Остаётся нерешённой проблема выделения бюджетных средств на оплату расходов по административному выдворению иностранцев за пределы нашей страны. С учётом отсутствия нормативно закреплённых предельных сроков содержания иностранных граждан, подлежащих депортации и реадмиссии, возникает крайне сложная ситуация с переполненностью данных учреждений", — цитирует главу МВД Владимира Колокольцева РИА Новости.

Как рассказал глава МВД, выделенных 100 миллионов хватило на выдворение лишь 1,6 тысячи мигрантов из 4,4 тысяч, то есть на третью часть.

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Темы Европа мигранты Германия рождаемость
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