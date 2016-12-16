Немки начали массово рожать детей от мигрантов

В прошлом году уровень рождаемости в Германии повысился в полтора раза, достигнув рекордного показателя для женщин возрастом 33 года.

Фото: AP

"Иностранцы дали Германии то, что ей нужно: больше детей". С таких слов начинается материал Bloomberg о том, что принявшая волну беженцев ФРГ теперь переживает настоящий беби-бум: в прошлом году рождаемость в стране поднялась сразу на 50%, сообщает Лайф.

По данным государственной статистической службы, рекордно высокие показатели выдают именно иностранки. Они в 2015 году родили каждого пятого ребёнка в стране. Если на одну немку приходится в среднем 1,4 новорождённого, то на приехавших из-за рубежа — 1,9.

Около миллиона беженцев-мусульман приняла Германия в прошлом году. Проследовали сексуальные приставания к женщинам в Кельне, теракты в торговом центре "Олимпия", атака с ножом в поезде, ежедневно происходят изнасилования, другие нападения со стороны мигрантов. Председатель профсоюза германской полиции Райнер Вендт назвал ситуацию в Германии "смесью психической нестабильности, терроризма и преступности". Как ответ этому по улицам городов замаршировали факельные шествия неонацистов, поднялось движение ПЕГИДА (его объявили исламофобским), перестали молчать и многие политики.

В итоге Ангела Меркель изменила своей политике толерантности. Она пообещала на съезде, что приток мигрантов 2015 года больше "не повторится". Также она заговорила о запрете паранджи и верховенства светских законов над шариатом. Хотя несколько лет назад из уст Меркель звучали слова, что ислам является частью Германии. "Мы должны быть в этом вопросе абсолютно открытыми и сказать: да, это часть нас самих", — подчеркнула Ангела Меркель в 2012 году.

Кстати, недавно депутат британской Палаты общин от Лейбористской партии Бен Брэдшоу заявил, и огромный поток мигрантов в Европу — тоже дело рук Москвы, которая намеренно его спровоцировала, чтобы дестабилизировать ЕС.

"Когда же мы осознаем, что стратегия России — ослабить и разделить свободный мир и что направление крупнейших со времен Второй мировой войны потоков беженцев в Европу — это намеренный шаг, часть этого плана? Когда же мы признаем, что-то, чего Путин не может достичь военными средствами, он уже достигает с помощью кибервойны и пропаганды?", — заявил Брэдшоу.

Тем временем в России не хватает денег, чтобы выдворить мигрантов.

"Остаётся нерешённой проблема выделения бюджетных средств на оплату расходов по административному выдворению иностранцев за пределы нашей страны. С учётом отсутствия нормативно закреплённых предельных сроков содержания иностранных граждан, подлежащих депортации и реадмиссии, возникает крайне сложная ситуация с переполненностью данных учреждений", — цитирует главу МВД Владимира Колокольцева РИА Новости.

Как рассказал глава МВД, выделенных 100 миллионов хватило на выдворение лишь 1,6 тысячи мигрантов из 4,4 тысяч, то есть на третью часть.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня